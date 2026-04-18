Campeonato Nacional de Pista y Ruta Prejuvenil y Juvenil 2026: la Selección Valle rumbo a Bucaramanga

La Liga de Ciclismo del Valle del Cauca, presidida por Jarlinson Pantano, confirmó la Selección Valle en las categorías prejuvenil y juvenil que estará en Bucaramanga para participar en el Campeonato Nacional de Pista y Ruta.

El equipo vallecaucano, dirigido técnicamente por los profesores Rodrigo Barros y Carlos Julio Monroy, estará en la capital del departamento de Santander, donde se desarrollará este importante certamen nacional entre el 21 y el 26 de abril.

La delegación cuenta con un total de 24 deportistas que representarán al “Valle, Paraíso del Deporte”, distribuidos de la siguiente manera:

Categoría Prejuvenil (9 deportistas):

Manuela Carrasquilla, Lousiana Valencia, Isabella Pinilla, Isabel Bonilla, Santiago Arias, José Miguel Cardona, José Gabriel Molina, Juan Felipe Peláez y Hugo Valencia.

Categoría Juvenil (16 deportistas):

Isabella Erazo, Ashly Daliana Gálvez, Laura Sofía Montaño, Ana Sofía Suárez, Mariana Jiménez, Danna Alejandra Arias, Isabel Flórez, Sheylin Gómez, Nicolás Pinilla, Lucas Tabares, Juan José Caicedo, Antony Martínez, Daniel García, Mateo González, Simón Vásquez y Juan Miguel Rojas.

El cuerpo técnico y multidisciplinario está conformado, además de los entrenadores Barros y Monroy, por:

Juanes Cruz (fisioterapia)

Juan Alejandro Gutiérrez (masajista)

María Camila Velasco (psicóloga)

Cristian Ochoa y Antony Melo (mecánicos)

La Selección Valle tendrá su primer turno de entrenamientos oficiales el próximo lunes en el Velódromo Alfonso Flórez Ortiz. Las competencias del ciclismo de pista iniciarán el martes 21 de abril.

*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle del Cauca