Colombia consiguió su cuarto título consecutivo en el Campeonato Panamericano Junior de Pista

Una jornada inolvidable para el ciclismo colombiano y para el futuro de nuestra pista se vivió en la penúltima jornada del Campeonato Panamericano Junior Xalapa 2026, que se desarrolla en México.

La velocista antioqueña Manuela Loaiza se coronó campeona panamericana del kilómetro e impuso un nuevo récord mundial junior en el kilómetro contrarreloj tras detener el cronómetro en 1:07.659, durante las clasificaciones.

Con una velocidad promedio de 53.207 km/h, Loaiza superó la anterior marca mundial de 1:08.092, establecida en 2025, y dominó cada referencia intermedia de la prueba (250 m, 500 m y 750 m), confirmando una actuación histórica de principio a fin.



Thomas Mejía, nuevo campeón panamericano del kilómetro. (Foto © FCC)

Luego, el velocista colombiano Thomás Mejía escribió una nueva página en la historia del ciclismo de pista nacional al imponer récord panamericano junior en el kilómetro contrarreloj con un impresionante registro de 1:01.610.

Con esta marca, Mejía superó el histórico 1:02.074 establecido por Cristian Ortega en 2018 durante el Panamericano de Cochabamba, consolidando una actuación de alto nivel internacional y reafirmando el crecimiento de la velocidad colombiana.

La actuación nacional en la cuarta jornada de competencias se cerró con el bronce de Juan Esteban Sánchez, en el ómnium.

Con los resultados del día Colombia se mantuvo al frente del medallero general tras el cuarto día de competencias, con 22 medallas en total: 9 de oro, 5 de plata y 8 de bronce.

Esta sábado finalizará el Campeonato Panamericano Junior de Pista en el Velódromo Internacional de Xalapa, en Veracruz, México. En la última jornada 8 corredores de la Selección Colombia estarán en competencia

Keirin: Martín Mesa, Juan José Calderón / Manuela Loaiza y Danna Martínez

Madison: Juan Esteban Sánchez y Santiago Ruiz / Ana Sofía Suárez y Sheylin Gómez

Resumen de la cuarta jornada para la Selección Colombia en el Panamericano Junior de Pista 2026

🏆 Manuela Loaiza – Kilómetro (Récord Mundial)

🏆 Thomas Mejía – Kilómetro (Récord Panamericano)

🏆 Daniela Quintero Osorio – Prueba por Puntos

🥈 Ana Sofía Suárez – Prueba por Puntos

🥈 Juan José Calderón – Kilómetro

🥉 Sheylin Gómez – Eliminación

🥉 Juan Esteban Sánchez – Ómnium

*Con Información de Fedeciclismo