El Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027 continúa fortaleciendo su nómina internacional con la confirmación del NSN Cycling Team, escuadra que tendrá como uno de sus principales referentes al colombiano Santiago Buitrago, reciente incorporación del conjunto suizo y uno de los escaladores más destacados del pelotón internacional.

Buitrago, quien llega procedente del Bahrain Victorious después de siete temporadas, afrontará una nueva etapa en su carrera deportiva con una formación que ha apostado por reforzar significativamente su plantilla para 2027. El bogotano viene de una destacada temporada internacional, en la que consiguió el título de la clasificación de la montaña de la Vuelta a España, consolidándose como uno de los grandes protagonistas del ciclismo colombiano en las carreteras europeas.

Su presencia en el Tour Colombia representará uno de los principales atractivos para los aficionados nacionales, que tendrán la oportunidad de acompañar a uno de sus referentes en una competencia que reunirá nuevamente a importantes figuras del ciclismo mundial.

La confirmación también despierta un interés especial por la conformación de la plantilla del NSN Cycling Team para la temporada 2027, en la que aparecen figuras de reconocimiento internacional como el eritreo Biniam Girmay, uno de los velocistas más destacados del pelotón mundial, y las recientes incorporaciones del esloveno Primoz Roglic, campeón de la Vuelta a España (2019, 2020, 2021 y 2024) y el Giro de Italia 2023 y el ecuatoriano Richard Carapaz, campeón del Giro de Italia 2019 y subcampeón del Tour de Francia y el Tour Colombia en 2024.

Aunque todavía no se conoce la nómina definitiva que presentará la escuadra suiza en el Tour Colombia, la presencia de estos corredores en su plantilla abre un interesante panorama y alimenta la expectativa de los aficionados frente a las figuras internacionales que podrían llegar a las carreteras colombianas.

La cuenta regresiva para el regreso de la carrera continúa y la confirmación de nuevas escuadras internacionales promete elevar la expectativa por uno de los acontecimientos más importantes del calendario ciclístico colombiano en 2027.

*Con Información de Fedeciclismo