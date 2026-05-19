Connect with us

Ruta

Nu Colombia reanuda su temporada nacional con la Clásica de Fusagasugá

Publicado

Hace 5 horas

el

La escuadra continental Nu Colombia se pone a punto para la Vuelta a Colonbia 2026. (Foto © RMC)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Giro de Italia 2026: Filippo Ganna se ratifica como el mejor contrarrelojista y triunfa en la CRI

Publicado

Hace 33 mins

el

19 mayo, 2026

Por

El italiano Filippo Ganna ganó la décima etapa del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia © LaPresse)
Seguir leyendo

Ruta

Paula Blasi gana la Clásica Internacional de Durango con Paula Patiño en el top 10

Publicado

Hace 2 horas

el

19 mayo, 2026

Por

La española Paula Blasi ganó la Durango Durango 2026. (Foto Getty Sport © UAE Team ADQ)
Seguir leyendo

Ruta

Los Sub-23 del Team Sistecrédito inician su gira europea con la Ronde de l’Isard

Publicado

Hace 4 horas

el

19 mayo, 2026

Por

Los jóvenes escarabajos del Team Sistecrédito, listos para la gira europea. (Foto © Team Sistecrédito)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.