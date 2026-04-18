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Ruta

Adam Yates se consagra campeón del O Gran Camiño; Jesús David Peña termina en el puesto 13°

Publicado

Hace 2 horas

el

El británico Adam Yates, gran campeón del O Gran Camiño 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)
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Ruta

Juegos Suramericanos de la Juventud: 1-2 de Colombia en la prueba de ruta femenina

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Hace 8 mins

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18 abril, 2026

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Estefanía Castillo y Valeria Vargas, en el podio del ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. (Foto © COC)
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Ruta

Javier Jamaica y Sergio Henao meten al Nu Colombia en el Top 15 del Tour du Jura Cycliste

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18 abril, 2026

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El bogotano Javier Jamaica firmó otro top 15 en la gira por Francia, terminando 13° en el Tour du Jura 2026. (Foto © Gilberto Chocce / Revista Mundo Ciclístico)
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Pista

Campeonato Nacional de Pista y Ruta Prejuvenil y Juvenil 2026: la Selección Valle rumbo a Bucaramanga

Publicado

Hace 4 horas

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18 abril, 2026

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La nómina de la Selección Valle en las categorías prejuvenil y juvenil para el Campeonato Nacional de Pista y Ruta Prejuvenil y Juvenil 2026. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
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