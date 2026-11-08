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Triathlon

Carolina Velásquez hace historia en Chile y conquista el oro en la Copa Mundo de Triatlón

Publicado

Hace 48 mins

el

La triatleta antioqueña Carolina Velásquez conquistó la presea dorada en la World Thriatlon Cup Iquique 2026. (Foto © World Triathlon)
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