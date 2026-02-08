Ruta
Heroica victoria de Baptiste Veistroffer en la segunda etapa del Tour de Omán 2026; Nairo Quintana el mejor colombiano
Tras estar más de cuatro horas fugado, el francés Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) consiguió este domingo una heroica victoria en la segunda etapa del Tour de Omán y es nuevo líder de la prueba. El corredor galo resistió solo en fuga, logró un agónico triunfo y el liderato parcial de la carrera.
Veistroffer entró 17 segundos por delante del pelotón, que llegó encabezado por el eritreo Henok Mulubrhan (XDS Astana Team). El tercer lugar lo ocupó el francés Thibaud Gruel (Groupama – FDJ United).
En cuanto a los colombianos, Nairo Quintana (Movistar Team) fue el mejor de los nuestros ingresando en el grupo principal en la casilla 32°, mientras que Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) y Fernando Gaviria (Movistar Team), que se destacaron en la jornada inaugural, se reportaron con los sprinters en grupo rezagado a más de 14 minutos del vencedor.
La carrera del oriente medio continuará este lunes con la tercera etapa, saliendo de Samail para terminar en Eastern Mountain con 191,3 kilómetros de recorrido, que tendrá un ascenso sobre el final de 3,5 km al 7,6 por ciento.
Tour of Oman (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Al Rustaq Fort – Yitti Hills (191,4 km)
|1
|Baptiste Veistroffer
|Lotto Intermarché
|4:22:43
|2
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|0:17
|3
|Thibaud Gruel
|Groupama – FDJ United
|,,
|4
|Bryan Coquard
|Cofidis
|,,
|5
|Diego Ulissi
|XDS Astana Team
|,,
|6
|Natnael Tesfatsion
|Movistar Team
|,,
|7
|Emilien Jeannière
|TotalEnergies
|,,
|8
|Bart Lemmen
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|9
|Lukas Nerurkar
|EF Education – EasyPost
|,,
|10
|Roger Adrià
|Movistar Team
|,,
|32
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:17
|43
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:17
|100
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|14:59
|113
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|14:59
|DNS
|Einer Rubio
|Movistar Team
|Se retiró
Clasificación General Individual
|1
|Baptiste Veistroffer
|Lotto Intermarché
|8:47:23
|2
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|0:25
|3
|Thibaud Gruel
|Groupama – FDJ United
|0:27
|4
|Bryan Coquard
|Cofidis
|0:31
|5
|Rick Pluimers
|Tudor Pro Cycling Team
|0:31
|6
|Stefano Oldani
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:31
|7
|Iván García Cortina
|Movistar Team
|0:31
|8
|Emilien Jeannière
|TotalEnergies
|0:31
|9
|Mikkel Honoré
|EF Education – EasyPost
|0:31
|10
|Marcel Camprubí
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:31
|28
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:31
|34
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:31
|99
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|15:03
|100
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|15:07
“Será un gran honor vestir la camiseta tricolor de nuevo, una gran responsabilidad”: Egan Bernal tras coronarse bicampeón nacional de ruta
El formidable rutero Egan Bernal se coronó campeón nacional de ruta por segundo año consecutivo. Gesta que no conseguía un zipaquireño desde hace 72 años cuando su paisano Efraín Forero Triviño lo hiciera en 1953 y 1954.
“La emoción de correr aquí, frente a mi gente, es increíble. Tengo muchos sentimientos encontrados hoy. Zipaquirá es mi hogar, mi origen, y competir aquí, recorrer varias veces los puertos que hicimos de niños y ver a toda la gente de Zipaquirá apoyándome, animándome no solo a mí, sino a todos los corredores, es algo muy hermoso y realmente dice mucho del municipio y Cundinamarca aquí en la Catedral de Sal”, dijo Bernal, en declaraciones recogidas por su equipo.
El escarabajo afrontó con sapiencia el exigente recorrido de 207 kilómetros en su ciudad natal, Zipaquirá. Bernal y su paisano Brandon Rivera, quien ganó la medalla de oro en la contrarreloj, trabajaron en equipo durante toda la carrera.
“Será un gran honor vestir la camiseta tricolor de nuevo, una gran responsabilidad y trataré de dar lo mejor de mí. Fue una carrera muy disputada. En algún momento, pensé que no lo estaba haciendo bien, sentí que todos del World Tour estaban muy fuertes”, concluyó el zipaquireño de 29 años.
Egan Bernal, de nuevo monarca nacional de la ruta en la élite tras una titánica batalla en Zipaquirá
Tras una batalla titánica, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se consagró este domingo de nuevo campeón nacional de ruta élite, en el último día de competencia de los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026, que se celebraron exitosamente por carreteras del departamento de Cundinamarca.
El boyacense fue el más fuerte en una extenuante jornada en Zipaquirá que duró casi seis horas, donde le ganó el mano a mano Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), quien se tuvo que conformar con el segundo puesto. El podio lo completó Juan Felipe Rodríguez (EF Education – Aevolo).
Fue una auténtica y verdadera prueba de eliminación la que vivimos desde los primeros compases. Lo más relevante en la fase inicial de carrera fue el abandono de Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe).
Con el pasar de los kilómetros, el desgaste empezó hacer mella en el pelotón y el ascenso al Muro de la Concepción poco a poco terminó por seleccionar el lote, dejando un grupo muy selecto con los verdaderos aspirantes al podio.
Uno de los grandes animadores de la jornada fue el boyacense José Misael Urián (Team Sistecrédito), quien protagonizó la fuga más destacada del día. El ciclista nacido en Soracá, Boyacá, se mantuvo en solitario durante varios kilómetros, sin embargo, la persecución del grupo de favoritos se intensificó en la parte final, logrando reducir la diferencia y neutralizar su escapada.
En el tramo final apareció el NU Colombia lanzando a Rodrigo Contreras y Javier Jamaica. A 20 kilómetros para la llegada se unieron a la punta Róbinson López (GW Erco Sportfitness) y Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious).
Luego de la penúltima subida al Muro de la Concepción quedaron siete en punta de carrera con Róbinson López (GW Erco Sportfitness), Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), Egan Bernal (Ineos Grenadiers) y Javier Jamaica (Nu Colombia), Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), Rodrigo Contreras (Nu Colombia) y Juan Felipe Rodríguez (EF Education – Aevolo).
En la definición, el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) sacó toda a relucir su experiencia, midió a sus rivales y esperó el mejor momento para lanzar un último ataque y coronarse bicampeón nacional.
Resultados Campeonato Nacional de Ruta (Prueba de Fondo)
Zipaquirá – Zipaquirá (207,4 km)
|1
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|5:25:06
|2
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|0:07
|3
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – Aevolo
|0:24
|4
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|,,
|5
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:32
|6
|Wilson Peña
|Team Sistecredito
|0:39
|7
|Róbinson López
|GW Erco SportFitness
|0:57
|8
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|1:12
|9
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|1:24
|10
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:38
|11
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|1:42
|12
|Andrés Mancipe
|Lasal Cocinas
|1:54
|13
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco SportFitness
|2:36
|14
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|3:40
|15
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|3:44
|16
|José Misael Urián
|Team Sistecredito
|3:46
|17
|Camilo Gómez
|GW Erco SportFitness
|4:12
|18
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|4:30
|19
|David González
|Team Medellín – EPM
|4:40
|20
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|4:58
Remco Evenepoel sucede a Santiago Buitrago en el palmarés de la Vuelta a la Comunidad Valenciana; Raúl García Pierna gana la etapa final
La Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026 quedó en manos de Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe). El belga de 26 años, que sucedió en el palmarés de la carrea al colombiano Santiago Buitrago, defendió sin contratiempos el liderato en la última etapa con final en Valencia.
A Evenepoel lo acompañaron en el podio el portugués João Almeida (UAE Team Emirates – XRG) y el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los latinoamericanos en competencia, el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) terminó en el puesto 44° a 16:11 del ganador, el panameño Roberto González (Solution Tech-NIPPO-Rali) finalizó en la casilla 49°, el mexicano César Macías (Burgos Burpellet BH) 69°, el venezolano Francisco Peñuela (Caja Rural-Seguros RGA) 70° y el mexicano José Antonio Prieto (Petrolike) 94°.
La última etapa la ganó el español Raúl García Pierna (Movistar Team), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su primera victoria de la temporada, luego de recorrer 93,8 kilómetros en la capital del Turia.
Volta Comunitat Valenciana (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | Bétera – Valencia (94,7 km)
|Raúl García Pierna
|Movistar Team
|2:09:44
|2
|Emil Herzog
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|3
|Jasper Schoofs
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|4
|Sven Erik Bystrøm
|Uno-X Mobility
|m.t.
|5
|Adria Pericas
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|6
|Diego Uriarte
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|7
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|0:02
|8
|Dries van Gestel
|Soudal Quick-Step
|0:02
|9
|Mathias Vacek
|Lidl-Trek
|0:02
|10
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:02
Clasificación General Final
|1
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|13:10:15
|2
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|0:29
|3
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:31
|4
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:35
|5
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|0:47
|6
|Magnus Sheffield
|INEOS Grenadiers
|1:13
|7
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:59
|8
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|2:07
|9
|Riley Sheehan
|NSN Cycling Team
|2:12
|10
|Viktor Soenens
|Soudal Quick-Step
|2:14