Tour de Burkina Faso 2026: Jonathan Kerkhofs se impone en la cuarta etapa y Gustav Basson es el nuevo líder

En un final a pura velocidad, el neerlandés Jonathan Kerkhofs se impuso en la cuarta etapa del Tour de Burkina Faso 2026, una de las competencias más emblemáticas del continente africano. La jornada se llevó a cabo bajo un intenso ritmo de carrera donde las estrategias de los equipos fueron clave para controlar los intentos de fuga desde los primeros kilómetros.

El exigente recorrido de la etapa consistió en un circuito cerrado de 116,1 kilómetros en la ciudad de Bobo-Dioulasso. La velocidad y los constantes giros técnicos del trazado pusieron a prueba la resistencia del pelotón, el cual se mantuvo compacto en el tramo final para definir el desenlace de la jornada mediante una llegada masiva.

En un emocionante y disputado sprint final, el corredor europeo derrotó con lo justo al marroquí Bdadou Youssef y al argelino Amari Hamza, quienes cruzaron la línea de meta en segundo y tercer lugar, respectivamente, mintras que el sudafricano Gustav Basson (Tshenolo Pro Cycling Team) entró en el 8° puesto y se convirtió en el nuevo líder.

La tradicional carrera africana del calendario UCI, que no cuenta con participación colombiana, continuará su marcha este martes con la disputa de la quinta etapa de las diez que se tienen pactadas. La caravana multicolor partirá desde la ciudad de Bobo-Dioulasso hasta la localidad de Pâ para recorrer 131,3 kilómetros.

Tour du Faso (2.2)

Resultados Etapa 4 | Bobo-Dioulasso – Bobo-Dioulasso (116,1 km)

1 Jonathan Kerkhofs Universe Cycling Team 2:38:13 2 Youssef Bdadou Selección de Marruecos m.t. 3 AMARI Hamza Selección de Argelia m.t. 4 Yaya Diallo Selección de Malí m.t. 5 Saturnin Yameogo Selección de Burkina Faso m.t. 6 Achraf ED Doghmy Selección de Marruecos 0:05 7 Marouane Kharbouchi Selección de Marruecos 0:07 8 Gustav Basson Tshenolo Pro Cycling Team 0:17 9 Yacine Hamza Selección de Argelia ,, 10 Adil El Arbaoui Selección de Marruecos 0:17



El sudafricano Gustav Basson, nuevo líder del Tour de Burkina Faso 2026. (Foto © Tshenolo Pro Cycling Team)

Clasifcación General Individual