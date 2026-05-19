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Velódromo de Gibraltar: la obra avanza en Bosa con instalación de la cubierta metálica

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Avanza la construcción del nuevo escenario deportivo del suroccidente de Bogotá. (Foto © Prensa IDRD)
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