Alejandro Callejas ficha por el China Anta Mentech para la temporada 2027

El ciclismo colombiano asegura un nuevo movimiento en el mercado internacional con la confirmación del fichaje de Alejandro Callejas por el China Anta Mentech Cycling Team para la temporada 2027. La escuadra continental con licencia china cerró la contratación del pedalista bogotano, quien llegará procedente del equipo tailandés Roojai Insurance Winspace. Con este traspaso, el corredor nacional sumará una nueva experiencia en el continente asiático, donde compartirá filas y liderato junto a su compatriota, el ya consagrado escalador zipaquireño Jesús David Peña.

A sus 25 años, el corredor capitalino de nacimiento, pero formado bajo las exigentes carreteras de Busbanzá, Boyacá, consolida un salto importante tras haber defendido con éxito los colores del equipo mexicano Petrolike en sus campañas previas. Fue justamente con la escuadra norteamericana donde Callejas firmó su carta de presentación ante el mundo, al alcanzar su primera victoria como profesional en Europa tras adjudicarse de forma brillante la etapa reina del Giro d’Abruzzo 2025, un hito que despertó el interés de cazatalentos de diversas latitudes.

La regularidad ha sido el sello distintivo del joven escarabajo, quien se consagró como uno de los pedalistas colombianos con mayor ritmo y regularidad en el pelotón internacional. Callejas cerró un exigente calendario como uno de los ciclistas de su país con más kilómetros acumulados, registrando un total de 6,069 kilómetros recorridos a lo largo de 48 días de intensa competencia, demostrando una notable capacidad de fondo y resistencia en pruebas de alta exigencia.

El cierre de sus últimas actuaciones ratificó su gran momento de forma, acumulando resultados de primer nivel que terminaron por convencer a su nueva escuadra china. Entre sus logros más recientes destacan el título de campeón de la montaña en el Tour de Mentougou, un valioso podio en la Dhofar Classic y un destacado cuarto lugar en la clasificación general del Tour de Salalah, credenciales con las que espera brillar a partir del próximo año en su nuevo destino asiático.