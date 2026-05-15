El velódromo de Mosquera, un escenario que fortalecerá el ciclismo de pista colombiano

El ciclismo de pista en Colombia se ha convertido en sinónimo de orgullo nacional. Los podios mundiales, panamericanos y suramericanos alcanzados en distintas categorías han consolidado al país como una de las grandes potencias de esta disciplina en la región. Ahora, con la construcción del velódromo de Mosquera, Cundinamarca, el país da un nuevo paso para impulsar los procesos de formación y proyección de sus atletas.

Con un avance del 94 % y una inversión de 60 mil millones de pesos por parte del Ministerio del Deporte, el escenario se proyecta como uno de los escenarios más modernos de Colombia y de América Latina. Su diseño y especificaciones técnicas cumplen con los más recientes estándares exigidos por la Unión Ciclística Internacional (UCI), lo que permitirá albergar competencias de nivel internacional y ofrecer condiciones óptimas para la preparación deportiva.



El avance de la obra supera el 94 %. (Foto © Prensa Mindeporte)

El impacto de la obra trasciende lo competitivo y representa una apuesta estratégica para el futuro de esta disciplina. David Acosta, del grupo de Rendimiento Olímpico del ministerio, destacó que será un eje fundamental para consolidar el trabajo formativo en este deporte. “Ofrecerá una infraestructura de nivel internacional que permitirá entrenar y competir en condiciones óptimas. Además, garantizará procesos de formación para talentos emergentes”, aseguró.

Asimismo, resaltó el componente inclusivo del proyecto, el aporte que tendrá para el deporte olímpico, paralímpico y sordolímpico, así como el valor estratégico de su ubicación dentro de una región con fuerte tradición ciclística. “Es, sencillamente, la pieza que corona nuestro ecosistema deportivo. En una zona con una cultura tan arraigada y una densidad de practicantes tan alta, este velódromo se convierte en el epicentro de la proyección deportiva”, puntualizó.

Jhon Jaime González, entrenador de la Selección Colombia de pista, también explicó que esta obra permitirá potenciar los procesos técnicos desde las categorías de formación hasta el alto rendimiento. “Para nosotros, como técnicos, es vital tener espacios que permitan la captación masiva. El biotipo del pedalista en esta región es excepcional, y este velódromo permitirá que el talento no se pierda en la ruta, sino que se canalice hacia la especialización técnica de esta disciplina”, señaló.



Así se ve la parte exterior del velódromo de Mosquera. (Foto © Prensa Mindeporte)

El seleccionador destacó, además, que contar con un escenario construido bajo la normativa de la UCI impactará en la preparación de los atletas. “No es lo mismo entrenar sobre cemento que hacer un trabajo de fuerza específica o lanzamientos en una madera que cumpla con los estándares de geometría internacional. Esto nos permite una puesta a punto de nuestra selección con una precisión milimétrica. Podemos simular condiciones reales de competencia, ajustando los desarrollos y optimizando la cadencia de los atletas en un entorno controlado”, afirmó.

Finalmente, puntualizó el impacto que tendrá para las nuevas generaciones de pedalistas. “Representa el fin de la improvisación. Este velódromo es la garantía de una formación técnica correcta desde la base. Ya no tendrán que adaptarse a la pista cuando sean adultos; crecerán entendiendo el peralte, la línea azul y la táctica de carrera en un recinto de primer nivel”, concluyó.

Con esta obra, el Ministerio del Deporte continúa impulsando la infraestructura deportiva del país y creando espacios que permitan potenciar el talento, promover procesos desde la base y consolidar a Colombia como referente continental del ciclismo de pista.

*Con Información Prensa Mindeporte