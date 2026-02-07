Ruta
“Un debut soñado con el NU Colombia”: William Colorado tras consagrarse campeón nacional Sub-23 de ruta
El talentoso pedalista William Colorado, que debutaba con los colores del NU Colombia, se coronó campeón nacional Sub-23 en el marco del Campeonato Nacional de Ruta 2026, después de la prueba de gran fondo para su categoría que recorrió 124,5 kilómetros entre Sopó y Guasca.
El corredor risaraldense se impuso con suficiencia tras un certero ataque sobre los metros finales abriendo a lo grande el palmarés del equipo morado en la temporada 2026. “Por fin se nos dio, nos llevamos esta camiseta tricolor para la casa. Qué mejor que entrar a un gran equipo como lo es el NU Colombia ganando, un debut soñado”, dijo Colorado.
Con solo 21 años el nacido en Santuario, Risaralda, es una de las grandes apuestas del Nu Colombia para esta temporada que buscará terminar de formar para promover al ciclismo europeo.
“Tuvimos piernas para el sprint final y podernos llevar la victoria. En el repecho vi que la carrera estaba lanzada, gracias a Dios tome la decisión correcta, en el momento correcto y pude jugarles con cabeza al final”, concluyó el risaraldense, que el año pasado se probó en el equipo Q36.5 Pro Cycling Team.
“Era importante para mí conseguir esta victoria; significa mucho”: Juan Sebastián Molano tras su triunfo en Omán
El sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) celebró su primer triunfo de la temporada en la jornada inaugural del Tour de Omán 2026, tras ganarle al sprint a su compatriota Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA), en una jornada llana de 170,9 kilómetros.
“Era importante para mí conseguir esta victoria; significa mucho. El pasado agosto tuve que terminar la temporada antes de tiempo por problemas de rodilla, así que después de cinco meses sin competir y dos sin montar en bicicleta, esta victoria es aún más dulce”, dijo Molano, en declaraciones recogidas por la escuadra árabe.
El pedalista paipano se mostró muy rápido en la definición y a medida que la velocidad aumentó en los últimos kilómetros, Molano, fue guiado por el portugués Rui Oliveira. Ya con el sprint lanzado, Gaviria aceleró en busca del triunfo en una larga recta, pero finalmente tuvo que ceder ante su compatriota.
“Estoy muy contento. El equipo hizo un trabajo increíble. En los últimos 15 kilómetros me mantuvieron en una buena posición y protegido del viento. Después de todo el esfuerzo, recompensarlos con una victoria es una sensación increíble. Rui Oliveira hizo un trabajo extraordinario para mí en la parte final”, concluyó el pedalista paipano.
Tour of Oman (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Ministry of Tourism – Bimmah Sink Hole (170,9 km)
|1
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|4:24:54
|2
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|3
|Gerben Thijssen
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|4
|Erlend Blikra
|Uno-X Mobility
|m.t.
|5
|Amaury Capiot
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|6
|Rick Pluimers
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|7
|Madis Mihkels
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|8
|Iván García Cortina
|Movistar Team
|m.t.
|9
|Bryan Coquard
|Cofidis
|m.t.
|10
|Steffen De Schuyteneer
|Lotto Intermarché
|m.t.
|11
|Emmanuel Houcou
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|12
|Rodrigo Álvarez
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|47
|Einer Rubio
|Movitar Team
|m.t.
|49
|Nairo Quintana
|Movitar Team
|m.t.
|51
|Diego Pescador
|Movitar Team
|m.t.
RESULTADOS
|1
|William Colorado
|Nu Colombia
|2:39:46
|2
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|m.t.
|3
|Cristián Vélez
|Team Sistecrédito
|m.t.
|4
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|0:04
|5
|Miguel Ángel Marín
|EF Education Aevolo
|0:07
|6
|Alejandro Peña
|Nu Colombia
|0:12
|7
|Yeferson Camargo
|Team Medellín-EPM
|+ 58
|8
|Juan Diego Estupiñan
|Boyacá es Para Vivirla
|0:12
|9
|José Manuel Ortiz
|Liga de Antioquia
|+ 01:38
|10
|Michael Moreno
|Ciclismo capital -LMC -Strongman
|0:12
|11
|Juan Guillermo Pinto
|GW Erco Sportfitness
|0:12
|12
|David Rodas
|Cotrafa Social Bielas OCC
|0:12
|13
|Julián David Sánchez
|SHC Cycling Team
|0:12
|14
|Samuel Arias
|Liga de Caldas
|0:12
|15
|Simón Tovar
|Chía Ciudad de la Luna
|0:12
Laura Daniela Rojas sucede a Juliana Londoño como campeona nacional de ruta
La huilense Laura Daniela Rojas, debutando con el Team Sistecrédito, se proclamó campeona de ruta en los Nacionales de Ciclismo Sistecrédito 2026, tras imponerse de manera magistral en la prueba de fondo élite, disputada entre Sopó y Guasca sobre un exigente recorrido de 124,5 kilómetros.
Rojas, de 22 años, que se formó en las huestes Team Boyacá es para Vivirla, se impuso con autoridad ante la bogotana Camila Valbuena (Bogotá IDRD) y Diana Carolina Peñuela (Team Sistecrédito), quienes completaron el podio de la carrera, respectivamente.
La competencia contó con la participación de más de 45 ciclistas, en una verdadera batalla de resistencia y estrategia, con múltiples ataques y fugas. Desde la partida, la carrera estuvo marcada por un ritmo elevado y una constante lucha por el protagonismo.
La gran animadora de la jornada fue Valery Nicole Londoño (Team Bacx), quien protagonizó la fuga más destacada del día. La vallecaucana se mantuvo en solitario durante varios kilómetros, sin embargo, la persecución del grupo principal se intensificó en la parte final, logrando reducir la diferencia y neutralizar su escapada.
El recorrido, caracterizado por repechos exigentes, hizo que la prueba se convirtiera en un desgaste hasta el final, donde quedó un selecto grupo con opciones reales de disputar la victoria, que tras un ataque al final se la llevó Laura Daniela Rojas afiliada a la Liga de Boyacá.
Resultados > Sopó – Guasca (124,5 km)
|1
|Laura Daniela Rojas
|Team Sistecrédito
|3:27:38
|2
|Camila Valbuena
|Bogotá IDRD
|0:12
|3
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|1:09
|4
|Milena Salcedo
|Liga de Bogotá
|1:15
|5
|Karen Lorena Villamizar
|Bogotá IDRD
|1:19
|6
|Jessica Parra
|Liga de Bogotá
|1:19
|7
|Lesly Mejía
|Team Bacx
|1:19
|8
|Jennifer Sánchez
|Ciclismo Capital Fun Gero
|1:24
|9
|María Paula Latriglia
|Team Sistecrédito
|1:24
|10
|Jennifer Quiñones
|Liga de Risaralda
|1:27
|11
|Erika Botero
|Team Sistecrédito
|1:29
|12
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa
|1:31
|13
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|1:31
|14
|Elvia Cárdenas
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|1:31
|15
|Valery Londoño
|Team Bacx
|1:31