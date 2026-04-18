Javier Jamaica y Sergio Henao meten al Nu Colombia en el Top 15 del Tour du Jura Cycliste

El equipo de ciclismo Nu Colombia volvió a dejar una buena imagen este sábado en su gira por Europa, tras ubicar a Javier Jamaica y Sergio Henao en el Top 15 del Tour du Jura Cycliste 2026, clásica francesa disputada entre Les Rousses y Mont Poupet (Salin-les-Bains) sobre un recorrido de 185,2 kilómetros. Jamaica terminó en la casilla 13 (+2:10) y Henao en la 14 (+2:13), en una nueva actuación destacada del conjunto morado en carreteras francesas.

La competencia quedó en poder del estadounidense Matthew Riccitello, del Decathlon CMA CGM Team, mientras que su compañero Léo Bisiaux completó el 1-2 para la escuadra francesa y Jordan Jegat (TotalEnergies) cerró el podio, en una jornada de alto nivel con presencia de varios de los mejores equipos del UCI WorldTour.

Para el Nu Colombia, el resultado ratifica un comienzo alentador en este bloque francés de su calendario, luego de que el viernes Javier Jamaica ya hubiera firmado un puesto 15 en la Classic Grand Besançon Doubs, confirmando su regularidad en dos jornadas consecutivas frente a rivales de peso del pelotón europeo.



Sergio Henao terminó 14° en el Tour du Jura 2026. (Foto © Gilberto Chocce / Revista Mundo Ciclístico)

La prueba, marcada por un recorrido quebrado y una definición montañosa en Mont Poupet, volvió a exigir fondo, resistencia y buena lectura táctica. En ese contexto, el equipo colombiano respondió con dos corredores entre los mejores de la jornada y mantuvo su protagonismo en una carrera que reunió a estructuras de categoría WorldTour como el propio Decathlon CMA CGM Team y el Groupama – FDJ United.

“Han sido dos días de mucho esfuerzo y de carreras bastante duras, pero me voy contento porque el equipo ha respondido bien y porque volvimos a estar adelante. Ayer pudimos meternos en el Top 15 y hoy repetimos con dos corredores entre los mejores, lo que habla del trabajo que se viene haciendo. Seguimos sumando confianza y experiencia en este inicio de gira”, señaló Javier Jamaica al término de la competencia.

La gira del Nu Colombia en Francia continuará este domingo 19 de abril con la disputa del Tour de Doubs, tercera competencia consecutiva del bloque francés del equipo y nueva oportunidad para seguir buscando protagonismo en territorio europeo.

Resultados Tour du Jura Cycliste (1.1)

Les Rousses – Mont Poupet (Salin-les-Bains) (185,2 km)