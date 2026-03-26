Ranking UCI: Tadej Pogacar e Isaac del Toro siguen comandando el escalafón tras nueva actualización

La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar los Panamericanos de Ruta y el primer monumento del año.

El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue dominado con holgura por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se mantiene en lo más alto con de 11.635 de puntaje.

El campeón del mundo, que casi dobla en puntos su más inmediato perseguidor, es escoltado por su compañero de equipo, el mexicano Isaac del Toro, que siguió como el mejor latinoamericano de la lista, inamovible en el ° 2 puesto con 6.789 puntos, mientras que el danés Jonas Vingegaard (6.369) conservó el tercer lugar.

En cuanto a los colombianos, el más destacado del escalafon es Egan Bernal, quien ascendió a la casilla 38°. Le siguen Santiago Buitrago en la posición 66° y Harold Tejada en el puesto 71°.

Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 19.040 puntos, por delante de Dinamarca 2° (17.780), Eslovenia 3° (15.479), Francia 4° (15.209) e Italia 5° (14.607). Colombia ocupa la casilla 14° con 6.888 puntos.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.

TOP 15 DEL RANKING UCI

Posiciones de los colombianos