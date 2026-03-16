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El Ineos de Egan Bernal estrenaría nuevo patrocinador ¿Vingegaard sería parte del acuerdo con Netcompany?
El equipo Ineos Grenadiers, donde militan los colombianos Egan Bernal y Brandon Rivera, estaría muy cerca de abrir una nueva etapa en su historia con la llegada de un nuevo patrocinador principal. Según reportes de la prensa internacional, la escuadra británica habría acordado un vínculo de cinco años con la firma danesa Netcompany, en una operación valorada en 20 millones de euros por temporada.
De confirmarse el acuerdo, la estructura dejaría de competir bajo el nombre de Ineos Grenadiers, aunque seguiría bajo la propiedad de Sir Jim Ratcliffe y la dirección de Dave Brailsford. La información publicada señala además que el anuncio oficial podría producirse antes del Tour de Francia 2026, lo que abriría la puerta a una nueva identidad visual y comercial para uno de los equipos más importantes del WorldTour.
La noticia tiene un significado especial para el ciclismo colombiano, pues se trata de la formación en la que compiten Egan Bernal, campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, y Brandon Rivera, uno de los hombres de confianza del zipaquireño dentro de la escuadra. Para ambos corredores, un respaldo económico de este calibre podría representar mayor fortaleza deportiva en un momento en el que el equipo busca regresar al primer plano frente a potencias como UAE Team Emirates-XRG, Visma-Lease a Bike y Red Bull-Bora-Hansgrohe.
No es un dato menor. De acuerdo con el reporte, Brailsford considera que el equipo necesita un presupuesto cercano a los 50 millones de euros para competir en igualdad de condiciones con las estructuras más poderosas del pelotón internacional. En ese contexto, la entrada de un patrocinador tecnológico de gran tamaño refuerza la ambición de una escuadra que ya comenzó la temporada 2026 con siete victorias conseguidas por seis corredores diferentes.
Ineos llegó al ciclismo de máxima categoría en 2019, cuando tomó el relevo de Team Sky, una estructura que nació en 2010 y que acumula siete títulos del Tour de Francia, aunque no gana la ronda francesa desde 2019. Ahora, con Bernal y Rivera como representación colombiana dentro del proyecto, el posible desembarco de Netcompany aparece como una movida estratégica para impulsar la renovación deportiva y económica de la escuadra británica.
En medio de esa expectativa, también empezó a sonar un componente de alto voltaje en el mercado de fichajes. Algunas versiones apuntan a que esta nueva inversión danesa podría abrir la puerta para que Ineos vuelva a lanzarse por grandes figuras del pelotón, y en ese escenario ha aparecido el nombre del doble campeón del Tour de Francia, Jonas Vingegaard. Por ahora no pasa de ser un rumor sin confirmación oficial, pero sí refleja la dimensión de la ambición con la que el equipo de Egan Bernal y Brandon Rivera querría reposicionarse en la élite mundial.
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“Mi próximo objetivo es la Vuelta al Alentejo”: Santiago Mesa tras consagrarse tricampeón de la Prova de Abertura, en Portugal
El sprinter antioqueño Santiago Mesa Pietralunga, que hace parte de la renovada generación de velocistas colombianos, salió victorioso nuevamente en la clásica portuguesa Prova de Abertura – Região de Aveiro, una competición que ya ha ganado en tres ocasiones y que se ajusta muy bien a las características del corredor del Anicolor / Campicarn Cycling Team.
“Es la tercera vez que ganó en Abertura, es una carrera que tenía en mi cabeza como una prueba en la que podía vencer. Tuve un buen comienzo del año en Algarve y estuve cerca de ganar la semana pasada en dos clásicas, pero faltaba rematar y ahora lo he conseguido”, dijo el paisa de 28 años, en declaraciones recogidas por su equipo.
Mesa, que comenzó su andadura ciclística en el MTB, siendo Campeón Panamericano en 2017, corrió con la escuadra lusa Efapel Cycling las últimas dos temporadas, consiguiendo cuatro victorias. Este año ya alcanzó su primer triunfo con su nuevo equipo y su primero de la campaña 2026.
El pedalista colombiano, quien pasó a la especialidad de ruta de la mano de la formación ibérica Grupo Eulen en 2018, se prepara para destacarse en las carreras más importantes del calendario portugués. “Mi próximo objetivo es la Vuelta al Alentejo”, concluyó Mesa.
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Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: listado de preinscritos
La Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI) y la Federación Colombiana de Ciclismo presentaron el listado de preinscritos para el Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026, certamen que reunirá a los mejores ciclistas del continente del 17 al 22 de marzo en la capital del departamento de Córdoba.
El evento continental contará con la participación de delegaciones provenientes de 29 países de América: Argentina, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Islas Cayman, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela, que competirán en las categorías élite, sub-23 y junior, tanto en damas como en varones, en las modalidades de ruta y contrarreloj individual.
Entre los 350 corredores inscritos aparecen importantes figuras del ciclismo panamericano, así como jóvenes talentos que llegan a Montería con el objetivo de disputar los títulos continentales y sumar puntos valiosos para el ranking internacional de la Unión Ciclista Internacional (UCI).
Colombia, país anfitrión, presentará una nómina de alto nivel con corredores de amplia trayectoria internacional, como Walter Vargas, seis veces campeón panamericano de la contrarreloj, y Álvaro Hodeg, actual campeón panamericano de ruta, quienes buscarán defender los colores nacionales frente a rivales de gran experiencia provenientes de selecciones como Argentina, Estados Unidos, Brasil, México, Chile, Ecuador, entre otras delegaciones del continente.
La publicación del listado de inscritos confirma el alto nivel competitivo que tendrá el certamen, considerado uno de los eventos más importantes del calendario ciclístico panamericano y una plataforma clave para el desarrollo del ciclismo de ruta en la región.
Durante esta semana, Montería se convertirá en el epicentro del ciclismo continental, con competencias que recorrerán distintos sectores de la ciudad, así como de Cerete y las vías del departamento de Córdoba, en las que los mejores exponentes del continente irán en busca de las medallas panamericanas.
El Campeonato Panamericano de Ruta 2026 ratifica el compromiso de Colombia con la organización de grandes eventos deportivos internacionales y consolida a Montería como escenario ideal para el desarrollo del ciclismo en América.
LISTADO DE PREINSCRITOS
*Con Información de Fedeciclismo
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Tour de Taiwán: Matthew Fox gana la segunda etapa y se pone líder
La segunda etapa del Tour de Taiwán 2026 la ganó Matthew Fox (Lotto-Intermarché). El británico fue el más rápido en la definición y logró derrotar a sus rivales, luego de recorrer 123,3 kilómetros entre la ciudad de Taoyuan y el parque de Jiaobanshan.
El corredor inglés de 23 años, que alcanzó su primera victoria como profesional, superó con lo justo al español Jordi López (Euskaltel Euskadi) y a su compañero de equipo, el francés Matys Grisel, quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general, el británico Matthew Fox (Lotto-Intermarché) se apoderó del liderato de la carrera, que estaba en manos del serbio Dušan Rajović (Solution Tech NIPPO Rali). El segundo puesto ahora lo ocupa el español Jordi López (Euskaltel Euskadi) a solo 4 segundos del nuevo líder.
La carrera asiática, que no cuenta con participación colombiana, continuará este martes con la tercera etapa, que tendrá un recorrido de 146,4 kilómetros entre el museo Fo Guang Shan Buddha y el estadio de Kaohsiung, con tres puertos de montaña categorizados y un final en terreno llano.
Tour de Taiwán (2.1)
Resultados Etapa 2 | Taoyuan Chungli Chintan Park – Jiaobanshan Park (123,3 km)
|1
|Matthew Fox
|Lotto-Intermarché
|2:45:36
|2
|Jordi López
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|3
|Matys Grisel
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|4
|Iván Cobo
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|5
|Lorenzo Quartucci
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|6
|Louis Sutton
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|7
|Nil Gimeno
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|8
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|m.t.
|9
|Xabier Isasa
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|10
|Yuhi Todome
|Aisan Racing Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Matthew Fox
|Lotto-Intermarché
|4:21:20
|2
|Jordi López
|Euskaltel-Euskadi
|0:04
|3
|Matys Grisel
|Lotto-Intermarché
|0:06
|4
|Fergus Browning
|Terengganu Cycling Team
|0:07
|5
|Nil Gimeno
|Equipo Kern Pharma
|0:08
|6
|Yuma Koishi
|KINAN Racing Team
|0:08
|7
|Dylan Hopkins
|Roojai Insurance Winspace
|0:09
|8
|Lorenzo Quartucci
|Burgos Burpellet BH
|0:10
|9
|Louis Sutton
|Euskaltel-Euskadi
|0:10
|10
|Xabier Isasa
|Euskaltel-Euskadi
|0:10