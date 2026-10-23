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Alejandro Callejas ficha por el China Anta Mentech para la temporada 2027
El ciclismo colombiano asegura un nuevo movimiento en el mercado internacional con la confirmación del fichaje de Alejandro Callejas por el China Anta Mentech Cycling Team para la temporada 2027. La escuadra continental con licencia china cerró la contratación del pedalista bogotano, quien llegará procedente del equipo tailandés Roojai Insurance Winspace. Con este traspaso, el corredor nacional sumará una nueva experiencia en el continente asiático, donde compartirá filas y liderato junto a su compatriota, el ya consagrado escalador zipaquireño Jesús David Peña.
A sus 25 años, el corredor capitalino de nacimiento, pero formado bajo las exigentes carreteras de Busbanzá, Boyacá, consolida un salto importante tras haber defendido con éxito los colores del equipo mexicano Petrolike en sus campañas previas. Fue justamente con la escuadra norteamericana donde Callejas firmó su carta de presentación ante el mundo, al alcanzar su primera victoria como profesional en Europa tras adjudicarse de forma brillante la etapa reina del Giro d’Abruzzo 2025, un hito que despertó el interés de cazatalentos de diversas latitudes.
La regularidad ha sido el sello distintivo del joven escarabajo, quien se consagró como uno de los pedalistas colombianos con mayor ritmo y regularidad en el pelotón internacional. Callejas cerró un exigente calendario como uno de los ciclistas de su país con más kilómetros acumulados, registrando un total de 6,069 kilómetros recorridos a lo largo de 48 días de intensa competencia, demostrando una notable capacidad de fondo y resistencia en pruebas de alta exigencia.
El cierre de sus últimas actuaciones ratificó su gran momento de forma, acumulando resultados de primer nivel que terminaron por convencer a su nueva escuadra china. Entre sus logros más recientes destacan el título de campeón de la montaña en el Tour de Mentougou, un valioso podio en la Dhofar Classic y un destacado cuarto lugar en la clasificación general del Tour de Salalah, credenciales con las que espera brillar a partir del próximo año en su nuevo destino asiático.
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Recital de Javier Jamaica en el Alto de Minas: victoria de etapa y liderato sólido en el Clásico RCN Sistecrédito
El bogotano Javier Jamaica (Nu Colombia) dio un auténtico recital en la alta montaña y se adjudicó de forma solitaria la séptima etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026. La exigente fracción, que contó con un recorrido de 121,6 kilómetros entre los municipios de Supía y La Estrella, tuvo como principal juez el mítico Alto de Minas, terreno donde el corredor capitalino demostró sus condiciones de escalador para cruzar la meta sin compañía y consolidar el dominio absoluto de su escuadra en la jornada.
La exhibición del equipo continental morado fue total en territorio antioqueño, logrando un implacable uno-dos-tres en el podio del día. Detrás de la soberbia cabalgata de Jamaica, arribaron sus compañeros de filas Camilo Ardila y Rodrigo Contreras, quienes ocuparon la segunda y tercera posición respectivamente.
“Muy contento por la victoria, el equipo estuvo muy fuerte. Al final, nos preocupó cuando nos llegó Bustamante. Traté de bajar lo más rápido, eso sin arriesgar, prácticamente fue una crono de 15 kilómetros”, declaró Jamaica visiblemente emocionado al finalizar la etapa, reconociendo el esfuerzo extremo que significó mantener la ventaja en el último tramo del descenso hacia la línea de meta.
Con este triunfo categórico, Javier Jamaica se afianzó sólidamente en el liderato de la clasificación general y acaricia el título de la carrera. El podio parcial del Clásico RCN lo completan el tolimense Camilo Ardila, también del Nu Colombia, en la segunda casilla, y el pedalista Kevin Castillo (Orgullo Paisa), quien bajó a la tercera posición.
El ‘Duelo de Titanes’ continuará este viernes con la séptima etapa, de las nueve pactadas, otra jornada ondulada de 136 kilómetros entre los municipios de Bello y Santo Domingo. El sucesor del boyacense Diego Camargo, campeón del año pasado, lo conoceremos el domingo en la ciudad de Medellín.
Clásico RCN Sistecrédito 2026
Resultados Etapa 7 | Supía › La Estrella (121,6 km)
|1
|Javier Jamaica
|NU Colombia
|3:07:57
|2
|Camilo Ardila
|NU Colombia
|0:42
|3
|Rodrigo Contreras
|NU Colombia
|1:53
|4
|Juan Carlos López
|GW Erco Sportfitness
|1:54
|5
|Adrián Bustamante
|GW Erco Sportfitness
|1:57
|6
|Michael Moreno
|EBSA
|1:59
|7
|Daniel Hoyos
|CRIC Nacional
|2:06
|8
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|2:10
|9
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|2:44
|10
|Sergio Luis Henao
|NU Colombia
|4:00
Clasificación General Individual
|1
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|26:26:16
|2
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|1:08
|3
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|2:32
|4
|Sergio Luis Henao
|Nu Colombia
|5:25
|5
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|6:10
|6
|Daniel Hoyos
|CRIC Nacional
|7:33
|7
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|9:25
|8
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco Sportfitness
|9:57
|9
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|9.59
|10
|Juan Carlos López
|GW Erco Sportfitness
|10:48
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Jesús David Peña deja el ciclismo portugués y asume un nuevo reto en el continente asiático
El zipaquireño Jesús David Peña se alista para dar un giro en su carrera profesional al confirmarse su salida del ciclismo portugués para embarcarse en una nueva aventura en el continente asiático. Tras dos temporadas de notable regularidad en territorio luso, el talentoso escalador cundinamarqués ha decidido cambiar de aires para la próxima temporada. Esta transición marca el inicio de un capítulo inédito en su trayectoria, alejándose de los circuitos europeos tradicionales para asumir el liderato en un mercado ciclístico en pleno auge.
El escarabajo de 26 años llegará como el principal refuerzo del China Anta Mentech Cycling Team, una escuadra de categoría Continental que cuenta con un sólido prestigio e historia dentro del calendario de competencias del gigante asiático. Con este fichaje, la formación china busca aprovechar las condiciones de Peña en la alta montaña para disputar las principales carreras por etapas de la región. Para el pedalista de Zipaquirá, esta oportunidad representa el escenario ideal para mantenerse en la primera línea competitiva y explorar horizontes deportivos completamente nuevos.
Este movimiento consolida la resiliencia de Peña, quien ha logrado relanzar su carrera tras su salida de la máxima categoría del ciclismo mundial. El cundinamarqués acumuló una valiosa experiencia de tres años en el UCI WorldTour defendiendo los colores de la escuadra australiana Jayco AlUla, un periodo de aprendizaje exigente que le brindó la madurez necesaria para brillar posteriormente en las carreteras de Portugal. Su paso por Europa demostró que conserva intactas las condiciones que alguna vez lo proyectaron como una de las grandes promesas del ciclismo colombiano.
Los orígenes de Peña se remontan a las huestes del equipo del Ministerio del Deporte, escuadra ampliamente recordada bajo el nombre del Colombia Tierra de Atletas-GW Shimano. Fue en esa cantera nacional donde Peña terminó de pulir sus condiciones y se dio a conocer internacionalmente al coronarse bicampeón de la Vuelta de la Juventud. Hoy, con la experiencia de los años y la juventud a su favor, el escalador colombiano se reporta listo y motivado para afrontar este exótico reto en Asia y seguir brillando fuera del país.
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La Vuelta del Porvenir evoluciona y presenta su nueva identidad como Vuelta Juvenil Sistecrédito
La Federación Colombiana de Ciclismo presentó la nueva identidad gráfica de la Vuelta Juvenil & Tour Femenino Sistecrédito, una renovación que marca una nueva etapa para dos de las competencias más representativas del calendario nacional de ruta y que reúne, bajo una misma imagen, el desarrollo del talento juvenil y el crecimiento del ciclismo femenino colombiano.
Como parte de esta actualización, la tradicional Vuelta del Porvenir pasa a denominarse Vuelta Juvenil Sistecrédito, un nombre que identifica de manera directa la categoría protagonista de la competencia masculina y refuerza su propósito de impulsar a las nuevas generaciones de ciclistas que buscan abrirse camino en el alto rendimiento.
El cambio de denominación llega en un año especial para la historia de ambas carreras: la Vuelta Juvenil celebrará su 42.ª edición, mientras que el Tour Femenino Sistecrédito disputará su 22.ª edición, consolidando la continuidad de dos eventos fundamentales para el desarrollo y la proyección del ciclismo colombiano.
La nueva imagen integra los nombres de las dos competencias en una propuesta gráfica compartida, que conserva la identidad de Sistecrédito como patrocinador principal y fortalece la presentación conjunta de estos eventos dentro del calendario nacional.
Más allá de una renovación visual, esta actualización busca proyectar una identidad clara y unificada para dos carreras que cumplen un papel importante en la formación deportiva, la competencia y la identificación de nuevos talentos, tanto en la rama masculina juvenil como en las categorías femeninas élite, Sub-23 y juvenil.
En 2026, la Vuelta Juvenil y el Tour Femenino Sistecrédito se disputarán del 4 al 8 de noviembre en el Valle del Cauca, con cinco jornadas de competencia que recorrerán diferentes municipios del departamento. La programación contempla etapas en línea, una contrarreloj individual y una jornada final en circuito, en un recorrido que reunirá a las futuras figuras del ciclismo nacional.
Con esta nueva identidad, la Federación Colombiana de Ciclismo reafirma su compromiso con la promoción del ciclismo juvenil y femenino, la consolidación de sus competencias nacionales y la construcción de escenarios para el crecimiento deportivo de las nuevas generaciones.
*Con Información de Fedeciclismo