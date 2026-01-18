Connect with us

María Sánchez se queda con el título de la Vuelta al Táchira Femenina; Daniela Carrero en el top 5

Fabiana Candelas, María Sánchez y Andrea Contreras, en el podio de la Vuelta al Táchira Femenina 2026. (Foto © prensa @empirekeeway)
World Tour 2026: ¿Dónde inician la temporada los colombianos que corren en la máxima categoría?

19 enero, 2026

El bogotano Santiago Buitrago abrirá su temporada 2026 en el Santos Tour Down Under. (Foto RMC © Bahrain - Victorious)
Noemi Rüegg gana la última etapa del Tour Down Under y consigue su segundo título consecutivo

19 enero, 2026

La suiza Noemi Rüegg, bicampeona del Santos Tour Down Under Femenino. (Foto © Santos Tour Down Under)
Lina Marcela Hernández sigue bajo observación médica tras caerse en la primera etapa del Tour El Salvador 2026

19 enero, 2026

La carmelitana Lina Marcela Hernández, en el prólogo del Tour El Salvador 2026. (Foto © FCC)
