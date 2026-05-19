Ruta
Artem Shmidt da la sorpresa y conquista la segunda edición de la Clásica de Dunkerque
En un final vibrante, el estadounidense Artem Shmidt (Netcompany INEOS) ganó la segunda edición de la Clásica de Dunkerque. El corredor norteamericano, que consiguió su primera victoria en una carrera UCI, fue el más rápido en la definición.
Shmidt terminó en lo más alto del podio de la novel carrera francesa, acompañado del galo Pierre Gautherat (Decathlon CMA CGM Team) y del belga Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
La segunda edición de la carrera europea, que se llevó a cabo este martes sobre un trazado de 202,7 kilómetros entre Dunkirk y Mont-Saint-Eloi, contó con la participación de un colombiano, el joven sprinter boyacense Jonathan Guatibonza (Movistar Team), quien finalizó en la casilla 107° a más de 6 minutos del ganador.
Luego de dos ediciones de la carrera francesa, el palmarés quedó repartido con una victoria para Estados Unidos con Artem Shmidt y la otra para Alemania con Pascal Ackermann, ganador el año pasado.
Resultados Classique Dunkerque / Grand prix des Hauts de France (1.Pro)
Dunkirk – Mont-Saint-Eloi (202,7 km)
|1
|Artem Shmidt
|Netcompany INEOS Cycling Team
|5:00:50
|2
|Pierre Gautherat
|Decathlon CMA CGM Team
|0:04
|3
|Jordi Meeus
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:04
|4
|Alessio Magagnotti
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:04
|5
|Tobias Müller
|Unibet Rose Rockets
|0:06
|6
|Thibaud Gruel
|Groupama-FDJ United
|0:06
|7
|Kim Heiduk
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:06
|8
|Marius Mayrhofer
|Tudor Pro Cycling Team
|0:06
|9
|Matys Grisel
|Lotto-Intermarché
|0:06
|10
|Jon Barrenetxea
|Movistar Team
|0:06
|107
|Jonathan Guatibonza
|Movistar Team
|6:19
Ruta
Giro de Italia 2026: Filippo Ganna se ratifica como el mejor contrarrelojista y triunfa en la CRI
Ratificando su condición de favorito, Filippo Ganna (Netcompany INEOS) mostró toda su superioridad y se impuso de forma contundente en la décima etapa del Giro de Italia, una contrarreloj individual de 42 kilómetros disputada entre Viareggio y Massa. La otra noticia la dio el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious), quien salvó el liderato.
El italiano se mostró intratable en la lucha contra el cronómetro, imponiéndose con un guarismo de 45:53, a una media de 54,92 Km/hora por delante del neerlandés Thymen Arensman (Netcompany Ineos) y del francés Rémi Cavagna (Groupama – FDJ United), quienes completaron el podio de la CRI. El mejor colombiano de la crono fue el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) en la casilla 23° a más de 3 minutos de su compañero de equipo.
El primer corredor en partir fue el neerlandés Frank van den Broek (Team Picnic PostNL), pero con un tiempo nubaldo. Antes de la llegada de los favoritos el alemán Max Walscheid (Lidl – Trek) fue quien estuvo en la silla caliente. Al final, la lucha por el triunfo de la crono se concentró en Ganna, quien se exigió a tope para sumar otra victoria en su especialidad.
Con los resultados de la jornada al cronómetro la clasificación general sufrió cambios importantes en las primeras posiciones. El portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) conservó la ‘Maglia Rosa’ y es escoltado por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), pero ahora a 27 segundos.
La ronda italiana continuará este miércoles con la undécima etapa, una jornada rompe-piernas de 195 kilómetros entre las localidades de Porcari y Chiavari, que incluye tres premios de montaña categorizados y varios repechos.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 10 (CRI) | Viareggio – Massa (42 km)
|1
|Filippo Ganna
|Netcompany INEOS
|45:53
|2
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|1:54
|3
|Rémi Cavagna
|Groupama – FDJ United
|1:59
|4
|Sjoerd Bax
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|2:04
|5
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|2:16
|6
|Max Walscheid
|Lidl – Trek
|2:17
|7
|Johan Price-Pejtersen
|Alpecin – Premier Tech
|2:29
|8
|Mikkel Bjerg
|UAE Team Emirates – XRG
|2:33
|9
|Lorenzo Milesi
|Movistar Team
|2:40
|10
|Niklas Larsen
|Unibet Rose Rockets
|2:42
|11
|Ben O’Connor
|Team Jayco AlUla
|,2:42
|12
|David de la Cruz
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|2:52
|13
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|3:00
|23
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|3:47
|117
|Einer Rubio
|Movistar Team
|7:36
Clasificación General Individual
|1
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|39:40:34
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|0:27
|3
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|1:57
|4
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|2:24
|5
|Ben O’Connor
|Team Jayco AlUla
|2:48
|6
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:06
|7
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|3:28
|8
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|3:34
|9
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:36
|10
|Markel Beloki
|EF Education – EasyPost
|4:16
|11
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|4:45
|12
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|5:27
|13
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|5:39
|37
|Einer Rubio
|Movistar Team
|28:25
Ruta
Paula Blasi gana la Clásica Internacional de Durango con Paula Patiño en el top 10
¡Intratable! La joven pedalista española Paula Blasi (UAE Team ADQ) continuó con su racha victoriosa y conquistó este martes la Clásica Internacional de Durango, que contó con 113 kilómetros de recorrido.
Los puestos de honor de prueba vasca los completaron la francesa Evita Muzic (FDJ-SUEZ) y la británica Alice Towers (EF Education-Oatly), quienes se subieron al segundo y tercer cajón del podio, respectivamente.
Para resaltar la actuación de la antioqueña Paula Patiño (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi), quien fue la suramericana más destacada de la carrera española de un día, cerrando el top 10 a 1:25 de la ganadora.
A la colombiana le siguieron la paraguaya Agua Marina Espínola (Team Abadie Magnan), quien se clasificó en la casilla 22° y la argentina Julieta Benedetti Venturella (Toyota Valencia | SAV Women’s Cycling Team) en el puesto 25°, ambas a más de dos minutos de Blasi.
Resultados Durango Durango Emakumeen Saria (1.1)
Durango – Durango (113 km)
|1
|Paula Blasi
|UAE Team ADQ
|2:56:13
|2
|Evita Muzic
|FDJ United-SUEZ
|0:16
|3
|Alice Towers
|EF Education-Oatly
|0:16
|4
|Lauren Dickson
|FDJ United-SUEZ
|0:44
|5
|Riejanne Markus
|Lidl-Trek
|0:44
|6
|Ema Comte
|Cofidis Women Team
|0:44
|7
|Nikola Noskova
|Cofidis Women Team
|1:01
|8
|Magdeleine Vallieres
|EF Education-Oatly
|1:01
|9
|Frankie Hall
|Mayenne-Monbana-Mypie
|1:23
|10
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|1:25
Ruta
Los Sub-23 del Team Sistecrédito inician su gira europea con la Ronde de l’Isard
Los jóvenes escarabajos del Team Sistecrédito ya se encuentran en carreteras francesas, preparando lo que será su participación en la Ronde de l’Isard, carrera del calendario UCI en la que el año pasado se destacaron.
Bajo las ordenes de Pablo Vélez estarán en la gira europea con Jaider Muñoz, Jerónimo Calderón, Esteban Mejía, Cristian Vélez, Juan David Urián, José Manuel Ortiz y Estiven García.
Francia, Italia y Andorra fueron los destinos escogidos para que los Sub-23 del Sistecrédito se fogueen en el viejo continente. Este grupo de corredores llegan con una maleta llena de ilusiones, piernas afiladas de tanto entrenar y el corazón latiendo más duro que nunca para mostrar todas sus condiciones.
El equipo colombiano competirá también en el Tour de Côte d’Or (29 al 31 de mayo), Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimos (3 de junio), Coppa della Pace – Trofeo Fratelli Anelli (7 de junio), Route d’Occitanie (18 al 20 de junio) y la Andorra Morabanc Classic (21 de junio).
CALENDARIO DE CARRERAS