La pista Antonio Roldán Betancur de Medellín vio coronar a nuevos los campeones del Baby BMX 2026

Luego de dos jornadas cargadas de emoción, adrenalina y espíritu deportivo, el Baby BMX 2026 coronó a sus nuevos campeones en la pista Antonio Roldán Betancur de Medellín, siendo esta la primera competencia oficial para el bicicrós de nuestra región.

El certamen, que hizo parte del Festival de Festivales, organizado por la Corporación Los Paisitas y operado por la Corporación Donde Nacen los Campeones (BMX Antioquia), reunió a 222 deportistas de más de 30 clubes, quienes demostraron un alto nivel competitivo y confirmaron el excelente momento que vive el BMX antioqueño y nacional desde las categorías menores.



La pista Antonio Roldán Betancur acogió el festival deportivo Baby BMX 2026. (Foto © BMX Antioquia)

Durante dos días, niños y niñas de diferentes edades ofrecieron un gran espectáculo para ellos y para sus familias que no se perdieron ninguna mangas y que ronda a ronda iba aumentando las emociones, en un escenario que históricamente ha sido semillero de grandes figuras del bicicrós mundial. El público asistente pudo disfrutar de carreras vibrantes, marcadas por la técnica, la velocidad y el juego limpio, valores que hacen del Baby BMX un evento formativo de gran calidad.

Si bien el Festival celebra su décimo quinta versión, para el Baby BMX fue la séptima edición que, además, ratificó su importancia dentro del proceso deportivo de los jóvenes pilotos, muchos de los cuales sueñan con seguir los pasos de campeones mundiales surgidos de este mismo evento. La destacada organización, el acompañamiento de entrenadores y familias, y el compromiso de los clubes participantes fueron claves para el éxito del campeonato.



El podio con las nuevas campeonas en la rama femenina. (Foto © BMX Antioquia)

En total estuvieron en competencia 21 categorías que consagraron como campeones a los siguientes deportistas:

Damas novatas: Maria José Agudelo (7-8 años), Maria Celeste Henao (9-10 años) y Luciana Tejada (11-12 años)

Damas: Juanita Villa (6 años y menos), Antonia Ramírez (7-8 años), Elizabeth Díaz (9-10 años) e Isabella Henao (11-12 años)

Principiantes: Miguel Ángel Guzmán (6 años y menos), Martín Sánchez (7-8 años), Maximiliano Álvarez (9-10 años) y Samuel David Roa (11-12 años)

Novatos: Thiago Escobar (6 años y menos), Nicolás Restrepo (7-8 años), Jerónimo Sánchez (9-10 años) y Agustín Osorio (11-12)

Expertos: Martín Vásquez (7 años), Said Sierra (8 años), Jacob Vargas (9 años), Mateo Espejo (10 años), Tomás García (11 años) y Emiliano Barrientos (12 años).

Con la coronación de los campeones del Baby BMX 2026, Antioquia reafirma su papel protagónico en el desarrollo del bicicrós colombiano y deja sembrada la ilusión de una nueva generación de talentos que seguirá dando de qué hablar en escenarios departamentales, nacionales e internacionales.

*Con Información de BMX Antioquia