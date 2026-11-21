BMX
Campeonato Panamericano de BMX Freestyle 2026: bicicrosistas colombianos clasificados a las finales
Los bicicrosistas colombianos tuvieron una destacada actuación en el Campeonato Panamericano de BMX Freestyle 2026, tras disputarse las rondas clasificatorias femenina y masculina en el Bike Park del Parque Estadio Nacional, en Santiago de Chile.
La jornada, que contó con la participación de 29 deportistas de distintos países del continente, dejó muy bien posicionados a los deportistas nacionales. En la rama femenina, la vallecaucana Queen Saray Villegas registró 57,00 puntos para quedarse con el segundo puesto sólo detrás de la chilena Macarena Pérez, quien obtuvo el primer lugar de la clasificación con un promedio de 72,58 puntos. La argentina Analía Zacarías, con 54,17 completó el podio.
Enntre los varones, el primer lugar fue para el argentino Manuel Turone, con un promedio de 87,17 puntos, seguido por el bogotano Juan Camilo Caicedo y el palmireño Sebastián Cuéllar, quienes ocuparon la segunda y tercera posición con 86 y 84 puntos, respecticvamente.
Las finales se disputarán hoy en el Bike Park del Parque Estadio Nacional de Chile, instancia en la que se definirán los títulos panamericanos 2026 de BMX Freestyle, en todas sus modalidades.
BMX
Copa Nacional GW Shimano de BMX: Nicole Foronda campeona de la temporada 2026
La bicicrocista antioqueña Nicole Foronda se consagró como la nueva campeona de la temporada 2026 en la categoría Championship de la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing. El título quedó definido tras la celebración de las válidas XIV y XV en la ciudad de Medellín, evento con el que se cerró oficialmente el calendario competitivo del año.
A lo largo de las quince válidas disputadas en la campaña, Foronda demostró ser la deportista más regular entre las corredoras de la categoría élite. Su constancia en la pista le permitió acumular los puntos necesarios para asegurar el primer lugar de la clasificación general y ratificar su dominio en el bicicrós nacional.
El podio definitivo de la temporada quedó conformado por tres de las principales figuras jóvenes del país. En la tabla acumulada del año, la representante de Antioquia superó a la vallecaucana Guadalupe Palacios, quien se quedó con el subcampeonato, y a su coterránea Valentina Jiménez, quien ocupó la tercera casilla.
Con este triunfo, Nicole Foronda puso broche de oro a un año sobresaliente y consolidó su lugar en la cima de la división mayor del BMX colombiano. El cierre en Medellín dejó un balance positivo para la rama femenina de cara a los próximos retos del ciclo competitivo.
BMX
Sharid Fayad y Diego Arboleda ganaron la última válida de la Copa GW Shimano de BMX Racing
Los bicicrosistas Sharid Fayad y Diego Arboleda ganaron la última válida de la Copa Nacional GW Shimano de BMX en la categoría Championship, que se realizó en la renovada pista de Supercross Mariana Pajón.
En la rama femenina, la atlanticense Fayad venció a las antioqueñas Mariana Agudelo y Valentina Jiménez, quienes completaron el podio de la jornada sabatina.
Entre los hombres, Diego Arboleda se llevó el máximo reconocimiento en las dos últimas válidas, al conquistar el primer lugar tanto el viernes como el sábado, donde superó en la final a su paisano Thomas Martínez y a Vladimir Rodríguez, quienes ocuparon el 2° y el 3° puesto.
La Copa Nacional de BMX Racing 2026 llegó a su final con la definición del ranking general, que sumó los puntos obtenidos por los deportistas a lo largo de las diferentes válidas del calendario.
En damas, Nicole Foronda se coronó campeona de la temporada, mientras que en los varones, el nariñense Johan Thomas Taquez se quedó con el título, escoltado por los antioqueños Juan José Arango y Santiago Santa.
BMX
Guadalajara de Buga se consolidará en 2027 como epicentro del BMX Freestyle con el estreno de su nueva pista
El municipio de Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca, se prepara para convertirse en uno de los principales epicentros del BMX Freestyle en Colombia y el continente, con el estreno de su nueva pista, un escenario construido para fortalecer el desarrollo de esta disciplina y proyectar al país como sede de grandes certámenes deportivos.
La nueva infraestructura que se construyó gracias a la inversión de la Gobernación del Valle y el apoyo de la Alcaldía de Buga, tendrá su estreno competitivo del 19 al 21 de febrero de 2027, con la realización de la I Válida de la Copa Nacional de BMX Freestyle, certamen que marcará el inicio de las competencias en este escenario y permitirá a los deportistas nacionales medirse en una pista diseñada para las exigencias de la modalidad.
Posteriormente, Guadalajara de Buga recibirá uno de los eventos más importantes del calendario internacional: el Campeonato Panamericano de BMX Freestyle, programado para los días 6 y 7 de marzo de 2027, en las modalidades Park y Flatland. La competencia reunirá a los mejores exponentes del continente en busca de los títulos panamericanos y de puntos claves en el ranking UCI, en una cita que pondrá a prueba la capacidad organizativa y deportiva de la ciudad y del país.
La agenda continuará del 11 al 13 de junio de 2027, con la celebración del Campeonato Nacional de BMX Freestyle, que convocará a los principales exponentes colombianos de la disciplina para disputar los títulos nacionales y seguir impulsando el crecimiento de esta modalidad en sus diferentes categorías.
Con esta programación, Guadalajara de Buga se proyecta como un nuevo referente para el BMX Freestyle, al contar con una infraestructura de talla mundial, que permitirá fortalecer los procesos deportivos, promover el talento nacional y recibir competencias de carácter nacional e internacional.
La Federación Colombiana de Ciclismo destaca la importancia de este nuevo escenario para el desarrollo del BMX Freestyle y la consolidación de espacios adecuados para la preparación y competencia de los deportistas colombianos, así como para el posicionamiento de Colombia en el calendario internacional de esta disciplina.
Agenda BMX Freestyle 2027 – Guadalajara de Buga
19 al 21 de febrero: I Válida de la Copa Nacional de BMX Freestyle.
6 y 7 de marzo: Campeonato Panamericano de BMX Freestyle – modalidades Park y Flatland.
11 al 13 de junio: Campeonato Nacional de BMX Freestyle.
*Con Información de Fedeciclismo