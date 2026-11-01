Florencia Revetria conquistó la Vuelta del Uruguay Femenina; Cala Bocchino ganó la última etapa

Las emociones de la Vuelta a Guatemala 2026 llegaron a su fin con una brillante exhibición de los «escarabajos», quienes se consolidaron como los grandes protagonistas de la competencia. Tras completarse la décima y última etapa, Jhonatan Chaves, integrante del equipo continental NU Colombia, se consagró campeón indiscutible de la sexagésima quinta edición de la prestigiosa carrera centroamericana. Con esta imponente victoria, Chaves alcanzó el histórico título número 28 para Colombia en los registros de la máxima fiesta del pedal chapín.

El pedalista cundinamarqués demostró una notable regularidad a lo largo de las diez jornadas de competencia, lo que le permitió suceder en el trono de la justa a su compatriota Óscar Santiago Garzón, quien se había coronado monarca en la edición del año pasado. El dominio de la escuadra morada en las carreteras guatemaltecas quedó ratificado en el podio final con el subcampeonato del también colombiano Cristian Rico, compañero de equipo del nuevo monarca.

Por su parte, el honor de los locales quedó muy en alto gracias a la destacada actuación del guatemalteco Wilson Chonay, representante del equipo Hino One La Red Suzuki, quien batalló con hidalguía frente al poderío de los colombianos para quedarse con la tercera posición en la clasificación general individual. Chonay se ganó la ovación de la afición local que se dio cita en masa para respaldar el esfuerzo de los pedalistas locales en la exigente competencia.

La jornada de cierre se llevó a cabo en medio de un ambiente festivo sobre el tradicional circuito del Anillo Periférico de la capital guatemalteca, donde el costarricense Joseph Ramírez (Colono Bikestation Kölbi) se impuso con autoridad en la última etapa. Con este vibrante desenlace en la ciudad metropolitana, la Vuelta a Guatemala bajó el telón de una edición memorable que vuelve a poner en la cumbre al ciclismo colombiano y deja altas las expectativas para los retos de la próxima temporada.

Clasificación General Final

1 Jhonatan Chaves Nu Colombia 35:57:18″ 2 Cristian Rico Nu Colombia 0:57 3 Wilson Chonay Hino One La Red Suzuki 1:40 4 Yesid Pira Hino One La Red Suzuki 2:25 5 Luis Daniel Oses Team Colono Bikestation Kölbi 2:58



