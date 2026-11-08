Tour Femenino Sistecrédito 2026: Jessenia Meneses se corona campeona y Diana Peñuela triunfa en Palmira

La ciclista antioqueña Jessenia Meneses, representante de la escuadra Orgullo Paisa, se coronó como la gran campeona del Tour Femenino Sistecrédito 2026 tras el cierre de la competencia en suelo vallecaucano. Gracias a una destacada regularidad y solidez durante las cinco jornadas disputadas, la corredora logró defender su liderato y asegurar el título general de una de las carreras más importantes del calendario nacional.

Más allá del espectáculo en la etapa de clausura, el protagonismo de la clasificación general se centró en la consistencia de Meneses a lo largo de toda la semana. Su capacidad para mantenerse en los puestos de vanguardia en cada fracción le permitió consolidar la ventaja necesaria frente a sus rivales directas y subir a lo más alto del podio final acompañada de dos corredoras del Sistecrédito: Stefanía Sánchez y Laura Daniela Rojas.



Stefanía Sánchez, Jessenia Meneses y Laura Daniela Rojas, en el podio final del Tour Femenino 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

El desenlace de la competencia tuvo lugar en el municipio de Palmira, escenario de la quinta y última etapa. La victoria de la fracción quedó en manos de Diana Peñuela, integrante del Team Sistecrédito, quien impuso sus condiciones en la jornada final para quedarse con el triunfo del día tras un gran remate.

De esta manera, el Tour Femenino Sistecrédito 2026 baja el telón tras cinco intensos días de ciclismo en el Valle del Cauca, dejando a Jessenia Meneses como la nueva monarca de la prueba y sucediendo a su coterránea Stefanía Sánchez, campeona del año pasado.



Diana Peñuela ganó la última etapa del Tour Femenino 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Tour Femenino Sistecredito 2026

Resultados Etapa 5 | Circuito Palmira (80,4 km)

1 Diana Peñuela Team Sistecrédito 2:05:09 2 Lina Marcela Hernández Orgullo Paisa m.t. 3 Ana Sofía Suárez Liga del Valle del Cauca m.t. 4 Jessenia Meneses Orgullo Paisa m.t. 5 Valery Londoño Team Bacx m.t. 6 Diana Corrales Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral m.t. 7 Natalia Garzón Team Sistecrédito m.t. 8 Stefanía Sánchez Team Sistecrédito m.t. 9 Luisa Valentina Morales Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral m.t. 10 María Valentina Latriglia Oro Express Just Cycling m.t.



La nueva campeona del Tour Femenino, Jessenia Meneses, con sus compañeras del Orgullo Paisa. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Final

1 Jessenia Meneses Orgullo Paisa 11:25:01 2 Stefanía Sánchez Team Sistecrédito 0:06 3 Laura Daniela Rojas Team Sistecrédito 0:07 4 Camila Valbuena Bogotá IDRD 0:18 5 Natalia Garzón Team Sistecrédito 0:25 6 Samara Bedoya Team Sistecrédito 1:22 7 Diana Peñuela Team Sistecrédito 1:27 8 Lesly Aguirre Team Boyacá es para Vivirla 1:40 9 Karen Vivivescas Team Bacx 2:00 10 Luisa Valentina Morales Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral 2:18



El podio con las campeonas del Tour Femenino Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

CLASIFICACIONES COMPLETAS