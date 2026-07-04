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Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026: Colombia sumó un oro y una plata en la segunda jornada del paracycling

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Hace 3 horas

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Esnéider Muñoz y Carolina Munévar, los medaliistas de Colombia en la segunda jornada del paracycling en los Parasuramericanos 2026. (Foto © Prensa Mindeporte)
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El Visma Lease a Bike marca la pauta en la crono por equipos y Jonas Vingegaard es el primer líder del Tour de Francia 2026

Publicado

Hace 43 mins

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4 julio, 2026

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El danés Jonas Vingegaard lideró la victoria del Team Visma Lease a Bike en la crono por equipos inicial del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)
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Vuelta al Putumayo: Kevin Navas gana la tercera etapa y Santiago Garzón sigue líder

Publicado

Hace 44 mins

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4 julio, 2026

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El ecuatoriano Kevin Navas ganó la tercera etapa Vuelta al Putumayo 2026. (Foto Andrés Piedrahita © RMC)
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Marceli Bogusławski se consagra campeón de la Course Cycliste de Solidarnosc; Mateo Duque el mejor suramericano

Publicado

Hace 2 horas

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4 julio, 2026

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El polaco Marceli Bogusławski, en el podio como campeón de la Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques 2026. (Foto © ATT Investments)
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