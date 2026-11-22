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Pedalazos en Colombia y el Mundo
El Circuito Ciclístico Aguinaldo Fusagasugueño, listo para celebrar sus 25 años
Como es tradición durante las festividades decembrinas, las calles de Fusagasugá, en Cundinamarca, volverán a vestirse de gala el próximo domingo 6 de diciembre de 2026 para recibir la vigésima quinta edición del Circuito Ciclístico Aguinaldo Fusagasugueño. La tradicional carrera despedirá la temporada del ciclismo colombiano. Brayan Alberto Báez es el actual campeón en la categoría élite y sub-23.
Miguel Ángel López hereda el título del Tour de Austria 2017
El ciclista colombiano Miguel Ángel López hereda provisionalmente el título del Tour de Austria 2017 tras una insólita reacción en cadena provocada por los casos de dopaje en el pelotón internacional. La reasignación del trofeo ocurre luego de que el español Delio Fernández fuera suspendido por cuatro años debido a anomalías en su pasaporte biológico, sanción que anula sus resultados entre 2015 y 2019 y lo despoja precisamente de esta ronda austriaca. Paradójicamente, Fernández había recibido ese mismo campeonato en los despachos tras la descalificación previa del ganador original, el austriaco Stefan Denifl, convirtiendo ahora a «Supermán» López —quien había finalizado tercero en la clasificación general— en el nuevo monarca de la edición.
Arranca la Vuelta a Chiriquí sin participación colombiana
Con el banderazo inicial programado para este domingo, arranca la cuadragésima sexta edición de la Vuelta Internacional a Chiriquí, la competencia ciclística por etapas más importante de Panamá que se disputa de manera ininterrumpida desde 1981. Hasta el próximo 28 de noviembre, un pelotón de 75 corredores enfrentará un exigente trazado de 649,5 kilómetros divididos en siete jornadas por las carreteras panameñas, en una edición marcada por la ausencia de los escarabajos colombianos.
El Best PC de Ecuador confirma su nómina para la Vuelta del Biobío 2026 en Chile
El equipo continental ecuatoriano Best PC afrontará un exigente cierre de temporada internacional en la Vuelta del Biobío2026, competencia avalada por el calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI) que se disputará del 1 al 6 de diciembre en territorio chileno. Para este reto en carreteras australes, la escuadra ecuatoriana ha conformado una nómina de alto nivel encabezada por la jerarquía de Byron Guamá, el corredor más experimentado del plantel, quien estará acompañado por Nixon Rosero, Richard Huera, Santiago Montenegro y Luis Monteros con el objetivo de pelear por el protagonismo en la clasificación general. La Vuelta del Biobío 2026 contempla cinco etapas, cuatro en línea y una contrarreloj individual, con un recorrido total de 660 kilómetros.
Tadej Pogacar apunta a la París-Roubaix como su nueva prioridad para 2027
De cara a la temporada 2027, el astro esloveno Tadej Pogacar proyecta un importante reajuste en su calendario competitivo tras haber saldado finalmente su cuenta pendiente en la Milán-San Remo. Aunque el Tour de Francia se mantiene como su eje inamovible, el multicampeón dejó abierta la puerta a centrar sus esfuerzos en conquistar la exigente París-Roubaix, un objetivo que se le ha escapado por poco en las últimas campañas. “Después de haberla ganado por fin, es posible que deje Milán-San Remo en pausa, digamos. He cumplido un sueño en la Vía Roma. Podría concentrarme en otra cosa, por ejemplo, trabajando más para París-Roubaix, tras dos segundos puestos consecutivos”, aseguró Pogacar, dejando claro que el pavé del ‘Infierno del Norte’ es su próxima gran obsesión.
BMX
Juan Camilo Caicedo conquistó el título panamericano de BMX Freestyle en Santiago de Chile
El bicicrosista bogotano Juan Camilo Caicedo se consagró como el nuevo campeón panamericano de BMX Freestyle tras una brillante presentación en Santiago de Chile. Con una rutina sólida y de alto nivel técnico, el deportista capitalino alcanzó lo más alto del podio continental en la rama masculina, consolidando una jornada histórica para el ciclismo urbano de Colombia.
El camino hacia la medalla de oro estuvo marcado por una notable progresión competitiva durante el certamen. Luego de ubicarse en la segunda posición durante la ronda clasificatoria, Caicedo ejecutó una ronda decisiva impecable en la gran final, logrando una calificación de 93 puntos que resultó inalcanzable para el resto de los finalistas.
El dominio colombiano en la pista chilena se vio reafirmado con la destacada actuación de Sebastián Cuéllar, quien aseguró la medalla de plata y el subcampeonato continental al registrar 89.67 unidades. Por su parte, el peruano Job Montañez completó el cuadro de honor tras adjudicarse la presea de bronce con un puntaje final de 89.03.
Este doblete en el podio masculino ratifica el excelente momento que atraviesa el BMX Freestyle colombiano en el ámbito internacional, sumando puntos clave en el ciclo competitivo y proyectando a sus principales figuras de cara a los próximos retos del calendario mundial.
BMX
¡Reina continental! Queen Saray Villegas superó a Macarena Pérez por un punto
La ciclista vallecaucana Queen Saray Villegas redondeó una jornada dorada para Colombia este sábado en Santiago de Chile, tras conquistar la medalla de oro en la final élite femenina del Campeonato Panamericano de BMX Freestyle 2026. Con una presentación sólida y de alta dificultad técnica, la deportista cafetera alcanzó una puntuación de 79 unidades, registro suficiente para subir a lo más alto del podio continental y ratificar su condición de referente de la disciplina en la región.
El camino hacia el título continental exigió máxima concentración desde las primeras salidas. Villegas avanzó a la instancia decisiva luego de ubicarse en la segunda casilla durante la ronda clasificatoria, dejando sensaciones positivas de cara a la disputa por las medallas y ajustando sus rutinas para el cierre del certamen.
Ya en la ronda final, la colombiana impuso condiciones en la pista con sus 79 puntos, protagonizando un duelo vibrante y estrecho frente a la representante local Macarena Pérez. La chilena ejerció una fuerte presión durante toda la competencia y no se la puso nada fácil, quedándose finalmente con la presea de plata a tan solo una unidad de diferencia.
El podio de la categoría élite femenina lo completó la argentina Analía Zacarías, quien se adjudicó la medalla de bronce. Con este triunfo en territorio austral, Queen Saray Villegas suma un nuevo galardón internacional a su palmarés y consolida el gran momento del ciclismo urbano colombiano en el calendario 2026.
Ruta
Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027: El NSN Cycling Team aseguró su presencia
El Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027 continúa fortaleciendo su nómina internacional con la confirmación del NSN Cycling Team, escuadra que tendrá como uno de sus principales referentes al colombiano Santiago Buitrago, reciente incorporación del conjunto suizo y uno de los escaladores más destacados del pelotón internacional.
Buitrago, quien llega procedente del Bahrain Victorious después de siete temporadas, afrontará una nueva etapa en su carrera deportiva con una formación que ha apostado por reforzar significativamente su plantilla para 2027. El bogotano viene de una destacada temporada internacional, en la que consiguió el título de la clasificación de la montaña de la Vuelta a España, consolidándose como uno de los grandes protagonistas del ciclismo colombiano en las carreteras europeas.
Su presencia en el Tour Colombia representará uno de los principales atractivos para los aficionados nacionales, que tendrán la oportunidad de acompañar a uno de sus referentes en una competencia que reunirá nuevamente a importantes figuras del ciclismo mundial.
La confirmación también despierta un interés especial por la conformación de la plantilla del NSN Cycling Team para la temporada 2027, en la que aparecen figuras de reconocimiento internacional como el eritreo Biniam Girmay, uno de los velocistas más destacados del pelotón mundial, y las recientes incorporaciones del esloveno Primoz Roglic, campeón de la Vuelta a España (2019, 2020, 2021 y 2024) y el Giro de Italia 2023 y el ecuatoriano Richard Carapaz, campeón del Giro de Italia 2019 y subcampeón del Tour de Francia y el Tour Colombia en 2024.
Aunque todavía no se conoce la nómina definitiva que presentará la escuadra suiza en el Tour Colombia, la presencia de estos corredores en su plantilla abre un interesante panorama y alimenta la expectativa de los aficionados frente a las figuras internacionales que podrían llegar a las carreteras colombianas.
La cuenta regresiva para el regreso de la carrera continúa y la confirmación de nuevas escuadras internacionales promete elevar la expectativa por uno de los acontecimientos más importantes del calendario ciclístico colombiano en 2027.
*Con Información de Fedeciclismo