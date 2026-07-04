Vuelta al Putumayo: Kevin Navas gana la tercera etapa y Santiago Garzón sigue líder

El ecuatoriano Kevin Navas (Team Best Best PC) se quedó con la victoria de la tercera etapa de la Vuelta al Putumayo 2026, sobre un trazado de 157 kilómetros entre San Miguel y Mocoa, con final en alto y un desnivel acumulado de 978 metros.

Navas se llevó el triunfo por delante de dos hombres del GW Erco Sportfitness: el bogotano Brandon Vega y el antioqueño Felipe Bravo, quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a la clasificación general, Santiago Garzón (GW Erco Sportfitness) se mantuvo al comando a un día del final. El podio parcial lo completan sus compañeros de equipo Daniel Carvajal y Sebastián Pinilla.

La décima edición de la Vuelta al Putumayo finalizará este domingo con la cuarta y última etapa, un circuito en la capital de los putumayenses, donde conoceremos al sucesor del caucano Leison Maca, campeón el año pasado.

RESULTADOS TERCERA ETAPA