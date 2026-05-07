Ciclo-Retro: 17 escarabajos suman 34 victorias en la rica historia de Colombia en el Giro de Italia

Desde siempre, generalmente en el deporte esto de la búsqueda de los “reemplazos, sucesores, o herederos”, ha sido y es una “tarea” bien difícil de llevar a cabo o igualmente, un “oficio” al que muchos se han dedicado obteniendo resultados que muchas veces no son los esperados y en pocas oportunidades se han visto superando esa delgada línea que existe entre el “éxito” o el “ fracaso” de una gestión que depende de múltiples factores, ignorados por la premura, acelerados por la ambición y en otros hasta desperdiciados por desconocimiento de los “descubridores, cazadores de talentos, formadores, orientadores”, etc.

En el caso del ciclismo, la historia se encuentra llena de casos en los que la búsqueda del “Sucesor” ha llegado a convertirse casi en una obsesión como ha sucedido en Bélgica desde 1978 hasta hoy con Eddy Merckx, en Francia desde hace 40 años con Bernard Hinault, en España con Alberto Contador desde 2017 o en Italia con Vincenzo Nibali desde 2022 y en Colombia esa búsqueda duró 18 años, cuando Lucho Herrera se retiró en 1992 hasta la aparición de Nairo Quintana en 2010.

En varios países como el nuestro, la búsqueda terminó después de Quintana con Egan Bernal, pero en otros como Francia, Italia y España la “cacería” y hasta angustia o expectativa por encontrar al heredero de tantas y tantas glorias e historia de sus antecesores. Ya los “buscadores” han fracasado en muchos casos con joyas que finalmente no tenían tantos quilates como se anunciaron, pero esa búsqueda sigue y seguirá de manera continua día y noche hasta encontrar el tesoro anhelado.

El Heredero en Italia



Giulio Pellizzari, en la portada de Bicisport. (Foto © Bicisport)

Tal parece hoy que en Francia e Italia los buscadores han encontrado finalmente al “Mesias Prometido” personalizado en los jóvenes Paul Seixas y Giulio Pellizzari quienes han venido despuntado ya al mejor nivel en el lote de las estrellas del ciclismo actual y se preparan para llegar al trono que han dejado vacante sus antecesores y ocuparlo.

Mientras Seixas con 19 años anuncia su aparición en el próximo Tour de Francia, Pellizzari con la frescura de sus 22 años aparece por tercer año consecutivo en el Giro de Italia luciendo la camiseta del Red Bull – BORA – hansgrohe desde el año anterior y exhibiendo como palmarés una etapa y subcampeón de la general detrás de Isaac del Toro en el Tour del Avenir de 2023 y luego una victoria en la Vuelta a España el año pasado, mientras en esta temporada viene de ocupar un tercer puesto en la Tirreno-Adriático e imponerse magistralmente en el Tour de los Alpes sobre clientes de la talla de Egan Bernal, Ben O’Connor, Tom Pidcock, entre otros.



El Italiano Giulio Pellizzari, en su primera incursión en el Giro de Italia en 2024. (Foto Giro d’Italia)

Su experiencia en el Giro de Italia en los dos años anteriores lo muestran ocupando los puestos 49° en 2024 y sexto en 2025, lo que ratifica el resultado de un proceso de crecimiento físico y mental que viene desde 2022 inicialmente con el equipo Bardiani y lo convierten en la gran esperanza italiana para disputar un puesto en el podio final en esta versión de la “carrera rosada” que se inicia mañana viernes.

Su condición como escalador puro, la presencia en un poderoso equipo como el Red Bull – BORA – hansgrohe y los logros de este año le garantizan de antemano un esperado gran protagonismo por parte de los medios de comunicación de Italia y una inmensa afición que está aprendiendo a admirarlo y lo esperan, ojalá como el verdadero sucesor y heredero de las glorias del “Tiburón” Vincenzo Nibali, el último de los héroes de un país donde el ciclismo es religión: Italia.