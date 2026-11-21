El próximo año seremos testigos de un nuevo capítulo en la trayectoria europea de Sergio Higuita. Tras consolidarse durante varias temporadas en escuadras del World Tour, el corredor antioqueño asumirá un nuevo reto profesional al unirse a las filas del Caja Rural-Seguros RGA, tradicional conjunto español perteneciente a la segunda división, catalogada UCI ProTeam.

A sus 29 años, y mientras se alista para disputar su novena temporada en el viejo continente, el pedalista manifiesta sentirse pleno y con mucho terreno por conquistar en el pelotón internacional. Este fichaje le brinda un importante impulso anímico, ya que llega a una estructura deportiva que respalda plenamente su talento y confía en sus capacidades.

Para el escalador paisa, este movimiento no representa en absoluto un retroceso deportivo tras su paso por estructuras como el EF Education EasyPost, el Red Bull-BORA-hansgrohe y el XDS Astana. Por el contrario, ve en la formación española una plataforma competitiva ideal para mantenerse vigente en la élite, respaldada por una sólida trayectoria en el calendario internacional.

“Aún tengo mucho por dar, lo primordial para mí es seguir en el ciclismo europeo. El Caja Rural es un equipo con mucha historia, que disputa grandes carreras y que puede tener presencia en un calendario de alto nivel, incluso en competencias World Tour. Es un proyecto que me gusta y me recuerda mucho lo que viví en el Fundación Euskadi”, dijo Higuita en diálogo con El Colombiano.