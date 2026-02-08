Ewen Costiou gana la crono final y se consagra campeón de la Étoile de Bessèges 2026

En un final apasionante, el francés Ewen Costiou (Groupama – FDJ United) se consagró campeón de la edición 56 de la Estrella de Bessèges (Étoile de Bessèges) luego de ganar la quinta y última etapa, una jornada al cronómetro de 10,3 kilómetros entre Alès y L’Hermitage, en la región de Occitania.

La batalla por la victoria general fue apasionante. Al final, el galo logró arrebatarle el título al eslovaco Lukás Kubis (Unibet Rose Rockets). El podio lo completaron dos de sus compatriotas Paul Lapeira (Decathlon CMA CGM Team), quien fue 2° y su compañero de equipo Maxime Decomble 3°.



Ewen Costiou, ganador de la crono final de la Etoile de Bessèges – Tour du Gard 2026. (Foto © LNC / Xavier Pereyron)

En la jornada al cronómetro final, Costiou ganó apretadamente, aventajando en 5 y 6 segundos a sus coterráneos Maxime Decomble y Paul Lapeira, quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente.

Costiou sucedió en el palmarés de la prueba a su compatriota Kévin Vauquelin, vencedor de la pasada edición de la carrera francesa, que esta vez no contó con participación colombiana.

Etoile de Bessèges – Tour du Gard (2.1)

Resultados Etapa 5 (CRI) | Alès – L’Hermitage (10,3 km)

1 Ewen Costiou Groupama – FDJ United 14:57 2 Maxime Decomble Groupama – FDJ United 0:05 3 Paul Lapeira Decathlon CMA CGM Team 0:06 4 Niklas Larsen Unibet Rose Rockets 0:14 5 Jordan Labrosse Decathlon CMA CGM Team 0:18 6 Sander De Pestel Decathlon CMA CGM Team 0:20 7 Wessel Mouris Unibet Rose Rockets 0:21 8 Dylan Teuns Cofidis 0:21 9 Victor Loulergue Groupama – FDJ United 0:22 10 Mikel Xabier Azparren Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 0:23



Ewen Costiou, campeón de la Etoile de Bessèges – Tour du Gard 2026. (Foto © LNC / Xavier Pereyron)

