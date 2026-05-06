Tour de Grecia: Mathis Avondts gana la jornada inaugural con Edgar Cadena en el grupo de favoritos

En un final a pura velocidad, el pedalista Mathis Avondts (Azerion / Villa Valkenburg) se impuso en la primera etapa del Tour de Grecia 2026, desarrollada entre la localidad de Ioannina y el municipio de Agrinio con un recorrido de 171,6 kilómetros. Jan Willem van Schip intentó por todos los medios evitar el sprint, pero el neerlandés fue alcanzado a dos kilómetros de la meta.

Avondts, que cosechó su segunda victoria de la temporada, superó en el embalaje al griego Georgios Boúglas (Burgos Burpellet BH) y al letón Kristians Belohvosciks (BIKE AID), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

El único pedalista latinoamericano en competencia, el mexicano Edgar David Cadena (Team Storck – MRW Bau) se reportó en el grupo principal, en la casilla 22° con el mismo tiempo del ganador.

La carrera griega, que no cuenta con participación colombiana, continuará este jueves con un recorrido de 157,6 kilómetros entre las ciudades de Karpenisi y Larissa, la capital de Tesalia, donde murió Hipócrates, el padre de la medicina.

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Deuxième victoire cette saison pour le sprinteur belge (22 ans) de l'Azerion-Valkenburg 🇳🇱 en fin de contrat cette année… 💭🫣💯 pic.twitter.com/M0yeP7cVIV — Cyclisme Belge 🇧🇪 (@LeCyclismebelge) May 6, 2026

ΔΕΗ Tour of Hellas (2.1)

Resultados Etapa 1 | Ioannina – Agrinio (171,6 km)