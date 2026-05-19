Artem Shmidt da la sorpresa y conquista la segunda edición de la Clásica de Dunkerque

En un final vibrante, el estadounidense Artem Shmidt (Netcompany INEOS) ganó la segunda edición de la Clásica de Dunkerque. El corredor norteamericano, que consiguió su primera victoria en una carrera UCI, fue el más rápido en la definición.

Shmidt terminó en lo más alto del podio de la novel carrera francesa, acompañado del galo Pierre Gautherat (Decathlon CMA CGM Team) y del belga Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.

La segunda edición de la carrera europea, que se llevó a cabo este martes sobre un trazado de 202,7 kilómetros entre Dunkirk y Mont-Saint-Eloi, contó con la participación de un colombiano, el joven sprinter boyacense Jonathan Guatibonza (Movistar Team), quien finalizó en la casilla 107° a más de 6 minutos del ganador.

Luego de dos ediciones de la carrera francesa, el palmarés quedó repartido con una victoria para Estados Unidos con Artem Shmidt y la otra para Alemania con Pascal Ackermann, ganador el año pasado.

Resultados Classique Dunkerque / Grand prix des Hauts de France (1.Pro)

Dunkirk – Mont-Saint-Eloi (202,7 km)