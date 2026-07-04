Egan Bernal, sorpresivo portador del ‘maillot verde’ en el inicio del Tour de Francia 2026

Tras la primera etapa del Tour de Francia 2026, el zipaquireño Egan Bernal se subió sorpresivamente al podio para reclamar el maillot verde que identifica al líder la clasificación por puntos. El escarabajo marcó el mejor registro en el primer punto intermedio de la innovadora contrarreloj por equipos, que tuvo un formato nuevo.

“Es una camiseta que nunca pensé que vestiría. Supongo que seguramente mañana alguien me la quitará”, dijo el escarabajo, que nunca imaginó ponerse una prenda tradicionalmente fue vestida por los velocistas.

El colombiano, ganador del Tour de Francia en 2019, que en ediciones anteriores se vistió amarillo y de blanco, no aguantó el ritmo impuesto por su compañero de equipo, el italiano Filippo Gana en la jornada al cronómetro y terminó perdiendo más de tres minutos.

“El equipo hizo un muy buen trabajo, por supuesto, intentamos ganar, al final nos quedamos a las puertas de conseguirlo, pero al mismo tiempo demostramos que estamos en buena forma y que el ambiente dentro del equipo es estupendo”, agregó el colombiano.