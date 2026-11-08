Ruta
José Manuel Posada se consagra campeón de la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026; Miguel Ángel Vanegas gana la etapa final
El ciclista antioqueño José Manuel Posada, integrante del Team Sistecrédito, se consagró este domingo como el gran campeón de la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026. El corredor logró defender con éxito el liderato de la clasificación general durante la quinta y última jornada, asegurando el título de una de las competencias más importantes del calendario nacional para las futuras promesas del ciclismo colombiano.
Con este triunfo, Posada tomó el relevo en el palmarés de la carrera y sucedió a Jerónimo Calderón, quien se había quedado con la corona en la edición del año pasado. La regularidad mostrada a lo largo de la semana en territorio vallecaucano le permitió al joven talento mantener la camiseta de líder frente a los ataques de sus principales rivales hasta el cierre de la prueba.
El podio final de la ronda juvenil colombiana reflejó la reñida disputa vivida en la carretera. Detrás del campeón José Manuel Posada, el segundo lugar de la clasificación general fue ocupado por Santiago Ruiz, representante de la escuadra Orgullo Paisa, mientras que al tercer cajón se subió Jhonatan Cruz, corredor del equipo Fungero-Úmbita.
Por su parte, el cierre competitivo estuvo protagonizado por los hombres más rápidos del pelotón en un circuito llano de 100,5 kilómetros disputado en el municipio de Palmira. En una definición vibrante, la victoria de etapa le correspondió a Miguel Ángel Vanegas, del conjunto Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral, quien cruzó la meta en primer lugar para ponerle el broche de oro a la carrera del calendario nacional.
Vuelta Juvenil Sistecredito 2026
Resultados Etapa 5 | Circuito Palmira (109,7 km)
|1
|Miguel Ángel Vanegas
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|2:23:02
|2
|Óscar Restrepo
|Liga de Ciclismo de Caldas
|0:02
|3
|José Luis García
|Team Boyacá es para Vivirla
|0:02
|4
|Emiliano Álvarez
|GW Erco Sportfitness
|0:02
|5
|Antonio Martínez
|Liga Valle del Cauca
|0:02
|6
|Santiago Estrada
|GW Erco Sportfitness
|0:02
|7
|Kevin Peñaloza
|GW Erco Sportfitness
|0:02
|8
|Andrés Talero
|Threshold Team Milo – Safer
|0:02
|9
|Edward Noriega
|Liga de Cundinamarca
|0:02
|10
|Juan Esteban López
|Team Sistecrédito
|0:02
Clasificación General Final
|1
|José Manuel Posada
|Team Sistecrédito
|10:34:43
|2
|Santiago Ruiz
|Orgullo Paisa
|0:06
|3
|Jhonatan Cruz
|Fungero-Úmbita
|0:23
|4
|Thomas Mejía
|Orgullo Paisa
|0:28
|5
|Omar Vásquez
|Fungero-Úmbita
|0:31
|6
|José Luis García
|Team Boyacá es Para Vivirla
|0:42
|7
|Emmanuel Restrepo
|Team Sistecrédito
|0:51
|8
|Joel Alejandro Sandoval
|Bogotá Team Capital
|0:56
|9
|Yeiner García
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|1:14
|10
|Juan Esteban López
|Team Sistecrédito
|1:24
CLASIFICACIONES COMPLETAS
Ruta
Juan Esteban Sánchez termina 7° en la prueba de ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
El pedalista colombiano Juan Esteban Sánchez firmó una destacada actuación en la prueba de ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La exigente competencia se llevó a cabo en las calles de la capital de Senegal sobre un trazado de 76,5 kilómetros, donde el representante nacional demostró su talento y entrega ante la élite juvenil del mundo.
Durante todo el trayecto, Sánchez supo leer los movimientos de carrera y mantenerse competitivo frente a las principales potencias del pelotón internacional. Su presentación en territorio senegalés dejó en alto el ciclismo colombiano y con muy buenas sensaciones para la lo que viene en la contrarreloj individual.
En la definición por las medallas de esta histórica edición olímpica celebrada en continente africano, la presea dorada quedó en poder del belga Daan Wilmsen, quien impuso condiciones en el remate final. El podio juvenil lo completaron el ruso Stepan Bortnik, ganador de la medalla de plata, y el australiano Caleb McKenzie, quien se quedó con el bronce.
El joven antioqueño Juan Esteban Sánchez tendrá otra oportunidad de colgarse una medalla este 10 de noviembre, cuando se diputen las pruebas contra el cronómetro por las calles de Senegal.
Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
Ciclismo de Ruta | Prueba Masculina | Dakar – Dakar (76,5 km)
|1
|Daan Wilmsen
|Belgium
|1:47:04
|2
|Stepan Bortnik
|Russia
|m.t.
|3
|Caleb Mckenzie
|Australia
|m.t.
|4
|Timotej Michalik
|Slovakia
|m.t.
|5
|Gianluigi Zamudio
|Mexico
|0:06
|6
|Ričards Hansons
|Latvia
|0:26
|7
|Juan Esteban Sánchez
|Colombia
|0:26
|8
|Matteo Zambelli
|Austria
|0:26
|9
|Rohnan Nicholson
|Zimbabwe
|0:26
|10
|Josué Alvarado
|Venezuela
|0:29
Ruta
Tour Femenino Sistecrédito 2026: Jessenia Meneses se corona campeona y Diana Peñuela triunfa en Palmira
La ciclista antioqueña Jessenia Meneses, representante de la escuadra Orgullo Paisa, se coronó como la gran campeona del Tour Femenino Sistecrédito 2026 tras el cierre de la competencia en suelo vallecaucano. Gracias a una destacada regularidad y solidez durante las cinco jornadas disputadas, la corredora logró defender su liderato y asegurar el título general de una de las carreras más importantes del calendario nacional.
Más allá del espectáculo en la etapa de clausura, el protagonismo de la clasificación general se centró en la consistencia de Meneses a lo largo de toda la semana. Su capacidad para mantenerse en los puestos de vanguardia en cada fracción le permitió consolidar la ventaja necesaria frente a sus rivales directas y subir a lo más alto del podio final acompañada de dos corredoras del Sistecrédito: Stefanía Sánchez y Laura Daniela Rojas.
El desenlace de la competencia tuvo lugar en el municipio de Palmira, escenario de la quinta y última etapa. La victoria de la fracción quedó en manos de Diana Peñuela, integrante del Team Sistecrédito, quien impuso sus condiciones en la jornada final para quedarse con el triunfo del día tras un gran remate.
De esta manera, el Tour Femenino Sistecrédito 2026 baja el telón tras cinco intensos días de ciclismo en el Valle del Cauca, dejando a Jessenia Meneses como la nueva monarca de la prueba y sucediendo a su coterránea Stefanía Sánchez, campeona del año pasado.
Tour Femenino Sistecredito 2026
Resultados Etapa 5 | Circuito Palmira (80,4 km)
|1
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|2:05:09
|2
|Lina Marcela Hernández
|Orgullo Paisa
|m.t.
|3
|Ana Sofía Suárez
|Liga del Valle del Cauca
|m.t.
|4
|Jessenia Meneses
|Orgullo Paisa
|m.t.
|5
|Valery Londoño
|Team Bacx
|m.t.
|6
|Diana Corrales
|Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|7
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|m.t.
|8
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|m.t.
|9
|Luisa Valentina Morales
|Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|10
|María Valentina Latriglia
|Oro Express Just Cycling
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Jessenia Meneses
|Orgullo Paisa
|11:25:01
|2
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|0:06
|3
|Laura Daniela Rojas
|Team Sistecrédito
|0:07
|4
|Camila Valbuena
|Bogotá IDRD
|0:18
|5
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|0:25
|6
|Samara Bedoya
|Team Sistecrédito
|1:22
|7
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|1:27
|8
|Lesly Aguirre
|Team Boyacá es para Vivirla
|1:40
|9
|Karen Vivivescas
|Team Bacx
|2:00
|10
|Luisa Valentina Morales
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|2:18
CLASIFICACIONES COMPLETAS
Ruta
Isaac Del Toro supera a Paul Seixas en un cerrado duelo y gana el Critérium del Tour de Francia en Singapur
El ciclista mexicano Isaac Del Toro, portador del maillot blanco del pasado Tour de Francia, se coronó campeón de la quinta edición del Critérium de Singapur. El joven corredor del equipo UAE Team Emirates-XRG demostró ser el más fuerte en el tramo decisivo de la competencia, imponiéndose tras completar un exigente recorrido de 60 kilómetros por las calles asiáticas.
La disputa por los lugares de honor mantuvo la emoción hasta el cierre de la jornada, dejando definido un podio de alto nivel. El francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) cruzó la meta en la segunda posición, mientras que el tercer peldaño fue ocupado por el danés Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility).
El evento, que alcanzó su quinta versión, no contó con la participación de ciclistas colombianos. La carrera se desarrolló sobre un rápido y técnico circuito urbano al que los corredores debieron dar múltiples vueltas.
Esta prueba de exhibición cumploó con el objetivo estratégico de promocionar la marca del Tour de Francia en el continente asiático. Una vez más, Singapur vibró con el paso de destacadas estrellas del ciclismo mundial, consolidando esta cita como una fiesta deportiva de cierre de temporada para los aficionados al deporte de las bielas.
Resultados del Tour de France Prudential Singapore Critérium (60 km)
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|2
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM
|3
|Søren Wærenskjold
|Uno-X Mobility
|4
|Mauro Schmid
|Team Jayco-AlUla
|5
|Kaden Groves
|Alpecin-Premier Tech