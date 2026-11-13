GW reafirma su compromiso con el gravel en Colombia en la segunda edición del Campeonato Nacional

Por segundo año consecutivo, GW será patrocinador oficial del campeonato nacional de Gravel y premiará al primer lugar de cada categoría con un kit de marco GW Volcano Gravel, ratificando su apuesta por el crecimiento de esta modalidad en el país.

El gravel continúa abriendo caminos en el ciclismo colombiano. Una modalidad que combina la velocidad del ciclismo de ruta con la versatilidad del MTB y que, poco a poco, gana nuevos practicantes, escenarios y espacios de competencia en el país.

En esta segunda edición del Campeonato Nacional de Gravel, GW ratifica su compromiso como patrocinador oficial, dando continuidad a una apuesta que comenzó el año pasado, cuando la marca presentó su GW Volcano Gravel durante la primera edición del campeonato en Santa Rosa de Cabal. Una participación que hoy se fortalece con el propósito de seguir impulsando esta disciplina y acercar a más ciclistas a nuevas experiencias sobre dos ruedas.

Como parte de su acompañamiento, GW entregará un kit de marco GW Volcano al primer lugar de cada categoría, una premiación especial que busca reconocer el talento, el esfuerzo y la dedicación de los deportistas, al tiempo que les brinda una oportunidad para continuar desarrollándose en esta modalidad.

GW Volcano: diseñada para explorar nuevos caminos

La GW Volcano es una propuesta desarrollada para quienes buscan versatilidad, resistencia y comodidad en diferentes terrenos. Su diseño responde a las características del gravel, una modalidad que permite combinar recorridos sobre tierra, grava, pavimento y senderos mixtos.

Su estructura ofrece la rigidez necesaria para afrontar terrenos irregulares, junto con la comodidad para realizar recorridos prolongados. Su geometría gravel busca un equilibrio entre estabilidad, control y absorción de vibraciones, favoreciendo una conducción cómoda y eficiente incluso en trayectos exigentes.

El kit que recibirán los ganadores incluye marco de aluminio, manubrio, tenedor, ejes delantero y trasero, tija, abrazadera, juego de dirección, dropout y espaciadores. Un conjunto de componentes que ofrece una excelente base para el montaje de una bicicleta diseñada para descubrir nuevos territorios.

Esta apuesta también responde a la visión de GW de acompañar las diferentes formas de vivir el gravel, desde las competencias de alto rendimiento hasta las experiencias de aventura y exploración.

GW: una marca que impulsa el crecimiento del gravel

Para Jorge Villegas, director de Mercadeo de GW, regresar por segundo año consecutivo como patrocinador oficial representa una oportunidad para ratificar el compromiso de la marca con una modalidad que viene creciendo a nivel mundial y que comienza a consolidarse en Colombia. «Esta es la segunda ocasión en la que GW participa como patrocinador oficial del Campeonato Nacional de Gravel. En la primera edición realizamos el lanzamiento de nuestra GW Volcano Gravel, y qué mejor escenario que hacerlo en un evento histórico, en el que por primera vez en Colombia se entregaba una camiseta de campeón nacional de esta modalidad».

Jorge destaca que el gravel está generando una dinámica muy interesante en el país y que desde GW buscan contribuir a su crecimiento y masificación. «Para nosotros, regresar este segundo año significa ratificar nuestro compromiso con esta modalidad del ciclismo, que representa aventura y mucho disfrute. Queremos que cada vez más ciclistas se animen a descubrirla y vivirla, al igual que el bikepacking».

La apuesta de GW va más allá de las competencias. La marca busca acompañar las diferentes experiencias que ofrece esta disciplina, apoyando eventos como el Campeonato Nacional de Gravel y Transcordilleras, una competencia de largas distancias que combina aventura, disfrute y exigencia en las diferentes topografías colombianas.

«Queremos ser una marca que impulse y genere esa dinámica de crecimiento alrededor del gravel. Nuestra GW Volcano llega para aportar a las diferentes formas de competir y disfrutar esta modalidad. Nuestra intención es seguir impulsando este tipo de eventos, pero también motivar a las personas a crear sus propias experiencias de bikepacking».

Esta visión busca que cada vez más ciclistas se animen a recorrer sus territorios en bicicletas adaptadas para llevar equipaje y maletas, descubriendo nuevas rutas y disfrutando del país desde otra perspectiva.

Una modalidad con cada vez más seguidores en Colombia



Carlos Julián Quintero, Yeison Alejandro Rincón y Óscar Mauricio Pachón, en el podio del Campeonato Nacional de Gravel 2025. (Foto © Alcaldía Municipal de Salamina)

Desde la Comisión de Ciclomontañismo también destacan la evolución que ha tenido el gravel y el interés creciente de los deportistas por participar en este tipo de competencias.

Para Santiago Robledo, representante de la Comisión, llegar a una segunda edición es motivo de orgullo y demuestra que la modalidad está encontrando cada vez más seguidores en el país. «Para nosotros es un orgullo tener la segunda edición en esta modalidad. Vemos que, con respecto a la primera, hay más interesados y más practicantes, porque es una disciplina que viene creciendo en Colombia».

Sin embargo, uno de los principales retos para consolidar el gravel está relacionado con su reconocimiento institucional y el respaldo que pueda recibir para fortalecer su desarrollo competitivo. «El reto es que la Federación Colombiana de Ciclismo la tenga como una modalidad más en Colombia y que la apoye más», señaló Robledo.

Desde la perspectiva de GW, Colombia todavía tiene un camino importante por recorrer en la consolidación de esta disciplina. Jorge Villegas considera que, aunque ya existen competencias de aventura, el formato de Gravel con características de competencia tipo UCI está apenas viviendo su segunda edición en el país.

La expectativa es mantener una convocatoria similar a la primera edición, con un posible crecimiento en la participación, y continuar despertando el interés de nuevos aficionados que quieran vivir una experiencia deportiva de esta magnitud.

Por su parte, GW continuará trabajando para acompañar el crecimiento de esta modalidad, apoyando competencias, promoviendo nuevas experiencias y acercando soluciones a los ciclistas que encuentran en el gravel una forma diferente de disfrutar el deporte.

Con esta segunda participación como patrocinador oficial del Campeonato Nacional de Gravel, GW reafirma su apuesta por el desarrollo del ciclismo colombiano y por una disciplina que invita a explorar, descubrir nuevos caminos y vivir la pasión por las dos ruedas.