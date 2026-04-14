O Gran Camiño: Julius Johansen da la sorpresa y gana la crono inicial con Jesús David Peña como el mejor colombiano

Sorprendiendo a los favoritos, el danés Julius Johansen ganó la primera etapa del O Gran Camiño 2026 al imponerse de forma brillante en la contrarreloj inicial de 15 kilómetros, que se llevó a cabo por los alrededores de la Torre de Hércules, en la ciudad de La Coruña.

El pedalista escandinavo, que paró los cronómetros en 17 minutos y 43 segundos, firmó el triunfo a una velocidad media de 50,76 km /h, superando a los portugueses Rafael Reis (Anicolor / Campicarn) y Nelson Oliveira (Movistar Team), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.



Julius Johansen, primer líder del O Gran Camiño 2026. (Foto O Gran Camiño © Rodrigo Rodrigues)

Con relación a los colombianos, el zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling) fue el mejor de los nuestros en la casilla 67° a 2:09, luego le siguió el antioqueño Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn) en el puesto 90°, mientras que el cundinamarqués Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) se clasificó 102° a más de 3 minutos del ganador.

La quinta edición de la prueba española continuará este miércoles con la primera etapa en línea, una jornada-rompe-piernas que se disputará sobre una distancia de 148,6 kilómetros entre las localidades de Vilalba y Barreiros.

JULIUS JOHANSEN!!!! 🏆



Un vikingo acaba de tomar a Torre de Hércules! O de @TeamEmiratesUAE primer líder deste #OGC26 pic.twitter.com/VEOg7eFzbB — O Gran Camiño (@ograncamino_thr) April 14, 2026

O Gran Camiño – The Historical Route (2.1)

Resultados Etapa 1 (CRI) | Torre de Hércules – Torre de Hércules (15 km)