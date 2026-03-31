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Ranking UCI: Jonas Vingegaard recupera el segundo puesto y le descuenta puntos a Tadej Pogacar
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar la Volta a Catalunya, la Coppi e Bartali y la Volta Alentejo.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue dominado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se mantuvo en lo más alto con un puntaje de 11.635.
El campeón del mundo es escoltado por el danés Jonas Vingegaard (6.369) quien desplazó del segundo lugar al mexicano Isaac del Toro, que siguió como el mejor latinoamericano de la lista, pero ahora en el tercer puesto.
En cuanto a los colombianos, el más destacado del escalafon siguió siendo Egan Bernal, quien conservó la casilla 38°. Le siguen Santiago Buitrago en la posición 66° y Harold Tejada en el puesto 74°.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos
Ruta
Escarabajos por el mundo: un repaso a los últimos resultados de los colombianos
Como es costumbre, la redacción de RMC hace un resumen de la actuación de los ciclistas colombianos alrededor del mundo, con los escarabajos que compitieron en carreras disputadas en territorio europeo.
Los cafeteros siguieron sumando kilómetros, compitiendo en pruebas que se corrieron en Italia, España, Portugal y Bélgica. Para rescatar lo hecho por el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), quien terminó 11° en la edición 105 de Volta a Catalunya.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los resultados finales de los pedalistas nacionales en las diferentes competencias que se llevaron a cabo en varias naciones europeas.
Resultados Volta a Catalunya (España)
*Carrera de siete días
|11
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|6:15
|34
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|20:11
|42
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|27:47
|52
|Einer Rubio
|Movistar Team
|34:44
|119
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|1:19:24
Resultados Settimana Internazionale Coppi e Bartali (Italia)
*Carrera de cinco días
|19
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|1:11
|25
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|1:36
|32
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|2:03
|41
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|4:53
|46
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|7:45
Resultados Volta ao Alentejo (Portugal)
*Carrera de cinco días
|16
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|2:47
|17
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|2:54
|69
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|23:20
Resultados In Flanders Fields – From Middelkerke to Wevelgem (Bélgica)
*Carrera de un día
|DNF
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|No finalizó
Ruta
Dominio colombiano en el Tour Andina 2026 con Anthuar González de campeón y Kevin Peñaloza 3°
En una jornada marcada por la velocidad y la estrategia, el ciclista Anthuar González, representante del Team Group Sol TGS, se consagró como el nuevo campeón del Tour Andina 2026 tras completarse la tercera y última etapa de la competición venezolana.
La etapa que bajó el telón de este evento ciclístico fue un circuito de 73,2 kilómetros disputado este domingo que fue ganada por Rafael Campos (Bandes – Gobernación de La Guaira), quien detuvo el cronómetro en 1:42:50. El venezolano le ganó en un final ajustado al colombiano Kevin Peñaloza y a su compatriota Rousbelth Rojas, ambos del Team Fam Level Up.
A pesar del triunfo de etapa por parte de Campos, no le alcanzó, para destronar a un sólido y gran protagonista de la carrera, el pedalista colombiano Anthuar González, quien finalmente se quedó con la camisa amarilla de líder acumulando un tiempo total de 3:42:29. González mantuvo su ventaja de 50 segundos sobre su escolta más cercano, Rafael Campos, y de casi cuatro minutos sobre su coterráneo Kevin Peñaloza, quien ocupó la tercera casilla de la general.
El escarabajo no se conformó con el cetro de campeón sino que además el corredor del equipo neogranadino también se quedó con las camisetas de los sprints y de la de montaña.
De este modo la premiación fue a parar a las arcas de los clubes colombianos en su gran mayoría, mientras que los dirigidos por el cubano/venezolano Gil Cordobés, venidos del Estado La Guaira, fueron los mejores en categoría juvenil con Rafael Campos, quien fue el campeón en esta modalidad.
Clasificación General Individual
|1
|Anthuar González *Colombia
|Team Group Sol TGS
|3:42:29
|2
|Rafael Campos
|Bandes – Gobierno La Guaira
|0:50
|3
|Kevin Peñaloza *Colombia
|Team Fam Level Up
|3:33
|4
|Emmanuel Cáceres
|Team Group Sol TGS
|5:12
*Con Información Carlos Alexis Rivera
Ruta
Así quedaron los tres colombianos en la general final de la Volta Alentejo
La edición 43 de la Volta Alentejo, en la que participaron tres colombianos, llegó a su fin después de cinco etapas, donde el portugués Tiago Antunes (Efapel Cycling) hizo respetar la casa y se coronó campeón.
Luego cinco entretenidos días de competencia en la carrera lusa, el pedalista zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling), terminó como el mejor escarabajo en la casilla 16° a 2:39 de su compañero de equipo.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la general final y las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera portuguesa en la que corrieron tres corredores nacionales con una victoria de etapa de Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn).
Clasificación General Final
|1
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|15:43:43
|2
|Alexis Guerin
|Anicolor / Campicarn
|0:46
|3
|Ugo Fabries
|UAE Team Emirates Gen Z
|,,
|4
|Daan Dijkman
|UAE Team Emirates Gen Z
|0:55
|5
|Magnus Carstensen
|EF Education – Aevolo
|0:59
|6
|Emanuel Duarte
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|1:05
|7
|Zac Marriage
|NSN Development Team
|1:13
|8
|Ibai Villate
|Movistar Team Academy
|1:36
|9
|Nicolás Tivani
|Aviludo – Louletano – Loulé
|1:41
|10
|Aleksandr Grigorev
|Efapel Cycling
|2:00
|11
|David Domínguez
|Feira dos Sofás – Boavista
|2:02
|12
|José Neves
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|2:03
|13
|Enea Sambinello
|UAE Team Emirates Gen Z
|2:05
|14
|Ben Morin
|NSN Development Team
|2:24
|16
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|2:39
|17
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|2:54
|69
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|23:30