El ciclismo latinoamericano sumará un nuevo e importante atractivo con el Mex Tour 2027, una competencia de categoría UCI 2.1 que busca rescatar el prestigio y la tradición de la recordada Vuelta a México. Los detalles de esta nueva cita ciclística, que contará con un exigente formato de cinco etapas, fueron revelados por Bernardo de la Garza, presidente de la Unión Ciclista Mexicana, quien confirmó las fechas, las ciudades sede y las rutas que integrarán el evento.

La estrategia detrás del calendario responde a una visión diseñada para captar la atención de las principales escuadras del pelotón internacional que también estará en el Tour Colombia. La intención central de los organizadores es atraer a los equipos que viajen al continente para disputar ambas pruebas, replicando la exitosa fórmula logística que en su momento aplicó la Vuelta a San Juan en Argentina.

En el plano deportivo, la carrera tendrá su epicentro en Puebla, aunque la caravana también recorrerá localidades de Veracruz, Córdoba y Cuernavaca. La primera jornada pondrá a prueba a los escaladores con un final en ascenso, seguida de una segunda etapa diseñada sobre un circuito. Para el tercer día de competencia se ha previsto otro ascenso de importancia; aunque la organización aún evalúa si la línea de meta se situará en la cima o tras un descenso.

La definición de la clasificación general vivirá un punto clave en la cuarta jornada con la disputa de una cronoescalada, antes de dar paso al cierre oficial en la Ciudad de México. Esta quinta y última etapa adoptará un perfil más ceremonial, inspirado en el tradicional cierre del Tour de Francia en los Campos Elíseos, brindando así un espacio para el homenaje al virtual campeón y una clara oportunidad de victoria para los velocistas.

Como antesala a esta vuelta por etapas, el calendario mexicano abrirá el 17 de enero con la Clásica de la República, prueba de un día que también se celebrará en la capital mexicana. A diferencia del cierre del Mex Tour, esta clásica presentará un trazado mucho más exigente y selectivo, propicio para resolverse mediante un sprint reducido, compartiendo además un sector de su recorrido con la fracción final de la carrera por etapas.

RECORRIDO MEX TOUR 2027

19 de enero | Etapa 1: Veracruz – Cordoba (120 km)

20 de enero | Etapa 2: Circuito en Puebla

21 de enero | Etapa 3: Puebla – Cuernavaca (160 km)

22 de enero | Etapa 4: Cuernavaca – Tres Marías (19 km) – CRI

23 de enero | Etapa 5: Circuito en Ciudad de México