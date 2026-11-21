Los bicicrosistas colombianos tuvieron una destacada actuación en el Campeonato Panamericano de BMX Freestyle 2026, tras disputarse las rondas clasificatorias femenina y masculina en el Bike Park del Parque Estadio Nacional, en Santiago de Chile.

La jornada, que contó con la participación de 29 deportistas de distintos países del continente, dejó muy bien posicionados a los deportistas nacionales. En la rama femenina, la vallecaucana Queen Saray Villegas registró 57,00 puntos para quedarse con el segundo puesto sólo detrás de la chilena Macarena Pérez, quien obtuvo el primer lugar de la clasificación con un promedio de 72,58 puntos. La argentina Analía Zacarías, con 54,17 completó el podio.

Enntre los varones, el primer lugar fue para el argentino Manuel Turone, con un promedio de 87,17 puntos, seguido por el bogotano Juan Camilo Caicedo y el palmireño Sebastián Cuéllar, quienes ocuparon la segunda y tercera posición con 86 y 84 puntos, respecticvamente.

Las finales se disputarán hoy en el Bike Park del Parque Estadio Nacional de Chile, instancia en la que se definirán los títulos panamericanos 2026 de BMX Freestyle, en todas sus modalidades.