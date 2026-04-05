Así es el Magene C606 Pro, el ciclocomputador elegido por el XDS Astana Team que llega a Colombia

Hay productos que acompañan una salida. Y hay otros que transforman por completo la experiencia sobre la bicicleta. El Magene C606 Pro entra en esta segunda categoría: un ciclocomputador GPS pensado para quienes quieren entrenar mejor, rodar con confianza y sentir que cada dato realmente suma.

La marca de Qingdao (China) no solo irrumpe en el mercado latinoamericano con un producto de alta tecnología y grandes prestaciones, sino también con el respaldo de estar probado en el máximo nivel de competencia. Magene es socio oficial del XDS Astana Team, que utiliza el C606 Pro tanto en entrenamiento como en competición, una alianza que reafirma el posicionamiento de este modelo como una herramienta de rendimiento profesional, diseñada para responder a la intensidad, la precisión y las exigencias del UCI WorldTour.



(Foto XDS Astana Team © Sprint Cycling)

Desde el primer vistazo, el dispositivo transmite esa vocación premium. Su pantalla táctil a color semitransflectiva de 2,8 pulgadas está diseñada para ofrecer una lectura clara incluso bajo luz solar intensa, algo decisivo para quienes ruedan durante largas horas y necesitan consultar el mapa o los datos con rapidez. Magene subraya además que esta tecnología ayuda a optimizar el consumo energético, una combinación especialmente valiosa cuando la ruta se alarga y cada porcentaje de la batería cuenta.

La autonomía es, precisamente, uno de sus grandes argumentos. La ficha oficial informa una duración de hasta 25 horas de batería, con carga en aproximadamente dos horas. Magene aclara que el rendimiento puede variar según la configuración y el entorno de uso, pero el mensaje es claro: este es un equipo concebido para acompañar desde entrenamientos exigentes hasta rutas de fondo y aventuras de ultraciclismo.



(Foto XDS Astana Team © Sprint Cycling)

En navegación, el Magene C606 Pro se mueve con autoridad. Integra mapas con navegación, permite importar archivos GPX, crear rutas desde la aplicación, cargar recorridos históricos y navegar incluso sin conexión a ubicaciones guardadas frecuentemente. A esto se suman funciones como Back to Start y replanificación online y offline, lo que le da al ciclista una sensación real de libertad para descubrir caminos nuevos con más seguridad y menos dependencia del teléfono. Magene añade que la navegación sin conexión ya está disponible en algunas regiones y que seguirá ampliándose gradualmente a más territorios mediante futuras actualizaciones de firmware.

Ese espíritu aventurero se refuerza con otro dato de peso: Magene indica que el equipo soporta rutas de hasta 1.000 kilómetros por navegación. No es un detalle menor. Habla de un dispositivo preparado no solo para la salida del día, sino también para desafíos de resistencia, fondos largos, gravel y jornadas donde la confianza en el equipo hace parte de la experiencia.

Pero el C606 Pro no solo está hecho para llegar más lejos; también está diseñado para entrenar mejor. Es compatible con entrenamientos estructurados creados en OnelapFit o sincronizados desde TrainingPeaks, y soporta funciones de cycling dynamics. Además, conectado a un rodillo inteligente, puede recrear en interior rutas exteriores a partir del archivo FIT de una salida previa, una prestación que acerca mucho más el entrenamiento indoor a la sensación real del camino.



(Foto XDS Astana Team © Sprint Cycling)

Cuando la carretera se empina, el dispositivo saca otra de sus cartas fuertes: ClimbPro. Esta función identifica los ascensos dentro de una ruta importada y muestra datos específicos durante la subida, como distancia restante, desnivel, perfil de elevación y porcentaje de pendiente. Sumado a la compatibilidad con segmentos de Strava, a más de 110 tipos de datos en 14 categorías y hasta 10 páginas por modo de ciclismo, el Magene C606 Pro ofrece un entorno de lectura pensado tanto para el ciclista competitivo como para el aficionado que quiere entender mejor cada esfuerzo.

En conectividad, Magene apuesta por un ecosistema realmente completo. El equipo soporta Wi-Fi, Bluetooth 5.0 y ANT+, y puede conectarse con sensores de frecuencia cardíaca, velocidad, cadencia, sensores combinados, potenciómetros, rodillos inteligentes, radares traseros y luces inteligentes, además de sistemas electrónicos SHIMANO Di2 y SRAM eTap. También incorpora la posibilidad de emparejar y controlar cámaras de acción DJI e Insta360, algo especialmente atractivo para el ciclista que quiere registrar sus aventuras con la misma fluidez con la que entrena.



(Foto XDS Astana Team © Sprint Cycling)

En su formato físico, el C606 Pro mantiene una propuesta compacta y bien pensada: 97 x 57 x 17,6 mm, 105 gramos, 3 botones físicos, certificación IPX7 y 8 GB de almacenamiento. Además, exporta datos a plataformas como Strava y TrainingPeaks. Y en la caja incluye una dotación muy completa: unidad principal, funda TPU preinstalada, protector de pantalla de vidrio templado, cable Tipo-C, manual, lanyard, soporte para stem, montura intercambiable y cuatro bandas de goma. Es un producto que transmite desde el inicio una sensación de equipo serio, listo para montar y rodar.

Para los lectores de Revista Mundo Ciclístico, el Magene C606 Pro se proyecta como una compra para quienes quieren llevar su experiencia sobre la bicicleta a un nivel más alto. Más navegación, más control, más integración y una visión moderna del entrenamiento hacen de este modelo una opción muy seductora dentro del segmento. La invitación es a buscarlo a través de distribuidores autorizados en Colombia y toda Latinoamérica, para contar con respaldo comercial, garantía y acceso confiable al ecosistema oficial de la marca. ¡A rodar con el Magene C606 Pro!