Ruta
O Gran Camiño: Adam Yates se queda con el penúltimo duelo de escaladores con Jesús David Peña 9°
En un final picando hacia arriba, Adam Yates salió victorioso en la penúltima etapa del O Gran Camiño. El británico del UAE Team Emirates – XRG cruzó la línea de meta en primer lugar tras un montañoso recorrido de 145,7 kilómetros entre Xinzo de Limia y el Alto de Cabeza de Meda.
Al corredor inglés lo escoltaron el noruego Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) y el italiano Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los colombianos, el zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling) fue el mejor de los nuestros en el 9° puesto a más de un minuto del ganador, mientras que el antioqueño Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn) llegó en el ‘grupetto’ de los sprinters.
La quinta edición de la prueba española finalizará este sábado con la quinta y última etapa, otra jornada montañosa que se disputará sobre una distancia de 154,7 kilómetros entre las localidades de As Neves y Monte Trega, donde conoceremos al sucesor del canadiense Derek Gee, campeón del año pasado.
O Gran Camiño – The Historical Route (2.1)
Resultados Etapa 4 | Xinzo de Limia – Alto de Cabeza de Meda (145,7 km)
|1
|Adam Yates
|UAE Team Emirates – XRG
|3:37:18
|2
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:46
|3
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|1:04
|4
|José Félix Parra
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:13
|5
|Abel Balderstone
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:16
|6
|Jesús Herrada
|Burgos Burpellet BH
|1:39
|7
|Jan Castellón
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:40
|8
|Iván Romeo
|Movistar Team
|1:47
|9
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|1:54
|93
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|27:53
Claasificación General Individual
|1
|Adam Yates
|UAE Team Emirates – XRG
|11:01:54
|2
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:34
|3
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|0:54
|4
|Abel Balderstone
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:29
|5
|Iván Romeo
|Movistar Team
|2:09
|6
|José Félix Parra
|Caja Rural – Seguros RGA
|2:32
|7
|Nelson Oliveira
|Movistar Team
|2:46
|8
|George Bennett
|NSN Cycling Team
|3:02
|9
|Txomin Juaristi
|Euskaltel – Euskadi
|3:07
|10
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates – XRG
|3:10
|17
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|3:53
|84
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|40:52
Ruta
Javier Jamaica firma un Top 15 en el inicio de la gira europea del Nu Colombia con la Classic Grand Besançon Doubs
El equipo de ciclismo Nu Colombia abrió este viernes su gira europea con una destacada actuación en la Classic Grand Besançon Doubs 2026, prueba disputada sobre 175,7 kilómetros entre Besançon y Montfaucon, en territorio francés, donde Javier Jamaica fue el mejor corredor de la escuadra morada al terminar en el puesto 15 de la clasificación final, a una diferencia de 53 segundos.
La carrera, que presentó un recorrido selectivo y llegada en ascenso, quedó en poder del francés Jordan Jegat (TotalEnergies), mientras que Matthew Riccitello y Léo Bisiaux, ambos del Decathlon CMA CGM Team, completaron el podio de una jornada de máximo nivel competitivo con equipos de la primera y segunda división del UCI World Tour.
Para el conjunto colombiano, el resultado de Jamaica representa un comienzo positivo en el primero de los tres compromisos consecutivos que tendrá la escuadra morada en Francia, dentro de una serie de carreras que marcan uno de los bloques internacionales más importantes de su temporada.
El corredor bogotano sacó toda su clase de escarabajo en la trepada final al puerto de montaña de primera categoría de Cote de la Malate (Montfaucon) y dejó al Nu Colombia bien posicionado en su estreno europeo, mientras que Cristián Camilo Muñoz y Sergio Luis Henao ocuparon las casillas 31 y 32, respectivamente, a diferencias de 1:49 y 1:51, respectivamente.
“Era una carrera que desde el perfil sabíamos que iba a marcar diferencias en la parte final. El equipo respondió bien, Javier (Jamaica) logró meterse entre los mejores y empezamos esta gira con una señal positiva frente a rivales de nivel World Tour. Apenas es la primera carrera y confiamos en seguir creciendo en los próximos días”, señaló el DT Raúl Mesa al término de la jornada.
La gira del Nu Colombia en Francia continuará este sábado 18 de abril con la disputa del Tour de Jura Cycliste, segunda cita del bloque francés del equipo, antes de afrontar el Tour de Doubs el domingo 19.
Resultados Classic Grand Besançon Doubs (1.1)
Besançon – Montfaucon (175,7 km)
|1
|Jordan Jegat
|Team TotalEnergies
|4:18:00
|2
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|0:06
|3
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|0:09
|4
|Byron Munton
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:13
|5
|Jamie Meehan
|Cofidis
|0:22
|6
|Unai Iribar
|Equipo Kern Pharma
|0:31
|7
|Afonso Braz
|Groupama-FDJ United
|0:33
|8
|Clément Berthet
|Groupama-FDJ United
|0:38
|9
|Thomas Champion
|St Michel-Preference Home-Auber 93
|0:44
|10
|Axel Mariault
|CIC Pro Cycling Academy
|0:45
|11
|Adrien Maire
|Unibet Rose Rockets
|0:45
|12
|Louis Rouland
|Cofidis
|0:49
|13
|Ludovico Crescioli
|Team Polti VisitMalta
|0:51
|14
|Odd Christian Eiking
|Unibet Rose Rockets
|0:53
|15
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:53
|31
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|1:49
|32
|Sergio Luis Henao
|Nu Colombia
|1:51
|55
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|5:56
|DNF
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|No Finalizó
|DNF
|Carlos Alberto Gutiérrez
|Nu Colombia
|No Finalizó
Ruta
Tour de Hainan: Andreas Miltiadis soprende y gana la tercera etapa con Santiago Umba 8°
La tercera etapa del Tour de Hainan 2026 la ganó Andreas Miltiadis (Quick Pro Team). El chipriota sorprendió al grupo principal en la parte final y logró la victoria, luego de recorrer 193,8 kilómetros entre las localidades chinas de Wuzhishan y Lingshui.
Miltiadis, que alcanzó su primera victoria de la temporada, entró dos segundos por delante del pelotón. Al ganador lo escoltaron los españoles Daniel Cavia (Burgos Burpellet BH) y Xabier Berasategi (Euskaltel – Euskadi), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación al único colombiano en competencia, el boyacense Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) tuvo una destacada actuación, ingresando en el 8° puesto, a solo dos segundos del vencedor del día.
En cuanto a la clasificación general, el español Xabier Berasategi (Euskaltel – Euskadi) le arrebató el liderato de la carrera china al uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team), quien quedó en la segunda casilla.
La penúltima etapa de la carrera asiática se correrá este sábado con un recorrido de 132,7 kilómetros entre Lingshui y Baoting, en un final picando hacia arriba.
Tour of Hainan (2.Pro)
Resultados Etapa 3 | Wuzhishan – Lingshui (193,8 km)
|1
|Andreas Miltiadis
|Quick Pro Team
|4:32:58
|2
|Daniel Cavia
|Burgos Burpellet BH
|0:02
|3
|Xabier Berasategi
|Euskaltel – Euskadi
|0:02
|4
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:02
|5
|Petr Rikunov
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|0:02
|6
|Baptiste Veistroffer
|Lotto Intermarché
|0:02
|7
|Thomas Pesenti
|Team Polti VisitMalta
|0:02
|8
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:02
|9
|Sergi Darder
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:02
|10
|Nicolás Vinokurov
|XDS Astana Team
|0:02
Clasificación General Individual
|1
|Berasategi Xabier
|Euskaltel – Euskadi
|13:53:57
|2
|Silva Guillermo Thomas
|XDS Astana Team
|0:02
|3
|Quartucci Lorenzo
|Burgos Burpellet BH
|0:07
|4
|Pesenti Thomas
|Team Polti VisitMalta
|0:08
|5
|Veistroffer Baptiste
|Lotto Intermarché
|0:09
|6
|Bregnhøj Mathias
|Terengganu Cycling Team
|0:09
|7
|Vinokurov Nicolas
|XDS Astana Team
|0:10
|8
|Sevilla Diego Pablo
|Team Polti VisitMalta
|0:11
|9
|Turconi Filippo
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:11
|10
|Martín Gotzon
|Euskaltel – Euskadi
|0:12
|28
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|1:27
Ruta
Juegos Suramericanos de la Juventud: José Manuel Posada subió al podio en la crono masculina
El colombiano José Manuel Posada se colgó la medalla de bronce, en la prueba de contrarreloj individual varones (27,6 kilómetros) de los Juegos Suramericanos de la Juventud, tras registrar un tiempo de 34 minutos y 36segundos, con una velocidad promedio de 46.82 km/h, quedando a solo 15 segundos del oro.
La presea dorada fue para el chileno Luciano Carrizo (34:20), mientras que la plata quedó en manos del brasileño Bruno Da Silva (34:33).
También fue destacada la actuación de Emanuel Restrepo, quien finalizó en la octava posición con un tiempo de 36:04, mostrando regularidad en los tres pasos intermedios y aportando puntos importantes para la delegación nacional.
Con este resultado, Colombia suma un nuevo podio en el inicio del ciclismo de ruta en Panamá 2026, ratificando el buen momento de sus talentos juveniles en el ámbito continental. A primera hora, Valeria Vargas se había colgado la plata en la rama femenina, en la CRI que tuvo a Estefanía Castillo en el cuarto lugar.
Posada y Restrepo volverán a competir el próximo sábado en la prueba de ruta, que tendrá un recorrido de 128,8 kilómetros, en competencia en la que también estarán presentes Óscar Restrepo y el campeón panamericano de la categoría, Juan Esteban Sánchez.
RESULTADOS CRI
*Con Información de Fedeciclismo