Jon Barrenetxea repite victoria en Francia y se queda con la Boucles de l’Aulne; Jefferson Cepeda el mejor suramericano

Fin de semana perfecto para Jon Barrenetxea en territorio francés. El pedalista del Movistar Team ganó la Boucles de l’Aulne 24 horas después de imponerse en el Tour de Finisterre. Con este triunfo, el español alcanzó cuatro victorias con la escuadra telefónica, después de ganar en 2024 el Circuito de Getxo y el pasado año una etapa de la Vuelta a Andalucía.

Barrenetxea, terminó en lo más alto del podio de la carrera francesa, acompañado de los galos Clément Venturini (Unibet Rose Rockets) y Maxime Vezie (CIC Pro Cycling), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto respectivamente.

Por su parte, el francés David Gaudu (Groupama-FDJ United) concluyó quinto, después de ser el corredor más combativo y que más trabajó para seleccionar la carrera. Para destacar el sexto puesto del ecuatoriano Jefferson Cepeda (Movistar Team).

En cuanto a los colombianos, el quindiano Diego Pescador (Movistar Team) fue el mejor de los nuestros en la casilla 32° a 29 segundos de su compañero de equipo, mientras que el antioqueño Sergio Henao terminó siendo el más destacado del NU Colombia en el puesto 33°.



Sergio Henao, el mejor del NU Colombia en la Boucles de l’Aulne 2026. (Foto © Gilberto Chocce/RMC)

Resultados Boucles de l’Aulne – Châteaulin (1.1)

Châteaulin – Châteaulin (177,8 km)

1 Jon Barrenetxea Movistar Team 4:09:19 2 Clément Venturini Unibet Rose Rockets m.t. 3 Maxime Vezie CIC Pro Cycling Academy m.t. 4 Lander Loockx Unibet Rose Rockets m.t. 5 David Gaudu Groupama-FDJ United 0:03 6 Jefferson Cepeda Movistar Team 0:11 7 Pierre Thierry Team TotalEnergies 0:14 8 Carlos Canal Movistar Team 0:22 9 Jenthe Biermans Cofidis 0:22 10 Natnael Tesfazion Movistar Team 0:22