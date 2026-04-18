Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026: Catalina Moreno se colgó la medalla de plata en el triatlón

La colombiana Catalina Moreno se convirtió en protagonista de la jornada inaugural del triatlón en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, al obtener la medalla de plata en la prueba individual femenina disputada en el circuito de Causeway Amador.

Moreno registró un tiempo total de 1:06:37, quedando a 33 segundos de la ecuatoriana Martina Ortega, quien se quedó con la medalla de oro. El podio lo completó la venezolana María Peralta, con un tiempo de 1:06:52.



Catalina Moreno, medalla de plata en el triatlón de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. (Foto © COC)

La colombiana construyó su resultado con una competencia sólida en los tres segmentos. Tras salir del agua con un tiempo de 11:18, se mantuvo en el grupo competitivo y logró uno de los mejores parciales en el ciclismo, lo que le permitió posicionarse en la disputa por las medallas. En la carrera a pie, sostuvo el ritmo para asegurar su lugar en el podio.

En esta misma prueba, María José Tilano también representó a Colombia, finalizando en la octava posición con un tiempo de 1:10:25.

La jornada también contó con la participación colombiana en la rama masculina, donde Juan José Vargas fue séptimo (59:27) y Alejandro Vélez terminó en la décima posición (1:00:59), en una competencia dominada por el chileno Raimundo San Martín.

*Con Información del Comité Olímpico Colombiano