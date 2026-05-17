Giro de Italia 2026: Jonas Vingegaard le daña la fiesta a la fuga en la novena etapa que tuvo destaque de Einer Rubio

Aprovechándose del trabajo de sus rivales, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ganó la novena etapa del Giro de Italia 2026, que tuvo protagonismo del boyacense Einer Rubio (Movistar), quien dio la pelea en una larga fuga, pero al final se quedó sin fuerzas. El portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) siguió sorprendiendo a propios y extraños mantuvo el liderato de la carrera.

El último ascenso estuvo animado por el italiano Giulio Ciccone, quien parecía llevarse la victoria tras soltar a Rubio, pero su ilusión se fue diluyendo en los últimos 2.000 metros tras ser superado por los favoritos.

Al final, el pedalista escandinavo se llevó el triunfo, tras recorrer 184 kilómetros entre Cervia y Corno alle Scale. En la segunda posición entró el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) a 12 segundos y tercero llegó el italiano Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike).

Entretanto, el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany INEOS) ingresó a más de un minuto del ganador en la casilla 17°, mientras que Einer Rubio (Movistar Team) se reportó en el puesto 24° a 1:49 de Vingegaard.

Con los resultados de la novena jornada la clasificación general no sufrió cambios importantes en las primeras posiciones. El portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) conservó la ‘Maglia Rosa’, el luso es escoltado por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), pero ahora 2:24.

Este lunes será la segunda jornada de descanso, la ronda italiana retornará el martes, cuando se dispute la décima etapa de la ‘Corsa Rosa‘, una contrarreloj individual de 42 kilómetros, que llevará a los pedalistas de Viareggio hasta Massa, en una jornada al cronometro totalmente llana.

Giro d’Italia (2.UWT)

Resultados Etapa 9 | Cervia – Corno alle Scale (184 km)