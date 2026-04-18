Ruta
Thomas Silva gana la penúltima etapa del Tour de Hainan y recupera el liderato; Santiago Umba mejora en la general
¡Lo hizo nuevo! Thomas Silva alcanzó su segunda victoria en el Tour de Hainan 2026, ganando la penúltima etapa. El uruguayo se llevó la victoria, luego de recorrer 132,7 kilómetros entre las localidades chinas de Lingshui y Baoting.
El pedalista charrúa fue el más rápido en la definición, derrotando a los italianos Thomas Pesenti (Team Polti VisitMalta) y Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort), segundo y tercero, respectivamente.
Con relación al único colombiano en competencia, el joven boyacense Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) se clasificó en el puesto 14° a 11 segundos del ganador.
En cuanto a la clasificación general, con su victoria el suramericano Thomas Silva (XDS Astana Team) recuperó el liderato que estaba en manos del español Xabier Berasategi (Euskaltel – Euskadi).
La carrera asiática finalizará este domingo con otra etapa ondulada de 154,6 kilómetros entre Baoting y Sanya, donde conoceremos al sucesor del ucraniano Kyrylo Tsarenko, campeón del año pasado.
Tour of Hainan (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Lingshui – Baoting (132,7 km)
|1
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|2:45:46
|2
|Thomas Pesenti
|Team Polti VisitMalta
|,,
|3
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|0:02
|4
|Vinokurov Nicolas
|XDS Astana Team
|,,
|5
|Quartucci Lorenzo
|Burgos Burpellet BH
|,,
|6
|Berasategi Xabier
|Euskaltel – Euskadi
|,,
|7
|Fabbro Matteo
|Solution Tech NIPPO Rali
|,,
|8
|Alleno Clément
|Burgos Burpellet BH
|,,
|9
|Crozzolo Fabrizio
|Team Polti VisitMalta
|,,
|10
|Bregnhøj Mathias
|Terengganu Cycling Team
|0:07
|14
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:11
Clasificación General Final
|1
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|16:39:35
|2
|Xabier Berasategi
|Euskaltel – Euskadi
|0:10
|3
|Thomas Pesenti
|Team Polti VisitMalta
|,,
|4
|Lorenzo Quartucci
|Burgos Burpellet BH
|0:17
|5
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|0:18
|6
|Nicolas Vinokurov
|XDS Astana Team
|0:20
|7
|Clément Alleno
|Burgos Burpellet BH
|0:22
|8
|Fabrizio Crozzolo
|Team Polti VisitMalta
|,,
|9
|Matteo Fabbro
|Solution Tech NIPPO Rali
|,,
|10
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|0:24
|24
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|1:48
Pista
Campeonato Nacional de Pista y Ruta Prejuvenil y Juvenil 2026: la Selección Valle rumbo a Bucaramanga
La Liga de Ciclismo del Valle del Cauca, presidida por Jarlinson Pantano, confirmó la Selección Valle en las categorías prejuvenil y juvenil que estará en Bucaramanga para participar en el Campeonato Nacional de Pista y Ruta.
El equipo vallecaucano, dirigido técnicamente por los profesores Rodrigo Barros y Carlos Julio Monroy, estará en la capital del departamento de Santander, donde se desarrollará este importante certamen nacional entre el 21 y el 26 de abril.
La delegación cuenta con un total de 24 deportistas que representarán al “Valle, Paraíso del Deporte”, distribuidos de la siguiente manera:
Categoría Prejuvenil (9 deportistas):
Manuela Carrasquilla, Lousiana Valencia, Isabella Pinilla, Isabel Bonilla, Santiago Arias, José Miguel Cardona, José Gabriel Molina, Juan Felipe Peláez y Hugo Valencia.
Categoría Juvenil (16 deportistas):
Isabella Erazo, Ashly Daliana Gálvez, Laura Sofía Montaño, Ana Sofía Suárez, Mariana Jiménez, Danna Alejandra Arias, Isabel Flórez, Sheylin Gómez, Nicolás Pinilla, Lucas Tabares, Juan José Caicedo, Antony Martínez, Daniel García, Mateo González, Simón Vásquez y Juan Miguel Rojas.
El cuerpo técnico y multidisciplinario está conformado, además de los entrenadores Barros y Monroy, por:
Juanes Cruz (fisioterapia)
Juan Alejandro Gutiérrez (masajista)
María Camila Velasco (psicóloga)
Cristian Ochoa y Antony Melo (mecánicos)
La Selección Valle tendrá su primer turno de entrenamientos oficiales el próximo lunes en el Velódromo Alfonso Flórez Ortiz. Las competencias del ciclismo de pista iniciarán el martes 21 de abril.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle del Cauca
Ruta
Javier Jamaica firma un Top 15 en el inicio de la gira europea del Nu Colombia con la Classic Grand Besançon Doubs
El equipo de ciclismo Nu Colombia abrió este viernes su gira europea con una destacada actuación en la Classic Grand Besançon Doubs 2026, prueba disputada sobre 175,7 kilómetros entre Besançon y Montfaucon, en territorio francés, donde Javier Jamaica fue el mejor corredor de la escuadra morada al terminar en el puesto 15 de la clasificación final, a una diferencia de 53 segundos.
La carrera, que presentó un recorrido selectivo y llegada en ascenso, quedó en poder del francés Jordan Jegat (TotalEnergies), mientras que Matthew Riccitello y Léo Bisiaux, ambos del Decathlon CMA CGM Team, completaron el podio de una jornada de máximo nivel competitivo con equipos de la primera y segunda división del UCI World Tour.
Para el conjunto colombiano, el resultado de Jamaica representa un comienzo positivo en el primero de los tres compromisos consecutivos que tendrá la escuadra morada en Francia, dentro de una serie de carreras que marcan uno de los bloques internacionales más importantes de su temporada.
El corredor bogotano sacó toda su clase de escarabajo en la trepada final al puerto de montaña de primera categoría de Cote de la Malate (Montfaucon) y dejó al Nu Colombia bien posicionado en su estreno europeo, mientras que Cristián Camilo Muñoz y Sergio Luis Henao ocuparon las casillas 31 y 32, respectivamente, a diferencias de 1:49 y 1:51, respectivamente.
“Era una carrera que desde el perfil sabíamos que iba a marcar diferencias en la parte final. El equipo respondió bien, Javier (Jamaica) logró meterse entre los mejores y empezamos esta gira con una señal positiva frente a rivales de nivel World Tour. Apenas es la primera carrera y confiamos en seguir creciendo en los próximos días”, señaló el DT Raúl Mesa al término de la jornada.
La gira del Nu Colombia en Francia continuará este sábado 18 de abril con la disputa del Tour de Jura Cycliste, segunda cita del bloque francés del equipo, antes de afrontar el Tour de Doubs el domingo 19.
Resultados Classic Grand Besançon Doubs (1.1)
Besançon – Montfaucon (175,7 km)
|1
|Jordan Jegat
|Team TotalEnergies
|4:18:00
|2
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|0:06
|3
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|0:09
|4
|Byron Munton
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:13
|5
|Jamie Meehan
|Cofidis
|0:22
|6
|Unai Iribar
|Equipo Kern Pharma
|0:31
|7
|Afonso Braz
|Groupama-FDJ United
|0:33
|8
|Clément Berthet
|Groupama-FDJ United
|0:38
|9
|Thomas Champion
|St Michel-Preference Home-Auber 93
|0:44
|10
|Axel Mariault
|CIC Pro Cycling Academy
|0:45
|11
|Adrien Maire
|Unibet Rose Rockets
|0:45
|12
|Louis Rouland
|Cofidis
|0:49
|13
|Ludovico Crescioli
|Team Polti VisitMalta
|0:51
|14
|Odd Christian Eiking
|Unibet Rose Rockets
|0:53
|15
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:53
|31
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|1:49
|32
|Sergio Luis Henao
|Nu Colombia
|1:51
|55
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|5:56
|DNF
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|No Finalizó
|DNF
|Carlos Alberto Gutiérrez
|Nu Colombia
|No Finalizó
Ruta
O Gran Camiño: Adam Yates se queda con el penúltimo duelo de escaladores con Jesús David Peña 9°
En un final picando hacia arriba, Adam Yates salió victorioso en la penúltima etapa del O Gran Camiño. El británico del UAE Team Emirates – XRG cruzó la línea de meta en primer lugar tras un montañoso recorrido de 145,7 kilómetros entre Xinzo de Limia y el Alto de Cabeza de Meda.
Al corredor inglés lo escoltaron el noruego Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) y el italiano Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los colombianos, el zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling) fue el mejor de los nuestros en el 9° puesto a más de un minuto del ganador, mientras que el antioqueño Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn) llegó en el ‘grupetto’ de los sprinters.
La quinta edición de la prueba española finalizará este sábado con la quinta y última etapa, otra jornada montañosa que se disputará sobre una distancia de 154,7 kilómetros entre las localidades de As Neves y Monte Trega, donde conoceremos al sucesor del canadiense Derek Gee, campeón del año pasado.
O Gran Camiño – The Historical Route (2.1)
Resultados Etapa 4 | Xinzo de Limia – Alto de Cabeza de Meda (145,7 km)
|1
|Adam Yates
|UAE Team Emirates – XRG
|3:37:18
|2
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:46
|3
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|1:04
|4
|José Félix Parra
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:13
|5
|Abel Balderstone
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:16
|6
|Jesús Herrada
|Burgos Burpellet BH
|1:39
|7
|Jan Castellón
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:40
|8
|Iván Romeo
|Movistar Team
|1:47
|9
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|1:54
|93
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|27:53
Claasificación General Individual
|1
|Adam Yates
|UAE Team Emirates – XRG
|11:01:54
|2
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:34
|3
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|0:54
|4
|Abel Balderstone
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:29
|5
|Iván Romeo
|Movistar Team
|2:09
|6
|José Félix Parra
|Caja Rural – Seguros RGA
|2:32
|7
|Nelson Oliveira
|Movistar Team
|2:46
|8
|George Bennett
|NSN Cycling Team
|3:02
|9
|Txomin Juaristi
|Euskaltel – Euskadi
|3:07
|10
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates – XRG
|3:10
|17
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|3:53
|84
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|40:52