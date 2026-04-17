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Ruta

Javier Jamaica firma un Top 15 en el inicio de la gira europea del Nu Colombia con la Classic Grand Besançon Doubs

Publicado

Hace 22 mins

el

El bogotano Javier Jamaica finalizó 15° en la Classic Grand Besançon Doubs 2026. (Foto © Gilberto Chocce / Revista Mundo Ciclístico)
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O Gran Camiño: Adam Yates se queda con el penúltimo duelo de escaladores con Jesús David Peña 9°

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17 abril, 2026

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El británico Adam Yates ganó la cuarta y penúltima etapa del O Gran Camiño 2026. (Foto Archivo © UAE)
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Tour de Hainan: Andreas Miltiadis soprende y gana la tercera etapa con Santiago Umba 8°

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17 abril, 2026

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El chipriota Andreas Miltiadis ganó la tercera etapa del Tour de Hainan 2026. (Foto © Tour of Hainan)
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Ruta

Juegos Suramericanos de la Juventud: José Manuel Posada subió al podio en la crono masculina

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17 abril, 2026

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José Manuel Posada en el podio de la crono masculina, en el inicio del ciclismo de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. (Foto © FCC)
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