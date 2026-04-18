Pista
Campeonato Nacional de Pista y Ruta Prejuvenil y Juvenil 2026: la Selección Valle rumbo a Bucaramanga
La Liga de Ciclismo del Valle del Cauca, presidida por Jarlinson Pantano, confirmó la Selección Valle en las categorías prejuvenil y juvenil que estará en Bucaramanga para participar en el Campeonato Nacional de Pista y Ruta.
El equipo vallecaucano, dirigido técnicamente por los profesores Rodrigo Barros y Carlos Julio Monroy, estará en la capital del departamento de Santander, donde se desarrollará este importante certamen nacional entre el 21 y el 26 de abril.
La delegación cuenta con un total de 24 deportistas que representarán al “Valle, Paraíso del Deporte”, distribuidos de la siguiente manera:
Categoría Prejuvenil (9 deportistas):
Manuela Carrasquilla, Lousiana Valencia, Isabella Pinilla, Isabel Bonilla, Santiago Arias, José Miguel Cardona, José Gabriel Molina, Juan Felipe Peláez y Hugo Valencia.
Categoría Juvenil (16 deportistas):
Isabella Erazo, Ashly Daliana Gálvez, Laura Sofía Montaño, Ana Sofía Suárez, Mariana Jiménez, Danna Alejandra Arias, Isabel Flórez, Sheylin Gómez, Nicolás Pinilla, Lucas Tabares, Juan José Caicedo, Antony Martínez, Daniel García, Mateo González, Simón Vásquez y Juan Miguel Rojas.
El cuerpo técnico y multidisciplinario está conformado, además de los entrenadores Barros y Monroy, por:
Juanes Cruz (fisioterapia)
Juan Alejandro Gutiérrez (masajista)
María Camila Velasco (psicóloga)
Cristian Ochoa y Antony Melo (mecánicos)
La Selección Valle tendrá su primer turno de entrenamientos oficiales el próximo lunes en el Velódromo Alfonso Flórez Ortiz. Las competencias del ciclismo de pista iniciarán el martes 21 de abril.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle del Cauca
Pista
Selección colombiana de pista con la misión de figurar en las Copas del Mundo de Hong Kong y Nilai
El combinado nacional de pista afrontará en Asia dos de las citas claves de la temporada, donde tratarán de lograr los mejores resultados posibles con el objetivo de encarrilar la clasificación para el Mundial.
La Selección Colombia disputará la Copa del Mundo de Hong Kong (China), del 17 al 19 de abril, y la Copa del Mundo de Nilai (Malasia), del 24 al 26 de abril, que formarán un exigente bloque competitivo, en el que la delegación nacional buscará conseguir puntos importantes de cara al futuro.
El equipo dirigido por Jhon Jaime González, llega a estas citas tras haber completado intensas jornadas competitivas en el Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento de Bogotá, donde lograron excelentes resultados.
En la Copa del Mundo de Hong Kong, la delegación colombiana estará representada por los velocistas Kevin Quintero, Cristián Ortega y Stefany Cuadrado, quienes competirán entre sábado y domingo.
De acuerdo con el programa oficial de competencia, la actividad nacional comenzará este sábado 18 de abril con el keirin masculino y las diferentes fases de la velocidad femenina, mientras que el domingo 19 se disputarán las rondas definitivas de la velocidad masculina y el keirin femenino, además de las finales correspondientes.
Pista
Velódromo de Mosquera: ministra del deporte realizó seguimiento al avance de la obra, que supera el 90 %
El Ministerio del Deporte continúa acompañando de manera técnica y articulada el avance del velódromo de Mosquera, un proyecto estratégico para el impulso del ciclismo y el fortalecimiento del deporte regional.
La ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, lideró una mesa virtual de seguimiento junto a representantes de la Alcaldía de Mosquera, la Gobernación de Cundinamarca y la interventoría, con el propósito de revisar el estado actual y definir acciones que garanticen su adecuada culminación.
Durante la jornada se destacó que el velódromo alcanza un avance del 90,20 %, reflejando un progreso significativo en su ejecución. Este resultado es fruto del trabajo conjunto entre las entidades involucradas, así como del acompañamiento permanente del ministerio, que ha venido realizando seguimiento técnico y administrativo riguroso.
En el espacio también se abordaron aspectos clave para la finalización del escenario. En este sentido, se destacó que la prórroga del contrato de obra ya se encuentra en firme, mientras se avanza en el proceso correspondiente a la interventoría, fundamental para asegurar la continuidad y el cumplimiento de los estándares de calidad en la fase final.
Adicionalmente, la administración municipal socializó los avances en el trámite de recursos adicionales, y de la certificación de riesgos, pasos determinantes para la ejecución del contrato y sustento para la aprobación de la adición presupuestal.
Como parte de los compromisos establecidos, las entidades acordaron mantener un seguimiento constante mediante una nueva mesa de trabajo en la semana del 20 al 24 de abril. Asimismo, se avanzará en la gestión documental necesaria para la continuidad de la interventoría, mientras que el Ministerio del Deporte continuará evaluando aspectos técnicos como la matriz de riesgos y la ruta crítica del proyecto.
*Con Información Prensa Mindeporte
Pista
En Bogotá concluyó con éxito la primera Válida Nacional de Pista de la temporada 2026
En el Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento de Bogotá se disputó la jornada final de la primera Válida Nacional de Pista, con el ómnium y las pruebas de velocidad en las categorías juvenil y prejuvenil.
La exigente prueba del ómnium, compuesta por las pruebas de scratch, tempo, eliminación y carrera por puntos, reunió a los mejores corredores juveniles del país en una competencia donde la estrategia, la regularidad y la lectura de carrera fueron determinantes.
Emiliano Álvarez se consagró campeón tras sumar 110 puntos, resultado que le permitió quedarse con la medalla de oro, superando a Joris Antón Martínez, del Valle, quien fue plata con 107 unidades, y a Samuel Páez, del Threshold Team Milo Sáfer, quien completó el podio con 102 puntos.
Tras la competencia, el campeón Emiliano Álvarez valoró el trabajo del equipo y la estrategia aplicada durante la jornada. “Balance muy positivo en la prueba del ómnium, logramos quedarnos con la medalla de oro. Hoy corrimos con cabeza fría, tomamos buenas decisiones y logramos el resultado. También agradecer a mi compañero Santiago Estrada, que me apoyó mucho durante la competencia“,dijo Álvarez, en declaraciones recogidas por su equipo.
El evento ciclístico cerró con un balance positivo para los jóvenes talentos del ciclismo de pista colombiano, quienes mostraron carácter, estrategia y determinación en el velódromo bogotano, dejando buenas sensaciones de cara al futuro y un panorama prometedor.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los resultados de la velocidad y de la jornada final de la Primera Válida Nacional de Pista, que culminó exitosamente este domingo en la capital colombiana.
RESULTADOS JORNADA FINAL