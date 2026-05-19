Nu Colombia reanuda su temporada nacional con la Clásica de Fusagasugá

El equipo de ciclismo Nu Colombia volverá a competir en territorio colombiano esta semana con las disputa de la Clásica de Fusagasugá, prueba del calendario nacional de ruta que se disputará del 20 al 22 de mayo. La competencia contará con tres jornadas, incluida una cronoescalada inaugural a Camino Real, una etapa reina con paso por el Salto del Tequendama y el tradicional circuito de cierre en Fusagasugá, dentro de una edición que volverá a reunir a buena parte del pelotón nacional.

La competencia iniciará este miércoles 20 de mayo con la cronoescalada a Camino Real desde Fusagasugá, jornada llamada a empezar a marcar diferencias desde el primer día. El jueves 21 se disputará la fracción reina entre Tocaima, Mesitas del Colegio, Rosas, Silvania y Fusagasugá, con el ascenso al puerto de fuera de categoría en el Salto del Tequendama como el gran juez de la carrera. El cierre será el viernes 22 de mayo con el tradicional circuito en la ciudad jardín del centro del país.

Para esta nueva cita, el Nu Colombia presentará una nómina integrada por Jhonatan Chaves, Cristian Rico, William Colorado, Emerson Gordillo, Víctor Manuel Contreras, Esteban Hoyos, Álex Agudelo, Juan Pablo Ortega y Johan Rubio, grupo con el que buscará protagonismo en una carrera que combina fondo y alta exigencia montañosa.

La ronda fusagasugueña aparece como una nueva oportunidad para que el Nu Colombia siga fortaleciendo su presencia en el calendario colombiano, luego de un primer tramo de temporada en el que ha alternado compromisos nacionales e internacionales, con el equipo que afronta la gira europea preparandose para su último compromiso este fin de semana en Portugal (22-24 de mayo) con la disputa del GP Internacional Beiras e Serra da Estrela.

“Volvemos a una carrera importante del calendario nacional, con un recorrido que tiene de todo y que seguramente va a seleccionar la competencia desde el primer día. Llevamos un grupo con corredores que pueden responder bien en este tipo de terreno y la idea es volver a ser protagonistas, correr con inteligencia y pelear la carrera hasta el final”, señaló el director técnico Gabriel Jaime Mesa.

La Clásica de Fusagasugá abrirá así un nuevo capítulo para el Nu Colombia en carreteras nacionales, en lo que será una serie de competencias que servirán como preludio de lo que será una nueva defensa del título de la Vuelta a Colombia por parte del equipo morado en el mes de agosto.