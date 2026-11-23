Ruta
Víctor Jaén gana la jornada inaugural y es el primer líder de la Vuelta a Chiriquí 2026
El ciclista panameño Víctor Jaén (Team Rali Store – Giant) fue profeta en su tierra y se impuso en la primera etapa de la Vuelta a Chiriquí 2026 tras una oportuna fuga en el tramo final del primer día de competencias.
La jornada inaugural, disputada sobre un recorrido de 82 kilómetros en la ciudad de David, en el oeste de Panamá, dejó al pedalista local con el primer liderato de la clasificación general con 7 segundos de ventaja sobre el cubano Douglas Parrado (Rali Store).
Jaén entró en solitario a la meta con una ligera ventaja sobre su compatriota Bredio Ruíz (Senafront) y el cubano Douglas Parrado (Rali Store), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente a cuatro segundos del ganador.
La tradicional prueba panameña, que se desarrolla sin participación de ciclistas colombianos, continuará este martes con la disputa de su segunda etapa, una jornada ondulada de 140,9 kilómetros entre la ciudad de David y el corregimiento de Las Lomas.
Vuelta a Chiriquí (Panamá) – 2026 Resultados Etapa 1 | David -> David (82 km)
|1
|Víctor Jaén
|Team Rali Store – Giant
|1:42:48
|2
|Bredio Ruiz
|Senafront
|0:04
|3
|Douglas Parrado
|Rali Store
|0:04
|4
|Christofer Jurado
|Servicio Nacional Aeronaval
|0:04
|5
|Randol Izquierdo
|Rali Store
|0:04
|6
|Brandon Aguilar
|Manza Té La Selva
|0:04
|7
|Joel Moreno
|Team Rali Store – Giant
|0:04
|8
|Luis Fernando López
|Manza Té La Selva
|0:04
|9
|Eduardo Villanueva
|Momentum Racing – GCS – Quici
|0:04
|10
|Adriano Viquez
|Manza Té La Selva
|0:04
CLASIFICACIONES COMPLETAS
Ruta
Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027: El NSN Cycling Team aseguró su presencia
El Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027 continúa fortaleciendo su nómina internacional con la confirmación del NSN Cycling Team, escuadra que tendrá como uno de sus principales referentes al colombiano Santiago Buitrago, reciente incorporación del conjunto suizo y uno de los escaladores más destacados del pelotón internacional.
Buitrago, quien llega procedente del Bahrain Victorious después de siete temporadas, afrontará una nueva etapa en su carrera deportiva con una formación que ha apostado por reforzar significativamente su plantilla para 2027. El bogotano viene de una destacada temporada internacional, en la que consiguió el título de la clasificación de la montaña de la Vuelta a España, consolidándose como uno de los grandes protagonistas del ciclismo colombiano en las carreteras europeas.
Su presencia en el Tour Colombia representará uno de los principales atractivos para los aficionados nacionales, que tendrán la oportunidad de acompañar a uno de sus referentes en una competencia que reunirá nuevamente a importantes figuras del ciclismo mundial.
La confirmación también despierta un interés especial por la conformación de la plantilla del NSN Cycling Team para la temporada 2027, en la que aparecen figuras de reconocimiento internacional como el eritreo Biniam Girmay, uno de los velocistas más destacados del pelotón mundial, y las recientes incorporaciones del esloveno Primoz Roglic, campeón de la Vuelta a España (2019, 2020, 2021 y 2024) y el Giro de Italia 2023 y el ecuatoriano Richard Carapaz, campeón del Giro de Italia 2019 y subcampeón del Tour de Francia y el Tour Colombia en 2024.
Aunque todavía no se conoce la nómina definitiva que presentará la escuadra suiza en el Tour Colombia, la presencia de estos corredores en su plantilla abre un interesante panorama y alimenta la expectativa de los aficionados frente a las figuras internacionales que podrían llegar a las carreteras colombianas.
La cuenta regresiva para el regreso de la carrera continúa y la confirmación de nuevas escuadras internacionales promete elevar la expectativa por uno de los acontecimientos más importantes del calendario ciclístico colombiano en 2027.
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
Boyacá acogerá el Campeonato Nacional de Ruta 2027
El departamento de Boyacá será el escenario del Campeonato Nacional de Ruta 2027, que se disputará del 3 al 7 de febrero y reunirá a los principales talentos del ciclismo colombiano en las categorías élite, Sub-23, junior y prejuvenil, tanto en damas como en varones.
La confirmación de la sede se realizó este viernes, luego de la reunión sostenida entre el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano; el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el director de Indeportes Boyacá, Fernando López, quienes avanzaron en los aspectos relacionados con la organización del certamen nacional.
Las competencias recorrerán diferentes municipios del departamento, entre ellos Sotaquirá, Oicatá, Firavitoba, Sora, Cucaita, Chivata, Paipa y el Pantano de Vargas, además de Tunja, que también hará parte del trazado de esta edición del campeonato.
De esta manera, Boyacá volverá a convertirse en punto de encuentro del ciclismo nacional, con un evento que reunirá a corredores de distintas generaciones y regiones del país, en una cita que permitirá disputar los títulos nacionales de ruta y exhibir el talento de las nuevas promesas de esta disciplina.
Durante cinco jornadas, los ciclistas colombianos competirán por las medallas y los títulos nacionales en las diferentes categorías y modalidades programadas.
Con esta designación, la Federación Colombiana de Ciclismo y las autoridades departamentales comienzan el camino hacia una nueva edición del Campeonato Nacional de Ruta, que tendrá como protagonista a Boyacá, una región de amplia tradición y reconocimiento dentro de la historia del ciclismo colombiano, que recibió este certamen por última vez en la temporada 2024.
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
“Aún tengo mucho por dar en el ciclismo europeo”: Sergio Higuita sobre su llegada al Caja Rural
El próximo año seremos testigos de un nuevo capítulo en la trayectoria europea de Sergio Higuita. Tras consolidarse durante varias temporadas en escuadras del World Tour, el corredor antioqueño asumirá un nuevo reto profesional al unirse a las filas del Caja Rural-Seguros RGA, tradicional conjunto español perteneciente a la segunda división, catalogada UCI ProTeam.
A sus 29 años, y mientras se alista para disputar su novena temporada en el viejo continente, el pedalista manifiesta sentirse pleno y con mucho terreno por conquistar en el pelotón internacional. Este fichaje le brinda un importante impulso anímico, ya que llega a una estructura deportiva que respalda plenamente su talento y confía en sus capacidades.
Para el escalador paisa, este movimiento no representa en absoluto un retroceso deportivo tras su paso por estructuras como el EF Education EasyPost, el Red Bull-BORA-hansgrohe y el XDS Astana. Por el contrario, ve en la formación española una plataforma competitiva ideal para mantenerse vigente en la élite, respaldada por una sólida trayectoria en el calendario internacional.
“Aún tengo mucho por dar, lo primordial para mí es seguir en el ciclismo europeo. El Caja Rural es un equipo con mucha historia, que disputa grandes carreras y que puede tener presencia en un calendario de alto nivel, incluso en competencias World Tour. Es un proyecto que me gusta y me recuerda mucho lo que viví en el Fundación Euskadi”, dijo Higuita en diálogo con El Colombiano.