Ruta
Vuelta al Putumayo: Kevin Navas gana la tercera etapa y Santiago Garzón sigue líder
El ecuatoriano Kevin Navas (Team Best Best PC) se quedó con la victoria de la tercera etapa de la Vuelta al Putumayo 2026, sobre un trazado de 157 kilómetros entre San Miguel y Mocoa, con final en alto y un desnivel acumulado de 978 metros.
Navas se llevó el triunfo por delante de dos hombres del GW Erco Sportfitness: el bogotano Brandon Vega y el antioqueño Felipe Bravo, quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general, Santiago Garzón (GW Erco Sportfitness) se mantuvo al comando a un día del final. El podio parcial lo completan sus compañeros de equipo Daniel Carvajal y Sebastián Pinilla.
La décima edición de la Vuelta al Putumayo finalizará este domingo con la cuarta y última etapa, un circuito en la capital de los putumayenses, donde conoceremos al sucesor del caucano Leison Maca, campeón el año pasado.
RESULTADOS TERCERA ETAPA
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El Visma Lease a Bike marca la pauta en la crono por equipos y Jonas Vingegaard es el primer líder del Tour de Francia 2026
Con una jornada al cronómetro de alta velocidad por Barcelona, inició este sábado la edición 113 del Tour de Francia. El Team Visma Lease a Bike cumplió los pronósticos y se llevó la victoria, erigiendo como primer líder al danés Jonas Vinegaard.
La escuadra neerlandesa, que en la parte intermedia del recorrido marcó el mejor registro, ratificó lo hecho a lo largo del trazado en meta y se llevó la victoria con 21 minutos 47 segundos. Al ser el primer pedalista en cruzar por la línea de meta, Vingegaard se convirtió en el primer líder de la ronda francesa.
El Visma superó por 7 segundos al Netcompany Ineos de gran actuación en el exigente trazado y por 11 segundos al UAE Team Emirates – XRG. El Top cinco lo completaron el Lidl Trek y el Red Bull – BORA – hansgrohe.
La segunda etapa de la ‘Grande Bouclé’ se cumplirá este domingo entre Tarragona y Barcelona sobre una distancia de 168,5 kilómetros, jornada que en la fase final presenta tres subidas de tercer categoría.
Resultados Crono X Equipos
Clasificación General Individual
|54
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|2:18
|68
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|2:46
|80
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|3:06
|102
|Einer Rubio
|Movistar Team
|3:25
|130
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|4:05
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Marceli Bogusławski se consagra campeón de la Course Cycliste de Solidarnosc; Mateo Duque el mejor suramericano
Luego de cuatro días de competencia, Marceli Bogusławski (ATT Investments) se consagró campeón de la 37ª edición de la Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques, carrera polaca de categoría 2.2 que finalizó este sábado con una jornada ondulada de 173,4 kilómetros.
Los puestos de honor de la tradicional prueba los completaron el local Radosław Frątczak (Wibatech Lubelskie Perła Polski) y el neerlandés Lars Rouffaer (EEW-VDK Cycling Team), quienes se subieron al segundo y tercer cajón del podio, respectivamente.
En cuanto a los tres suramericanos en competencia, el argentino Mateo Duque (Atom 6 Bikes – Cycleur de Luxe – Auto Stroo Continental Team) terminó en el puesto 18° y su compatriota Nehuén Erripa (Bialini Wheellab) finalizó la casilla 48°, ambos a 33 segundos del ganador, mientras que el colombiano Nicolás Hernández (Bialini Wheellab) no concluyó la carrera.
En lo referente a la última etapa, esta la ganó el local Radosław Frątczak (Wibatech Lubelskie Perła Polsk), quien fue el más rápido al sprint y terminó llevándose el triunfo en la ciudad polaca de Jaworzno.
Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques (2.2)
Resultados Etapa 4 | Nowiny – Jaworzno (173,4 km)
|1
|Radoslaw Fratczak
|Wibatech Lubelskie Perla Polski
|4:03:41
|2
|Norbert Banaszek
|ATT Investments
|m.t.
|3
|Roan Konings
|Metec-SOLARWATT p/b Mantel
|m.t.
|4
|Lars Rouffaer
|EEW-VDK Cyclingteam
|m.t.
|5
|Patryk Stosz
|Voster Team
|m.t.
|6
|Ksawier Garnek
|Mazowsze Serce Polski
|m.t.
|7
|Wiktor Zasada
|Mazowsze Serce Polski
|m.t.
|8
|Nehuén Erripa
|Bialini Wheellab
|m.t.
|9
|Jonathan Schipkowski
|Team Standert Brandenburg
|m.t.
|22
|Mateo Duque
|Atom 6 Bikes – Cycleur de Luxe – Auto Stroo
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Marceli Bogusławski
|ATT Investments
|14:49:01
|2
|Radosław Frątczak
|Wibatech Lubelskie Perła Polski
|0:08
|3
|Lars Rouffaer
|EEW-VDK Cyclingteam
|0:15
|4
|Patryk Stosz
|Voster Team
|0:20
|5
|Norbert Banaszek
|ATT Investments
|0:23
|6
|Roan Konings
|Metec – SOLARWATT p/b Mantel
|0:26
|7
|Rait Ärm
|Energus Cycling Team
|0:27
|8
|Kārlis Klismets
|Energus Cycling Team
|,,
|9
|Julian Vergouw
|Metec – SOLARWATT p/b Mantel
|0:28
|10
|Kenay De Moyer
|Atom 6 Bikes – Cycleur de Luxe – Auto Stroo
|0:29
|18
|Mateo Duque
|Atom 6 Bikes – Cycleur de Luxe – Auto Stroo
|0:33
|DNF
|Nicolás Hernández
|Bialini Wheellab
|No finalizó
Ruta
Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026: Colombia sumó un oro y una plata en la segunda jornada del paracycling
Durante la segunda jornada de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, la delegación colombiana sumó nuevas medallas en las pruebas de paraciclismo de ruta celebradas en el municipio de Agustín Codazzi.
En la prueba de fondo en carretera de la categoría C1 – C3 Damas, la boyacense Carolina Munévar (clase funcional C2) obtuvo la medalla de oro al registrar un tiempo de 01:05.04, superando en el sprint final a la representante de Brasil (C3), quien marcó 01:05.09. El tercer puesto fue para Argentina (C3) con un tiempo de 01:17.14.
Por su parte, en la rama masculina categoría C1 – C3 Varones, Esnéider Muñoz (C3) se colgó la medalla de plata con una marca de 01:17.16. El primer lugar lo ocupó el competidor de Brasil (C2) con 01:15.10 y la medalla de bronce fue para Panamá (C2) con 01:22.59.
Las emociones del paraciclismo de ruta continarán en las calles de Agustín Codazzi, esta vez con la participación de Carlos Andrés Vargas, Diego Dueñas, Juan Andrés Gómez, Juan José Ríos, Javier Serna (con su guía Santiago Vélez) y Paula Andrea Ossa.
*Con Información Prensa Cómite Paraolímpico Colombiano