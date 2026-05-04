Ruta
Emerson Gordillo abre con podio la participación del Nu Colombia en la Vuelta a São Paulo
El equipo de ciclismo Nu Colombia comenzó con el pedal derecho su participación en la Vuelta Ciclista Internacional al Estado de São Paulo, luego de que Emerson Gordillo terminara en el segundo lugar de la jornada inaugural, disputada entre Três Fronteiras y Bálsamo sobre un recorrido de 158 kilómetros. El corredor colombiano cruzó la meta a 2:16 del vencedor del día y dejó al conjunto morado bien posicionado desde el arranque de la ronda brasileña.
La etapa fue ganada por Gabriel Metzger, del ACRS Cycling Team, mientras que el tercer lugar quedó en manos del tambien colombiano Wilmar Paredes (MED), en una fracción que abrió diferencias importantes desde el primer día de competencia. Gracias a su resultado, Gordillo ocupa también la segunda posición de la clasificación general, a 2:19 de Metzger, y además se convirtió en el primer líder de la categoría juvenil. El corredor del Nu Colombia, de 20 años y oriundo de Yopal (Casanare), confirmó así su buen momento en el arranque de la prueba paulista.
La escuadra dirigida por Gabriel Jaime Mesa volvió a mostrar presencia en los puestos importantes de la carrera y sumó además otros corredores en posiciones destacadas, con Jhonatan Chaves en el noveno lugar de la general, Cristian Rico en la decimotercera casilla y Óscar Quiroz en la decimosexta, en una jornada que deja señales positivas para el equipo en territorio brasileño.
“Fue un día importante para el equipo. Sabíamos que la primera etapa podía marcar diferencias y por fortuna logramos estar adelante con Emerson. Empezar una vuelta con un segundo lugar siempre da confianza y nos deja bien posicionados para lo que viene. La idea ahora es seguir corriendo con inteligencia y mantenernos en la pelea. Aquí en Brasil también estamos corriendo con Cristian Muñoz en el corazón así que le dedicamos a su memoria esta etapa”, señaló el director técnico Gabriel Jaime Mesa al término de la jornada.
La Vuelta a São Paulo continuará este martes con su segunda etapa entre São José do Rio Preto y Barretos, en una nueva oportunidad para que el Nu Colombia siga buscando protagonismo en las carreteras brasileñas.
Volta Ciclistica Internacional do Estado de São Paulo (2.2)
Resultados Etapa 1 | Três Fronteiras – Bálsamo (158 km)
|1
|Gabriel Metzger
|ACRS Cyclingteam-Audax
|3:49:24
|2
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|2:16
|3
|Wilmar Paredes
|Team Medellín-EPM
|2:16
|4
|Bruno Lemes
|Localiza Meoo/Swift Pro Cycling
|2:16
|5
|Alex de Melo
|Andbank CYC Team-Pinda
|2:16
|6
|Kaua Domingos
|Paraná
|2:16
|7
|Vinicius Santos
|São Jose-Inst Athlon
|2:29
|8
|Thales Fernandes
|Santos Cycling Team
|5:19
|9
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|5:23
|10
|Rodrigo Nascimento
|Localiza Meoo/Swift Pro Cycling
|5:24
|11
|Héctor Quintana
|Plus Performance – Zeo Sport
|5:59
|12
|Vicente Cárdenas
|Allcycling Team
|5:59
|13
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|5:59
|14
|Correia Diniz Alex
|Andbank CYC Team-Pinda
|5:59
|15
|Yeferson Camargo
|Team Medellín-EPM
|5:59
|16
|Óscar Quiroz
|Nu Colombia
|6:21
Ruta
¡Bombazo! Paul Seixas debutará en el Tour de Francia con 19 años
El equipo francés Decathlon CMA CGM confirmó que su nueva figura Paul Seixas hará su debut este año en el Tour de Francia tras un gran inicio de temporada. La confirmación de su presencia en la ‘Grande Bouclé’ llega después de una primera parte de temporada sencillamente espectacular.
El joven talento ganó la Itzulia, la Flecha Valona y la Faun-Ardèche Classic, y terminó 2º en la Volta al Algarve, Strade Bianche y Lieja-Bastoña-Lieja, teniendo en cuenta que en estas dos últimas carreras fue el único capaz de seguir la estela del ganador, el actual campeón del mundo, Tadej Pogacar.
“Me complace anunciar mi participación en el próximo Tour de Francia. Ha sido mi sueño de infancia, algo que he imaginado muchas veces, y ahora está muy cerca. Solo tengo 19 años, pero como ya he dicho, la edad no es ni un impedimento ni una excusa. Esta decisión, tomada en consulta con la dirección del equipo, fue cuidadosamente meditada”, anunció Seixas, en un video grabado en casa de sus abuelos.
Sin duda, los resultados de Seixas han fomentado la ilusión en su país natal, cuyos aficionados se preguntan, si en su debut en una Gran Vuelta, estará a la altura del esloveno Tadej Pogacar y del danés Jonas Vingegaard.
“Mis resultados desde el inicio de la temporada me han dado mucha confianza; me siento preparado y tendré objetivos ambiciosos. No va mi mentalidad ni mi visión del ciclismo participar en el Tour simplemente para ganar experiencia, y mi objetivo será lograr la mejor clasificación general posible”, concluyó el corredor galo.
Ruta
Juegos Intercolegiados Nacionales 2026: se inscribieron más de 678 mil deportistas escolares
Los Juegos Intercolegiados Nacionales alcanzaron la cifra histórica de 642.625 deportistas inscritos, un hecho que ratifica el compromiso del Ministerio del Deporte de garantizar el derecho a la práctica deportiva, la recreación y la integración de miles de niños, niñas y jóvenes de los 32 departamentos del país.
La cifra de entrenadores y delegados también batió récords, con un consolidado de 36.142 inscritos, lo que valida la importancia del apoyo y respaldo a los futuros medallistas olímpicos de Colombia. En total, el proceso cerró con 678.458 inscritos.
Este hito se logra gracias a las acciones articuladas con los entes departamentales, establecimientos educativos, docentes, entrenadores, rectores, federaciones deportivas y organizaciones que atienen a personas con discapacidad.
En total, 9.661 instituciones educativas de todo el país participaron activamente en el proceso de inscripción de atletas y Para atletas. La edición 2026 contempla 26 modalidades deportivas (12 individuales y 7 de conjunto), así como tres (3) Para deportes, tres (3) mini deportes y festivales escolares.
Las competencias individuales estarán compuestas por ajedrez, atletismo, bádminton, boxeo, ciclismo de ruta, judo, karate, levantamiento de pesas, natación, patinaje, taekwondo y tenis de mesa. Los para deportes serán boccia, para natación y para atletismo.
Por otro lado, los deportes de conjunto serán baloncesto, baloncesto 3×3, balonmano, fútbol, fútbol de salón, fútbol sala y voleibol. Las demás modalidades ofertadas son: mini baloncesto, mini fútbol sala y mini voleibol.
La máxima autoridad del deporte nacional destinó un total de $64.500 millones, con los cuales se llevarán a cabo las fases: municipales, zonales, departamentales, regionales, final nacional y también se asegura la participación de la delegación colombiana que represente al país en los XXX Juegos Escolares Sudamericanos que se llevarán a cabo en el vecino país de Ecuador.
El Ministerio del Deporte le cumple a la niñez y juventud de todos los territorios con el desarrollo del calendario de estos juegos, que promueven el deporte escolar en las regiones, donde la práctica deportiva es factor de bienestar e igualdad.
*Con Información de Mindeporte
Ruta
Shari Bossuyt da la sorpresa y gana al sprint la segunda etapa de la Vuelta a España Femenina; Franziska Koch nueva líder
En un final con muchos sobresaltos, Shari Bossuyt (AG Insurance – Soudal Team) ganó al embalaje la segunda etapa de la Vuelta España Femenina 2026, luego de recorrer 109,8 kilómetros entre Lobios y San Cibrao das Viñas. La alemana Franziska Koch (FDJ United – SUEZ) se apoderó del maillot rojo de líder.
La pedalista belga fue la más veloz en un sprint de un grupo reducido, por delante de dos corredoras del FDJ United – SUEZ: la teutona Franziska Koch y la francesa Évita Muzic, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a las dos colombianas en competencia, la mejor fue Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) en el puesto 50°, mientras que mientras que Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) se reportó en la casilla 112°, perdiendo más de 12 minutos con la ganadora.
Con relación a la clasificación general, la alemana Franziska Koch (FDJ United – SUEZ) pasó al comando tras el abandono de la suiza Noemi Rüegg (EF Education-Oatly). Ahora el segundo puesto lo ocupa la belga Shari Bossuyt (AG Insurance – Soudal Team) a 6 segundos de la nueva líder.
La ronda española para mujeres continuará este martes con la disputa de la tercera etapa, otra jornada ondulada de 121,2 kilómetros, que conectará la localidad de Padrón con la ciudad de La Coruña.
Vuelta España Femenina by Carrefour.es (2.WWT)
Resultaod Etapa 2 | Lobios – San Cibrao das Viñas (109,8 km)
|1
|Shari Bossuyt
|AG Insurance – Soudal Team
|2:55:50
|2
|Franziska Koch
|FDJ United – SUEZ
|m.t.
|3
|Évita Muzic
|FDJ United – SUEZ
|m.t.
|4
|Letizia Paternoster
|Liv AlUla Jayco
|m.t.
|5
|Sarah Van Dam
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|6
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx – Protime
|m.t.
|7
|Ashleigh Moolman-Pasio
|AG Insurance – Soudal Team
|m.t.
|8
|Liane Lippert
|Movistar Team
|m.t.
|9
|Usoa Ostolaza
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|m.t.
|10
|Loes Adegeest
|Lidl – Trek
|m.t.
|50
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:42
|112
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|12:17
Clasificación General Individual
|1
|Franziska Koch
|FDJ United – SUEZ
|5:49:24
|2
|Shari Bossuyt
|AG Insurance – Soudal Team
|0:06
|3
|Lotte Kopecky
|Team SD Worx – Protime
|0:10
|4
|Évita Muzic
|FDJ United – SUEZ
|0:12
|5
|Loes Adegeest
|Lidl – Trek
|0:14
|6
|Maeva Squiban
|UAE Team ADQ
|0:16
|7
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx – Protime
|0:16
|8
|Monica Trinca
|Liv AlUla Jayco
|0:16
|9
|Liane Lippert
|Movistar Team
|0:16
|10
|Paula Blasi
|UAE Team ADQ
|0:16
|42
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación
|0:58
|111
|Juliana Londoño
|Euskadi Team Picnic PostNL
|28:09