Jon Barrenetxea conquista el Tour de Finisterre; Diego Pescador el colombiano más destacado

En un sprint ajustadísimo, el español Jon Barrenetxea (Movistar Team), hizo valer su punta de velocidad en Quimper para imponerse en el Tour de Finestre, una carrera francesa de categoría 1.1. con 150 kilómetros de recorrido.

El podio de la prueba lo completaron el neerlandés Alex Molenaar (Caja Rural-Seguros RGA) y el francés Clément Venturini (Unibet Rose Rockets), quienes ocuparon el 2° y 3°, puesto, respectivamente.



El podio del Tour de Finisterre 2026. (Foto Caja Rural-Seguros RGA © Sprint Cycling)

En cuanto a los colombianos, el quindiano Diego Pescador (Movistar Team) fue el mejor de los nuestros en la casilla 29° a 5 segundos de su compañero de equipo, mientras que el bogotano Javier Jamaica fue el más destacado del NU Colombia en el puesto 34°.

Es la segunda victoria para un español en esta carrera francesa de un día tras el triunfo conseguido por David Bernabéu en 2002. Barrenetxea sucedió en el palmarés al francés Aubin Sparfel, campeón del año pasado.

Tour du Finistère Pays de Quimper (1.1)

Quimper – Quimper (156,2 km)

1 Jon Barrenetxea Movistar Team 3:47:04 2 Alex Molenaar Caja Rural-Seguros RGA m.t. 3 Clément Venturini Unibet Rose Rockets m.t. 4 Lander Loockx Unibet Rose Rockets m.t. 5 Louis Hardouin Van Rysel-Roubaix m.t. 6 Fernando Barceló Caja Rural-Seguros RGA m.t. 7 Rudy Molard Groupama-FDJ United + 00 8 Jenthe Biermans Cofidis m.t. 9 Eduard Prades Caja Rural-Seguros RGA m.t. 10 Sandy Dujardin Team TotalEnergies m.t.