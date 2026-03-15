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Wilmar Paredes se coronó campeón de la Clásica de Rionegro 2026; Johan Colón victorioso en el circuito final
Con un exigente circuito urbano de 7 kilómetros, que tuvo como principal dificultad el ascenso a la glorieta de Los Tanques, finalizó este sábado la vigesimoprimera edición de la Clásica de Rionegro, una jornada vibrante que definió al nuevo campeón de la competencia.
Wilmar Paredes se quedó con la general final, sucediendo a Rodrigo Contreras, campeón del año pasado. Al pedalista antioqueño lo acompañaron en el podio dos hombres del Sistecrédito: Sebastián Castaño y Juan Diego Hoyos.
Para la jornada final, 98 corredores tomaron la salida para completar 15 vueltas al circuito. La jornada estuvo marcada por múltiples intentos de fuga que fueron neutralizados constantemente por el lote principal. En los últimos kilómetros muchos esperaban que un escalador explosivo se quedara con la victoria, debido a la exigencia del ascenso final. Sin embargo, el desenlace favoreció a un velocista con gran capacidad para la subida.
Johan Colón, del equipo GW Erco Sportfitness, aprovechó su potencia en el remate final para imponerse en la etapa. Wilmar Paredes cruzó tercero en la meta, resultado suficiente para consagrarse como el nuevo campeón de la carrera del oriente antioqueño.
De esta manera concluyó una nueva edición de la Clásica Ciclística Ciudad Santiago de Arma de Rionegro, una competencia que reunió a lo mejor del ciclismo regional y nacional, y que durante tres días convirtió a las calles del municipio en escenario de espectáculo deportivo, esfuerzo y pasión por la bicicleta.
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Clásica de Rionegro: Diana Peñuela se llevó la etapa final y revalidó el título del año pasado
En un reñido final, la caldense Diana Peñuela ganó la última etapa y se revalidó el título de campeona de la Clásica de Rionegro 2026 en la rama femenina, gracias a la bonificación obtenida.
El podio de la carrera lo completaron Erika Botero y Natalia Garzón que también terminó como la mejor corredora Sub-23 consolidando así el dominio del Sistecrédito en la categoría femenina.
Asimismo, los sprints especiales fueron dominados por el equipo de Gabriel Jaime Vélez gracias a las victorias de María Paula Latriglia y Erika Botero, resultado que le permitió a Latriglia quedarse con el título de esta clasificación.
Para la tercera y última etapa de la carrera del oriente antioqueño, 51 corredoras tomaron la partida para enfrentar 10 vueltas al tradicional Circuito del Tanque. La fracción tuvo una fuga protagonizada por seis ciclistas que animaron el día durante buena parte del recorrido, pero el grupo principal logró neutralizarlas cuando restaban tres giros para el final.
La definición de la etapa llegó en el último ascenso a la glorieta de Los Tanques, donde el Team Sistecrédito lanzó su carta principal, y donde Diana Peñuela respondió al favoritismo y sacó a relucir toda su potencia para llevarse la victoria.
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Kevin Rincón se llevó el título juvenil en la Clásica de Rionegro 2026
La competencia juvenil tuvo en acción a 69 corredores que enfrentaron 10 vueltas al circuito. A partir de la quinta vuelta se presentó el movimiento clave del día cuando seis ciclistas lograron desprenderse del lote y alcanzar una ventaja superior a los dos minutos sobre el grupo principal.
Con el paso de las vueltas la diferencia se mantuvo y al final cinco corredores quedaron al frente de la carrera: Santiago Quintero y Alejandro Pamplona (GW Erco Sportfitness), Juan Gabriel Gómez (Team Sistecrédito), Simón Loaiza (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) y Kevin Rincón (Threshold Team Milo Sáfer). Entre ellos no solo se disputaban la etapa, sino también la clasificación general.
En el ascenso final, Kevin Rincón lanzó un potente ataque, sacó toda su fortaleza en la subida y cruzó primero en la meta, superando por dos segundos a Juan Gabriel Gómez. Con esta actuación Rincón se proclamó campeón de la Clásica en la categoría juvenil. Por su parte, Juan Esteban Sánchez del Orgullo Paisa se quedó con el título de los sprints especiales.
De esta manera concluyó una nueva edición de la Clásica Ciclística Ciudad Santiago de Arma de Rionegro, una competencia que reunió a lo mejor del ciclismo regional y nacional, y que durante tres días convirtió a las calles del municipio en escenario de espectáculo deportivo, esfuerzo y pasión por la bicicleta.
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*Con Información Prensa Clásica de Rionegro
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Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: listado de preinscritos
La Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI) y la Federación Colombiana de Ciclismo presentaron el listado de preinscritos para el Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026, certamen que reunirá a los mejores ciclistas del continente del 16 al 22 de marzo en la capital del departamento de Córdoba.
El evento continental contará con la participación de delegaciones provenientes de 29 países de América: Argentina, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Islas Cayman, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela, que competirán en las categorías élite, sub-23 y junior, tanto en damas como en varones, en las modalidades de ruta y contrarreloj individual.
Entre los 350 corredores inscritos aparecen importantes figuras del ciclismo panamericano, así como jóvenes talentos que llegan a Montería con el objetivo de disputar los títulos continentales y sumar puntos valiosos para el ranking internacional de la Unión Ciclista Internacional (UCI).
Colombia, país anfitrión, presentará una nómina de alto nivel con corredores de amplia trayectoria internacional, como Walter Vargas, seis veces campeón panamericano de la contrarreloj, y Álvaro Hodeg, actual campeón panamericano de ruta, quienes buscarán defender los colores nacionales frente a rivales de gran experiencia provenientes de selecciones como Argentina, Estados Unidos, Brasil, México, Chile, Ecuador, entre otras delegaciones del continente.
La publicación del listado de inscritos confirma el alto nivel competitivo que tendrá el certamen, considerado uno de los eventos más importantes del calendario ciclístico panamericano y una plataforma clave para el desarrollo del ciclismo de ruta en la región.
Durante una semana, Montería se convertirá en el epicentro del ciclismo continental, con competencias que recorrerán distintos sectores de la ciudad, así como de Cerete y las vías del departamento de Córdoba, en las que los mejores exponentes del continente irán en busca de las medallas panamericanas.
El Campeonato Panamericano de Ruta 2026 ratifica el compromiso de Colombia con la organización de grandes eventos deportivos internacionales y consolida a Montería como escenario ideal para el desarrollo del ciclismo en América.
LISTADO DE PREINSCRITOS
*Con Información de Fedeciclismo