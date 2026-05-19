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Tres etapas componen la edición 29 de la Clásica de Fusagasugá; Wilson Peña defenderá el título
La ‘Ciudad Jardín’ se prepara para vivir una nueva fiesta del ciclismo nacional, que reanuda su temporada con la edición número 29 de la Clásica de Fusagasugá en las categorías élite, Sub-23, juvenil y damas única.
Entre los equipos inscritos se destacan importantes escuadras del país como Nu Colombia, Team Sistecrédito, Orgullo Paisa y Boyacá es para Vivirla, quienes estarán presentes en la presentación oficial de equipos en el Coliseo Carlos Lleras Restrepo.
La competencia organizada por la Administración Municipal y el Instituto Deportivo y Recreativo De Fusagasugá (IDERF), vivirá tres días llenos de emoción entre el 20 y el 22 de mayo, con una contrarreloj individual inicial, una etapa en línea montañosa y un circuito final, donde el zipaquireño Wilson Peña (Team Sistecrédito) intentará revalidar el título obtenido el año pasado.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los perfiles de las tres etapas que componen la tradicional carrera cundinamarquesa y una de las competencias más emblemáticas del calendario nacional, tierra del jardinerito Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera, una verdadera leyenda del ciclismo colombiano.
La competencia contará con tres exigentes etapas
⏱️ Contrarreloj individual desde Quebrajacho hasta Camino Real
🏔️ Etapa reina desde Tocaima con llegada a Fusagasugá
🏁 Circuito interno por la avenida Manuel Humberto Cárdenas
Ruta
Giro de Italia 2026: Filippo Ganna se ratifica como el mejor contrarrelojista y triunfa en la CRI
Ratificando su condición de favorito, Filippo Ganna (Netcompany INEOS) mostró toda su superioridad y se impuso de forma contundente en la décima etapa del Giro de Italia, una contrarreloj individual de 42 kilómetros disputada entre Viareggio y Massa. La otra noticia la dio el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious), quien salvó el liderato.
El italiano se mostró intratable en la lucha contra el cronómetro, imponiéndose con un guarismo de 45:53, a una media de 54,92 Km/hora por delante del neerlandés Thymen Arensman (Netcompany Ineos) y del francés Rémi Cavagna (Groupama – FDJ United), quienes completaron el podio de la CRI. El mejor colombiano de la crono fue el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) en la casilla 23° a más de 3 minutos de su compañero de equipo.
El primer corredor en partir fue el neerlandés Frank van den Broek (Team Picnic PostNL), pero con un tiempo nubaldo. Antes de la llegada de los favoritos el alemán Max Walscheid (Lidl – Trek) fue quien estuvo en la silla caliente. Al final, la lucha por el triunfo de la crono se concentró en Ganna, quien se exigió a tope para sumar otra victoria en su especialidad.
Con los resultados de la jornada al cronómetro la clasificación general sufrió cambios importantes en las primeras posiciones. El portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) conservó la ‘Maglia Rosa’ y es escoltado por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), pero ahora a 27 segundos.
La ronda italiana continuará este miércoles con la undécima etapa, una jornada rompe-piernas de 195 kilómetros entre las localidades de Porcari y Chiavari, que incluye tres premios de montaña categorizados y varios repechos.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 10 (CRI) | Viareggio – Massa (42 km)
|1
|Filippo Ganna
|Netcompany INEOS
|45:53
|2
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|1:54
|3
|Rémi Cavagna
|Groupama – FDJ United
|1:59
|4
|Sjoerd Bax
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|2:04
|5
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|2:16
|6
|Max Walscheid
|Lidl – Trek
|2:17
|7
|Johan Price-Pejtersen
|Alpecin – Premier Tech
|2:29
|8
|Mikkel Bjerg
|UAE Team Emirates – XRG
|2:33
|9
|Lorenzo Milesi
|Movistar Team
|2:40
|10
|Niklas Larsen
|Unibet Rose Rockets
|2:42
|11
|Ben O’Connor
|Team Jayco AlUla
|,2:42
|12
|David de la Cruz
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|2:52
|13
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|3:00
|23
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|3:47
|117
|Einer Rubio
|Movistar Team
|7:36
Clasificación General Individual
|1
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|39:40:34
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|0:27
|3
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|1:57
|4
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|2:24
|5
|Ben O’Connor
|Team Jayco AlUla
|2:48
|6
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:06
|7
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|3:28
|8
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|3:34
|9
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:36
|10
|Markel Beloki
|EF Education – EasyPost
|4:16
|11
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|4:45
|12
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|5:27
|13
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|5:39
|37
|Einer Rubio
|Movistar Team
|28:25
Ruta
Paula Blasi gana la Clásica Internacional de Durango con Paula Patiño en el top 10
¡Intratable! La joven pedalista española Paula Blasi (UAE Team ADQ) continuó con su racha victoriosa y conquistó este martes la Clásica Internacional de Durango, que contó con 113 kilómetros de recorrido.
Los puestos de honor de prueba vasca los completaron la francesa Evita Muzic (FDJ-SUEZ) y la británica Alice Towers (EF Education-Oatly), quienes se subieron al segundo y tercer cajón del podio, respectivamente.
Para resaltar la actuación de la antioqueña Paula Patiño (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi), quien fue la suramericana más destacada de la carrera española de un día, cerrando el top 10 a 1:25 de la ganadora.
A la colombiana le siguieron la paraguaya Agua Marina Espínola (Team Abadie Magnan), quien se clasificó en la casilla 22° y la argentina Julieta Benedetti Venturella (Toyota Valencia | SAV Women’s Cycling Team) en el puesto 25°, ambas a más de dos minutos de Blasi.
En cuanto a las nacionales del equipo Ciclismo Capital, la más destacada fue Valentina Torres en la posición 64°, mientras que Valentina Ovalle, Gabriela Bocanegra y Paula Rueda no consigueron finalizar la carrera.
Resultados Durango Durango Emakumeen Saria (1.1)
Durango – Durango (113 km)
|1
|Paula Blasi
|UAE Team ADQ
|2:56:13
|2
|Evita Muzic
|FDJ United-SUEZ
|0:16
|3
|Alice Towers
|EF Education-Oatly
|0:16
|4
|Lauren Dickson
|FDJ United-SUEZ
|0:44
|5
|Riejanne Markus
|Lidl-Trek
|0:44
|6
|Ema Comte
|Cofidis Women Team
|0:44
|7
|Nikola Noskova
|Cofidis Women Team
|1:01
|8
|Magdeleine Vallieres
|EF Education-Oatly
|1:01
|9
|Frankie Hall
|Mayenne-Monbana-Mypie
|1:23
|10
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|1:25
|64
|Valentina Torres
|Ciclismo Capital
|10:52
|67
|Karol Mariana Herrera
|Ciclismo Capital
|11:44
|DNF
|Valentina Ovalle
|Ciclismo Capital
|No Finalizó
|DNF
|Gabriela Bocanegra
|Ciclismo Capital
|No Finalizó
|DNF
|Paula Rueda
|Ciclismo Capital
|No Finalizó
Pista
Velódromo de Gibraltar: la obra avanza en Bosa con instalación de la cubierta metálica
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, alcanzó un nuevo hito en la construcción del Velódromo de Gibraltar con el inicio del izaje de la estructura metálica de la cubierta, una de las actividades más relevantes y complejas dentro de la secuencia constructiva del proyecto, situado en la localidad de Bosa.
La estructura está conformada por grandes cerchas metálicas apoyadas sobre un pivote central, lo que permitirá que el escenario cuente con una luz libre de 120 metros, convirtiéndose en la mayor distancia estructural de este tipo construida en el país. Además, su diseño permitirá soportar más de 1.000 toneladas de peso propio, consolidando un sistema de ingeniería de alta complejidad y capacidad técnica.
La instalación de esta cubierta representa un avance determinante para la obra, pues contribuirá a la estabilidad estructural del escenario, protegerá las áreas interiores frente a las condiciones climáticas y permitirá habilitar nuevos frentes de trabajo asociados a acabados, instalaciones técnicas y adecuaciones especializadas para la futura operación del velódromo.
Para desarrollar esta maniobra fue necesaria una grúa telescópica de 500 toneladas, así como estrictos protocolos de seguridad, supervisión técnica permanente y una coordinación logística especializada, debido a las dimensiones y al peso de los elementos que conforman la estructura.
La subdirectora técnica de Construcciones del IDRD, Katherin Amaya, destacó la importancia de este momento para el avance de la obra: “El izaje de la cubierta metálica marca uno de los hitos más importantes del proyecto, no solo por su complejidad técnica, sino porque nos permite consolidar la estructura principal del escenario y avanzar simultáneamente en nuevos frentes constructivos. Este velódromo será una obra emblemática para Bogotá y para el deporte colombiano”.
El nuevo Velódromo de Gibraltar hace parte de los proyectos estratégicos de infraestructura deportiva liderados por la Administración Distrital para fortalecer el acceso a escenarios modernos, seguros y de alto nivel técnico, impulsando el desarrollo del deporte y la transformación urbana de la ciudad.
*Con Información Prensa IDRD