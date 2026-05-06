“Aspiramos a estar en los primeros puestos de la general”: Egan Bernal antes afrontar la edición 109 de la ‘Corsa Rosa’

El campeón nacional colombiano, Egan Bernal, liderará junto al neerlandés Thymen Arensman al Netcompany INEOS en la 109ª edición del Giro de Italia, lo que supondrá la primera carrera del conjunto británico bajo su nueva identidad.

“El Giro siempre es una carrera especial para mí y estoy emocionado de volver a competir, y con este grupo de corredores. Me siento tranquilo, bien preparado y motivado para volver a ser competitivo”, dijo Bernal, en declaraciones recogidas por su equipo.

El escarabajo llega en buena forma tras conseguir un meritorio quinto puesto en la Lieja-Bastoña-Lieja y ser subcampeón en el Tour de los Alpes. Su mejor resultado del año lo obtuvo en el campeonato nacional de ruta, donde revalidó su título de campeón en la prueba de fondo.



La nómina del Netcompany INEOS que aforntará el Giro de Italia 2026. (Foto © Netcompany INEOS)

“Tenemos un grupo fuerte y eso nos da confianza, así que correremos juntos y aspiramos a estar en los primeros puestos de la clasificación general”, agregó Bernal.

El formidable rutero nacional está mostrando esta temporada su mejor nivel desde el grave accidente que tuvo en 2022 y sueña con subirse nuevamente al podio de una Gran Vuelta.

Asimismo, Geraint Thomas, director de competición del equipo, habló de sus dos bazas. “Contamos con dos buenos líderes para la clasificación general, Thymen y Egan, que ya han tenido un buen desempeño en el Giro en ediciones anteriores. Están rindiendo a un gran nivel y llegan con muchísima motivación para sacar el mejor resultado posible”.