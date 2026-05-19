Giro de Italia 2026: Filippo Ganna se ratifica como el mejor contrarrelojista y triunfa en la CRI

Ratificando su condición de favorito, Filippo Ganna (Netcompany INEOS) mostró toda su superioridad y se impuso de forma contundente en la décima etapa del Giro de Italia, una contrarreloj individual de 42 kilómetros disputada entre Viareggio y Massa. La otra noticia la dio el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious), quien salvó el liderato.

El italiano se mostró intratable en la lucha contra el cronómetro, imponiéndose con un guarismo de 45:53, a una media de 54,92 Km/hora por delante del neerlandés Thymen Arensman (Netcompany Ineos) y del francés Rémi Cavagna (Groupama – FDJ United), quienes completaron el podio de la CRI. El mejor colombiano de la crono fue el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) en la casilla 23° a más de 3 minutos de su compañero de equipo.

El primer corredor en partir fue el neerlandés Frank van den Broek (Team Picnic PostNL), pero con un tiempo nubaldo. Antes de la llegada de los favoritos el alemán Max Walscheid (Lidl – Trek) fue quien estuvo en la silla caliente. Al final, la lucha por el triunfo de la crono se concentró en Ganna, quien se exigió a tope para sumar otra victoria en su especialidad.

Con los resultados de la jornada al cronómetro la clasificación general sufrió cambios importantes en las primeras posiciones. El portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) conservó la ‘Maglia Rosa’ y es escoltado por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), pero ahora a 27 segundos.

La ronda italiana continuará este miércoles con la undécima etapa, una jornada rompe-piernas de 195 kilómetros entre las localidades de Porcari y Chiavari, que incluye tres premios de montaña categorizados y varios repechos.

Giro d’Italia (2.UWT)

Resultados Etapa 10 (CRI) | Viareggio – Massa (42 km)

1 Filippo Ganna Netcompany INEOS 45:53 2 Thymen Arensman Netcompany INEOS 1:54 3 Rémi Cavagna Groupama – FDJ United 1:59 4 Sjoerd Bax Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2:04 5 Derek Gee Lidl – Trek 2:16 6 Max Walscheid Lidl – Trek 2:17 7 Johan Price-Pejtersen Alpecin – Premier Tech 2:29 8 Mikkel Bjerg UAE Team Emirates – XRG 2:33 9 Lorenzo Milesi Movistar Team 2:40 10 Niklas Larsen Unibet Rose Rockets 2:42 11 Ben O’Connor Team Jayco AlUla ,2:42 12 David de la Cruz Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2:52 13 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 3:00 23 Egan Bernal Netcompany INEOS 3:47 117 Einer Rubio Movistar Team 7:36



El portugués Afonso Eulálio lleva seis días vistiendo la ‘Maglia Rosa’. (Foto Giro d’Italia © LaPresse)

Clasificación General Individual