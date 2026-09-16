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Empresas y Marcas

Elite, Avanti y Rivo llegan a Colombia con Zwift Cog y hasta cuatro años de garantía

Publicado

Hace 3 horas

el

Simuladores inteligentes Avanti y Rivo con tecnología Zwift Cog integrada. (Foto © Rivo)
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Empresas y Marcas

SCOTT Te Premia 2.0: una razón más para elegir tu próxima bicicleta

Publicado

Hace 6 horas

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16 septiembre, 2026

Por

La campaña de SCOTT Te Premia 2.0 está pensada para que el ciclista pueda complementar su nueva bicicleta. (Foto © Scott Bikes)
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Empresas y Marcas

CeramicSpeed de la mano de Propartes ampliará su mercado en Colombia

Publicado

Hace 4 días

el

13 septiembre, 2026

Por

Jonathan Small, el director global de ventas de CeramicaSpeed, Gabriel Firpo, quien dirige el desarrollo de la marca en Latinoamérica y Juan Camilo Bueno, Director Comercial de Propartes. (Foto © RMC)
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Empresas y Marcas

MAMBA, la bicicleta GW exclusiva para el Reto de la Sierra en Guatemala

Publicado

Hace 4 semanas

el

22 agosto, 2026

Por

GW Bicicletas desarrolló un diseño exclusivo para el Reto de la Sierra. (Foto © GW Bicicletas)
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