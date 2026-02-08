Ruta
Ewen Costiou gana la crono final y se consagra campeón de la Étoile de Bessèges 2026
En un final apasionante, el francés Ewen Costiou (Groupama – FDJ United) se consagró campeón de la edición 56 de la Estrella de Bessèges (Étoile de Bessèges) luego de ganar la quinta y última etapa, una jornada al cronómetro de 10,3 kilómetros entre Alès y L’Hermitage, en la región de Occitania.
La batalla por la victoria general fue apasionante. Al final, el galo logró arrebatarle el título al eslovaco Lukás Kubis (Unibet Rose Rockets). El podio lo completaron dos de sus compatriotas Paul Lapeira (Decathlon CMA CGM Team), quien fue 2° y su compañero de equipo Maxime Decomble 3°.
En la jornada al cronómetro final, Costiou ganó apretadamente, aventajando en 5 y 6 segundos a sus coterráneos Maxime Decomble y Paul Lapeira, quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente.
Costiou sucedió en el palmarés de la prueba a su compatriota Kévin Vauquelin, vencedor de la pasada edición de la carrera francesa, que esta vez no contó con participación colombiana.
Etoile de Bessèges – Tour du Gard (2.1)
Resultados Etapa 5 (CRI) | Alès – L’Hermitage (10,3 km)
|1
|Ewen Costiou
|Groupama – FDJ United
|14:57
|2
|Maxime Decomble
|Groupama – FDJ United
|0:05
|3
|Paul Lapeira
|Decathlon CMA CGM Team
|0:06
|4
|Niklas Larsen
|Unibet Rose Rockets
|0:14
|5
|Jordan Labrosse
|Decathlon CMA CGM Team
|0:18
|6
|Sander De Pestel
|Decathlon CMA CGM Team
|0:20
|7
|Wessel Mouris
|Unibet Rose Rockets
|0:21
|8
|Dylan Teuns
|Cofidis
|0:21
|9
|Victor Loulergue
|Groupama – FDJ United
|0:22
|10
|Mikel Xabier Azparren
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:23
Clasificación General Individual
|1
|Ewen Costiou
|Groupama – FDJ United
|13:59:22
|2
|Paul Lapeira
|Decathlon CMA CGM Team
|0:02
|3
|Maxime Decomble
|Groupama – FDJ United
|0:12
|4
|Lukás Kubis
|Unibet Rose Rockets
|0:15
|5
|Niklas Larsen
|Unibet Rose Rockets
|0:17
|6
|Dylan Teuns
|Cofidis
|0:32
|7
|Mathieu Kockelmann
|Lotto Intermarché
|,,
|8
|Clément Izquierdo
|Cofidis
|0:36
|9
|Mikel Xabier Azparren
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:38
|10
|Léandre Lozouet
|CIC Pro Cycling Academy
|0:39
Ruta
“Será un gran honor vestir la camiseta tricolor de nuevo, una gran responsabilidad”: Egan Bernal tras coronarse bicampeón nacional de ruta
El formidable rutero Egan Bernal se coronó campeón nacional de ruta por segundo año consecutivo. Gesta que no conseguía un zipaquireño desde hace 72 años cuando su paisano Efraín Forero Triviño lo hiciera en 1953 y 1954.
“La emoción de correr aquí, frente a mi gente, es increíble. Tengo muchos sentimientos encontrados hoy. Zipaquirá es mi hogar, mi origen, y competir aquí, recorrer varias veces los puertos que hicimos de niños y ver a toda la gente de Zipaquirá apoyándome, animándome no solo a mí, sino a todos los corredores, es algo muy hermoso y realmente dice mucho del municipio y Cundinamarca aquí en la Catedral de Sal”, dijo Bernal, en declaraciones recogidas por su equipo.
El escarabajo afrontó con sapiencia el exigente recorrido de 207 kilómetros en su ciudad natal, Zipaquirá. Bernal y su paisano Brandon Rivera, quien ganó la medalla de oro en la contrarreloj, trabajaron en equipo durante toda la carrera.
“Será un gran honor vestir la camiseta tricolor de nuevo, una gran responsabilidad y trataré de dar lo mejor de mí. Fue una carrera muy disputada. En algún momento, pensé que no lo estaba haciendo bien, sentí que todos del World Tour estaban muy fuertes”, concluyó el zipaquireño de 29 años.
Ruta
Egan Bernal, de nuevo monarca nacional de la ruta en la élite tras una titánica batalla en Zipaquirá
Tras una batalla titánica, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se consagró este domingo de nuevo campeón nacional de ruta élite, en el último día de competencia de los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026, que se celebraron exitosamente por carreteras del departamento de Cundinamarca.
El boyacense fue el más fuerte en una extenuante jornada en Zipaquirá que duró casi seis horas, donde le ganó el mano a mano Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), quien se tuvo que conformar con el segundo puesto. El podio lo completó Juan Felipe Rodríguez (EF Education – Aevolo).
Fue una auténtica y verdadera prueba de eliminación la que vivimos desde los primeros compases. Lo más relevante en la fase inicial de carrera fue el abandono de Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe).
Con el pasar de los kilómetros, el desgaste empezó hacer mella en el pelotón y el ascenso al Muro de la Concepción poco a poco terminó por seleccionar el lote, dejando un grupo muy selecto con los verdaderos aspirantes al podio.
Uno de los grandes animadores de la jornada fue el boyacense José Misael Urián (Team Sistecrédito), quien protagonizó la fuga más destacada del día. El ciclista nacido en Soracá, Boyacá, se mantuvo en solitario durante varios kilómetros, sin embargo, la persecución del grupo de favoritos se intensificó en la parte final, logrando reducir la diferencia y neutralizar su escapada.
En el tramo final apareció el NU Colombia lanzando a Rodrigo Contreras y Javier Jamaica. A 20 kilómetros para la llegada se unieron a la punta Róbinson López (GW Erco Sportfitness) y Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious).
Luego de la penúltima subida al Muro de la Concepción quedaron siete en punta de carrera con Róbinson López (GW Erco Sportfitness), Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), Egan Bernal (Ineos Grenadiers) y Javier Jamaica (Nu Colombia), Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), Rodrigo Contreras (Nu Colombia) y Juan Felipe Rodríguez (EF Education – Aevolo).
En la definición, el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) sacó toda a relucir su experiencia, midió a sus rivales y esperó el mejor momento para lanzar un último ataque y coronarse bicampeón nacional.
Resultados Campeonato Nacional de Ruta (Prueba de Fondo)
Zipaquirá – Zipaquirá (207,4 km)
|1
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|5:25:06
|2
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|0:07
|3
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – Aevolo
|0:24
|4
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|,,
|5
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:32
|6
|Wilson Peña
|Team Sistecredito
|0:39
|7
|Róbinson López
|GW Erco SportFitness
|0:57
|8
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|1:12
|9
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|1:24
|10
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:38
|11
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|1:42
|12
|Andrés Mancipe
|Lasal Cocinas
|1:54
|13
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco SportFitness
|2:36
|14
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|3:40
|15
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|3:44
|16
|José Misael Urián
|Team Sistecredito
|3:46
|17
|Camilo Gómez
|GW Erco SportFitness
|4:12
|18
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|4:30
|19
|David González
|Team Medellín – EPM
|4:40
|20
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|4:58
Ruta
Remco Evenepoel sucede a Santiago Buitrago en el palmarés de la Vuelta a la Comunidad Valenciana; Raúl García Pierna gana la etapa final
La Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026 quedó en manos de Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe). El belga de 26 años, que sucedió en el palmarés de la carrea al colombiano Santiago Buitrago, defendió sin contratiempos el liderato en la última etapa con final en Valencia.
A Evenepoel lo acompañaron en el podio el portugués João Almeida (UAE Team Emirates – XRG) y el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los latinoamericanos en competencia, el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) terminó en el puesto 44° a 16:11 del ganador, el panameño Roberto González (Solution Tech-NIPPO-Rali) finalizó en la casilla 49°, el mexicano César Macías (Burgos Burpellet BH) 69°, el venezolano Francisco Peñuela (Caja Rural-Seguros RGA) 70° y el mexicano José Antonio Prieto (Petrolike) 94°.
La última etapa la ganó el español Raúl García Pierna (Movistar Team), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su primera victoria de la temporada, luego de recorrer 93,8 kilómetros en la capital del Turia.
Volta Comunitat Valenciana (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | Bétera – Valencia (94,7 km)
|Raúl García Pierna
|Movistar Team
|2:09:44
|2
|Emil Herzog
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|3
|Jasper Schoofs
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|4
|Sven Erik Bystrøm
|Uno-X Mobility
|m.t.
|5
|Adria Pericas
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|6
|Diego Uriarte
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|7
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|0:02
|8
|Dries van Gestel
|Soudal Quick-Step
|0:02
|9
|Mathias Vacek
|Lidl-Trek
|0:02
|10
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:02
Clasificación General Final
|1
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|13:10:15
|2
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|0:29
|3
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:31
|4
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:35
|5
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|0:47
|6
|Magnus Sheffield
|INEOS Grenadiers
|1:13
|7
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:59
|8
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|2:07
|9
|Riley Sheehan
|NSN Cycling Team
|2:12
|10
|Viktor Soenens
|Soudal Quick-Step
|2:14