BMX

La pista Antonio Roldán Betancur de Medellín vio coronar a nuevos los campeones del Baby BMX 2026

Publicado

Hace 2 horas

el

Coronados los nuevos campeones del festival deportivo Baby BMX 2026. (Foto © BMX Antioquia)
BMX

Todo listo en Antioquia para el BabyBMX, un festival y semillero de grandes figuras

Publicado

Hace 3 días

el

14 enero, 2026

Por

222 bicicrosistas están listos para el Festival de Festivales. (Foto © BMX Antioquia)
BMX

Juegos Bolivarianos 2025: la selección Colombia se quedó con los títulos del BMX Racing

Publicado

Hace 2 meses

el

26 noviembre, 2025

Por

Colombia, campeón del BMX Racing en los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025. (Foto © COC)
BMX

Colombia hace el 1-2 con Valentina Muñoz y Sharid Fayad en el BMX Racing de los Bolivarianos

Publicado

Hace 2 meses

el

26 noviembre, 2025

Por

Valentina Muñoz 1° y Sharid Fayad 2°, en el BMX Racing de los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025. (Foto © COC)
