Ruta
Jakob Söderqvist se consagró campeón del Tour de Hungría; Tim Merlier logró tres victorias de etapa
El Lidl Trek celebró en el Tour de Hungría 2026 con Jakob Söderqvist, quien se aseguró la victoria general tras defender con gallardía el liderato en la jornada final de 147,1 kilómetros, transcurrida entre la localidad de Balatonalmádi y la ciudad de Veszprém.
El joven corredor sueco, que alcanzó su primer título del año, estuvo acompañado en el podio del francés Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG) y del australiano Luke Plapp (Team Jayco AlUla), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los dos colombianos en competencia, Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) se clasificó el puesto 62° y Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) en la casilla 63°, ambos fueron grandes protagonistas en tres de las llegadas masivas.
La última etapa de la carrera húngara del calendario UCI terminó en manos del sprinter belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), ganador de tres etapas.
Tour de Hungría (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | Balatonalmádi – Veszprém (147,1 km)
|1
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|3:29:36
|2
|Alexis Renard
|Cofidis
|m.t.
|3
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|4
|Alberto Dainese
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|5
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|m.t.
|6
|Ben Oliver
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|7
|Tommaso Bessega
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|8
|Nikiforos Arvanitou
|Team United Shipping
|m.t.
|9
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|10
|Takacs Zsombor
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Jakob Söderqvist
|Lidl-Trek
|16:57:21
|2
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates-XRG
|0:40
|3
|Luke Plapp
|Team Jayco-AlUla
|0:49
|4
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|0:56
|5
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|1:14
|6
|Walter Calzoni
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|1:14
|7
|Adria Pericas
|UAE Team Emirates-XRG
|1:21
|8
|Jakob Omrzel
|Bahrain Victorious
|1:25
|9
|Attila Valter
|Bahrain Victorious
|1:34
|10
|Artem Fofonov
|XDS Astana Team
|1:38
|62
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|16:39
|63
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|16:39
Ruta
Giro de Italia 2026: Jonas Vingegaard le daña la fiesta a la fuga en la novena etapa que tuvo destaque de Einer Rubio
Aprovechándose del trabajo de sus rivales, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ganó la novena etapa del Giro de Italia 2026, que tuvo protagonismo del boyacense Einer Rubio (Movistar), quien dio la pelea en una larga fuga, pero al final se quedó sin fuerzas. El portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) siguió sorprendiendo y mantuvo el liderato de la carrera.
El último ascenso estuvo animado por el italiano Giulio Ciccone, quien parecía llevarse la victoria tras soltar a Rubio, pero su ilusión se fue diluyendo en los últimos 2.000 metros tras ser superado por los favoritos.
Al final, el pedalista escandinavo se llevó el triunfo, tras recorrer 184 kilómetros entre Cervia y Corno alle Scale. En la segunda posición entró el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) a 12 segundos y tercero llegó el italiano Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike).
Entretanto, el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany INEOS) ingresó a más de un minuto del ganador en la casilla 17°, mientras que Einer Rubio (Movistar Team) se reportó en el puesto 24° a 1:49 de Vingegaard.
Con los resultados de la novena jornada la clasificación general no sufrió cambios importantes en las primeras posiciones. El portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) conservó la ‘Maglia Rosa’, el luso es escoltado por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), pero ahora a 2:24.
Este lunes será la segunda jornada de descanso, la ronda italiana retornará el martes, cuando se dispute la décima etapa de la ‘Corsa Rosa‘, una contrarreloj individual de 42 kilómetros, que llevará a los pedalistas de Viareggio hasta Massa, en una jornada al cronómetro totalmente llana.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 9 | Cervia – Corno alle Scale (184 km)
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|4:20:21
|2
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|0:12
|3
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|0:34
|4
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:34
|5
|Afonso Eulalio
|Bahrain Victorious
|0:41
|6
|Derek Gee
|Lidl-Trek
|0:46
|7
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:46
|8
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|0:46
|9
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:50
|10
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|0:50
|17
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS Cycling Team
|1:12
|24
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:49
Clasificación General Individual
|1
|Afonso Eulalio
|Bahrain Victorious
|38:49:44
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|2:24
|3
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|2:59
|4
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|4:32
|5
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|4:43
|6
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS Cycling Team
|5:00
|7
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|5:01
|8
|Ben O’Connor
|Team Jayco-AlUla
|5:03
|9
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|5:15
|10
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|5:20
|11
|Markel Beloki
|EF Education-EasyPost
|6:02
|12
|Jan Hirt
|NSN Cycling Team
|6:11
|13
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|6:11
|14
|Derek Gee
|Lidl-Trek
|6:15
|15
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS Cycling Team
|6:49
|36
|Einer Rubio
|Movistar Team
|25:46
Ruta
Sebastián Brenes conquista la tercera edición del Gran Premio New York City con tres colombianos en el top 5
En un final espectacular, el costaricense Sebastián Brenes ganó el Gran Premio New York City 2026. El corredor tico, de 25 años, del equipo mexicano Canel’s – Java, que sumó su segunda victoria en la temporada, fue el más fuerte en la definición.
El podio lo completaron el canadiense Jérôme Gauthier (Project Echelon Racing) y el colombiano Wilmar Paredes (Team Medellín – EPM). El top 5 lo cerraron dos sprinters nacionales del GW Erco SportFitness: Nicolás Gomez y Johan Colon.
La carrera estadounidense de categoría UCI, que cumplió su tercera edición, contó con un recorrido de 135 kilómetros que se disputó entre Nueva York y Fort Lee, en el condado de Bergen, Nueva Jersey.
Luego de tres ediciones de la carrera neoyorquina en el ámbito profesional, el palmarés quedó repartido con una victoria para Costar Rica, Estados Unidos y Países Bajos. Es importante resaltar que Colombia completó tres podios, dos de Wilmar Paredes (2026-2024) y uno de Brayan Sánchez el año pasado.
Por otro lado, en la carrera de los amateur, dominaron los italianos Federico Borella en los hombres y Martina Cavallo en la rama femenina.
Resultados Gran Premio New York City (1.2)
New York City – Fort Lee (135 km)
|1
|Sebastián Brenes
|Canel’s – Java
|3:07:42
|2
|Jérôme Gauthier
|Project Echelon Racing
|m.t.
|3
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|4
|Nicolás Gomez
|GW Erco SportFitness
|m.t.
|5
|Johan Colon
|GW Erco SportFitness
|m.t.
|6
|Brayan Sánchez
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|7
|Luca Haines
|Team Skyline
|m.t.
|8
|Samuel Couture
|Cannondale Echelon p/b 4iiii
|m.t.
|9
|Alexandru Harasim
|Team Skyline
|m.t.
|10
|Wesley Van Dyck
|MIX K.O.F.M. x Thielemans – Bildin
|m.t.
|18
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|m.t.
|26
|Róbigzon Oyola
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|31
|Felipe Bravo
|GW Erco SportFitness
|m.t.
|32
|Freddy Ávila
|GW Erco SportFitness
|m.t.
|42
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|0:34
|46
|Óscar Quiroz
|Nu Colombia
|0:55
|49
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|1:30
|76
|William Colorado
|Nu Colombia
|14:32
|DNS
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|No tomó la salida
|DNS
|Víctor Ocampo
|Team Medellín – EPM
|No tomó la salida
Ruta
Jon Barrenetxea repite victoria en Francia y se queda con la Boucles de l’Aulne; Jefferson Cepeda el mejor suramericano
Fin de semana perfecto para Jon Barrenetxea en territorio francés. El pedalista del Movistar Team ganó la Boucles de l’Aulne 24 horas después de imponerse en el Tour de Finisterre. Con este triunfo, el español alcanzó cuatro victorias con la escuadra telefónica, después de ganar en 2024 el Circuito de Getxo y el pasado año una etapa de la Vuelta a Andalucía.
Barrenetxea, terminó en lo más alto del podio de la carrera francesa, acompañado de los galos Clément Venturini (Unibet Rose Rockets) y Maxime Vezie (CIC Pro Cycling), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto respectivamente.
Por su parte, el francés David Gaudu (Groupama-FDJ United) concluyó quinto, después de ser el corredor más combativo y que más trabajó para seleccionar la carrera. Para destacar el sexto puesto del ecuatoriano Jefferson Cepeda (Movistar Team).
En cuanto a los colombianos, el quindiano Diego Pescador (Movistar Team) fue el mejor de los nuestros en la casilla 32° a 29 segundos de su compañero de equipo, mientras que el antioqueño Sergio Henao terminó siendo el más destacado del NU Colombia en el puesto 33°.
Resultados Boucles de l’Aulne – Châteaulin (1.1)
Châteaulin – Châteaulin (177,8 km)
|1
|Jon Barrenetxea
|Movistar Team
|4:09:19
|2
|Clément Venturini
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|3
|Maxime Vezie
|CIC Pro Cycling Academy
|m.t.
|4
|Lander Loockx
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|5
|David Gaudu
|Groupama-FDJ United
|0:03
|6
|Jefferson Cepeda
|Movistar Team
|0:11
|7
|Pierre Thierry
|Team TotalEnergies
|0:14
|8
|Carlos Canal
|Movistar Team
|0:22
|9
|Jenthe Biermans
|Cofidis
|0:22
|10
|Natnael Tesfazion
|Movistar Team
|0:22
|32
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:29
|33
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|0:29
|34
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:29
|42
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|0:46
|52
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|3:44
|DNF
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|No finalizó
|DNF
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|No finalizó
|DNF
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|No finalizó